Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe – Globaler Branchenbericht 2026

Laut einem Forschungsbericht des führenden Marktforschungsanbieters Transparency Market Research entwickelt sich der weltweite Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe von 2018 bis 2026 mit einer CAGR von 4,1 %. Dieser Markt wurde 2018 auf 17,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2026 voraussichtlich 24,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Die oben genannten Daten sind in einem neuen TMR-Forschungsbericht mit dem Titel „Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe – globale Branchengröße, Marktanteil , Trends, Analysen und Prognosen 2018 – 2026.“ Der Bericht berücksichtigt die verschiedenen Treiber, Einschränkungen und Wachstumschancen sowohl für Spieler als auch für Investoren.

Steigender Fleischkonsum soll sich direkt auf die Nachfrage nach Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffen auswirken

Der wachsende Umfang der Tierhaltung hat in der jüngeren Vergangenheit einer größeren Produkt- und Produktpalette den Eintritt in den globalen Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe ermöglicht. Futtermittelzusatzstoffe bieten die unterschiedlichen Ernährungs- und Schutzfunktionen, die erforderlich sind, um das gesunde Wachstum des Tieres zu erhalten und gleichzeitig das Risiko von Krankheiten und Infektionen abzuwehren. Andere Funktionen von Tierfutter sind die Steigerung der Gewichtszunahme, die Verbesserung der Verdauung und die Funktion als Nahrungsergänzungsmittel bei Vitaminmangel. Futtermittelzusatzstoffe sind langsam aber sicher ein untrennbarer Bestandteil der tierischen Ernährung in den Betrieben und Molkereien geworden.

Der größte Treiber des weltweiten Marktes für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe ist, wie in den letzten Jahren zu verzeichnen war, der rapide steigende Fleischkonsum. Mit der höheren Nachfrage nach der Tierhaltung nimmt der weltweite Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe einen erheblichen Schub in Richtung profitablerer Wege.

Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe in der Entwicklung von Volkswirtschaften mit bemerkenswertem Wachstum

Besonders in den Schwellenländern Indien, Brasilien und China hat der Fleischkonsum zugenommen. Auf diese drei Nationen entfielen 2018 fast 23 % des gesamten Fleischkonsums. Bis 2026 soll ihr gemeinsamer Anteil 39 % erreichen. Dies ist ein erheblicher Anstieg des Anteils, der dazu führt, dass sich viele Akteure des globalen Marktes für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe auf diese und ähnliche Länder konzentrieren.

Nordamerika war 2018 führend im Segment Aminosäuren des globalen Marktes für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe. Diese Region hatte in diesem Jahr einen Anteil von 29,9 % im Aminosäurensegment. Im asiatisch-pazifischen Raum hielt China im selben Jahr 49,5% der Aminosäure-Zusatzstoffe für Tierfutter, gefolgt von Japan.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich bis 2026 in Bezug auf Wachstumsrate und Marktanteil den globalen Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe anführen, so die Autoren des Berichts. In Bezug auf den Marktanteil machte der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2018 32,4% des weltweiten Marktes für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe aus, ein Anteil, der von Europa dicht gefolgt wurde. Europa ist die am zweitschnellsten wachsende Region auf dem Weltmarkt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe.

Für den gegebenen Prognosezeitraum wird erwartet, dass der Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe im asiatisch-pazifischen Raum innerhalb des gegebenen Prognosezeitraums mit einer CAGR von 4,0% fortschreitet.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Tierfutter und Futtermittelzusatzstoffe gehören, wie im Bericht beschrieben, DSM, Novozymes, Kemin Industries, Evonik Industries AG, Danisco A/S, Chr. Hansen, BASF SE und Addcon Group GmbH. Die meisten dieser Global Player genießen bei ihren unterschiedlichen Kundengruppen ein hohes Vertrauen und werden insbesondere in entwickelten Volkswirtschaften sehr bevorzugt.

