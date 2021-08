Markt für Threonin-Ergänzung – Globale Branchenanalyse 2027

Marktaussichten

Threonin ist eine der acht essentiellen Aminosäuren (der Baustein für Protein im Körper). Threonin ist als andere Aminosäuren in der Nahrung nicht reichlich vorhanden. Deshalb konsumieren Menschen Threonin in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, also Threonin-Ergänzungsmitteln. Threonin-Ergänzung ist allgemein als L-Threonin bekannt. Threonin-Ergänzung wird in der Nutrazeutika-, Nahrungsergänzungsmittel- und pharmazeutischen Industrie verwendet. Threonin ist in großen Mengen in Robben- und Walfleisch enthalten. Die meisten Menschen ziehen es jedoch vor, Threonin über Nahrungsquellen zu sich zu nehmen. Threonin ist hauptsächlich in nicht-vegetarischen Lebensmitteln wie Ei, Hühnchen, Lachs in Dosen, gebratenem Speck, Truthahn und Lamm enthalten. Einige Gemüse enthalten auch Threonin wie Bohnen, Samen, Spirulina und Hülsenfrüchte.

Medizinische Anwendungen von Threonin-Ergänzung.

Threonin-Ergänzung wird hauptsächlich verwendet, um das Immunsystem zu stärken. Threonin-Ergänzung wird verwendet, um unseren Körper mit essentiellen Aminosäuren zu versorgen. Threonin ist in unseren normalen Lebensmitteln nicht so häufig vorhanden wie die anderen Aminosäuren. Personen mit einem Threonin-Defizit müssen also eine Threonin-Ergänzung einnehmen. Einige Studien deuten darauf hin, dass Threonin-Ergänzungen zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, stressbedingten Störungen und anderen ähnlichen Problemen verwendet werden könnten. Darüber hinaus könnte es auch zur Behandlung verschiedener Erkrankungen des Nervensystems verwendet werden. Bodybuilder verwenden Threonin-Ergänzungsmittel in Pulverform, um den Stoffwechsel zu verbessern und das Immunsystem zu stärken. Unter Berücksichtigung der oben genannten Vorteile von Threonin-Ergänzungen für die Gesundheit wird also erwartet, dass der Markt für Threonin-Ergänzungen im Prognosezeitraum positiv wachsen wird.

Globales Threonin-Supplement: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Verpackung wurde der globale Markt für Threonin-Ergänzungen unterteilt in:

Gläser

PET-Flaschen

Plastikbeutel

Auf der Grundlage von Formularen wurde der globale Markt für Threonin-Ergänzungen unterteilt in:

Tablets

Flüssig

Pulver

Auf der Grundlage des Endverbrauchs wurde der globale Markt für Threoninpräparate unterteilt in:

Nahrungsergänzungsmittel

Nutrazeutika

Arzneimittel

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der globale Markt für Threonin-Ergänzungen unterteilt in:

B2B

B2C

Gesundheitsgeschäfte

Medizinische Geschäfte

Online-Shops

Globaler Markt für Threonin-Ergänzungen: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Hersteller und Distributoren, die auf dem globalen Markt für Threonin-Ergänzungen tätig sind, sind HealthVit, Merck KGaA, Alfa Chemistry, Glanbia Performance Nutrition, Inc., General Nutrition Centers, Inc., NutraBio Labs, Inc., Sigma-Aldrich Corporation, Douglas Laboratories ., Solgar Inc., Biotrex Nutraceuticals. und ADVANCE NUTRATECH. Abgesehen von ihnen zeigen viele andere Hersteller und Industrielle ein reges Interesse an Threonin-Ergänzungsmitteln, von dem erwartet wird, dass es die Nachfrage nach diesem in den kommenden Jahren steigern wird.

Chancen für Marktteilnehmer

Viele Hersteller produzieren bereits Threonin-Ergänzungsmittel für den allgemeinen Gebrauch, aber nur wenige Industrielle produzieren Threonin für Futtermittel. Daher ist es eine gute Gelegenheit für den neuen Akteur auf dem Markt für Threonin-Ergänzungen, Threonin-Ergänzungen für Tierfutter wie Geflügel herzustellen. Da veganen Lebensmitteln Threonin fehlt, könnte der Marktteilnehmer auch Veganer ins Visier nehmen und Threonin-Ergänzungen aus geeigneten pflanzlichen Quellen wie Samen und Bohnen herstellen. Die immunstärkende Eigenschaft von Threonin-Ergänzungen erhöht die Nachfrage nach derselben auf der ganzen Welt. Im Allgemeinen ist die Immunität von Kindern und Berufstätigen geringer als die von gesunden Menschen, die ins Fitnessstudio gehen. So konnte das Unternehmen durch attraktive Werbung für das Produkt gezielt Kinder und Berufstätige ansprechen. Threonin-Ergänzung wird auch zur Behandlung verschiedener Gesundheitsprobleme wie Angstzustände, Depressionen und stressbedingte Störungen verwendet, was Perspektiven für das Wachstum des Marktes für Threonin-Ergänzungen schafft. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der Markt für Threonin-Ergänzungen in den kommenden Jahren positiv wachsen wird.

Es besteht weltweit eine hohe Nachfrage nach Threonin-Ergänzungsmitteln, insbesondere bei Bodybuildern, Sportlern und Fitnessbegeisterten. Daher sollten sich die Unternehmen, die Bodybuilding-Ergänzungsmittel herstellen, auf die Produktion und den Export von Threonin-Ergänzungen auf der ganzen Welt konzentrieren, was ihre globale Präsenz auf dem Markt für Threonin-Ergänzungen wahrscheinlich stärken wird. Aufgrund dieser Faktoren wird für den globalen Markt für Threoninpräparate im Prognosezeitraum ein positiver Ausblick erwartet.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

