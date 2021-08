Markt für synthetisches Erdgas (SNG) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Ein eingeschränktes Angebot und ein hoher Erdgaspreis treiben die Nachfrage nach dem Markt für synthetisches Erdgas an. Es wird geschätzt, dass die Zunahme staatlicher Initiativen, erheblich in die Produktion erneuerbarer Energiequellen zu investieren, um die CO2-Emissionen einzudämmen und eine stabile Energieversorgung sowie Erfindungsreichtum in Bezug auf die Abfallwirtschaft zu gewährleisten, den globalen Markt für synthetisches Erdgas vorantreibt. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung einer SNG-Anlage und der Preisanstieg für fossile Brennstoffe den Markt für synthetisches Erdgas im Prognosezeitraum behindern. SNG ist eine mittel- bis langfristige Lösung und hat einen breiten Anwendungsbereich in der Bio-SNG-Produktion. Bio-SNG wird ähnlich wie SNG hergestellt; es wird jedoch durch die Vergasung von Biomasse wie Waldreststoffen oder Energiepflanzen hergestellt.

Basierend auf der Quelle kann der Markt für synthetisches Erdgas in Kohle, Biomasse, feste Abfälle und andere unterteilt werden. Synthetisches Erdgas oder Ersatzerdgas ist eine künstlich erzeugte Variante von Erdgas. SNG kann aus Kohle, Biomasse, Petrolkoks und festen Abfällen hergestellt werden. Die kohlenstoffhaltige Masse wird vergast, wodurch Synthesegas entsteht, das dann zu Methan, dem Hauptbestandteil von Erdgas, umgewandelt werden kann. Es wird erwartet, dass das Kohlesegment den SNG-Markt dominieren wird, da Kohle dazu beiträgt, die Erdgasimporte zu senken und die Brennstoffpreise zu stabilisieren.

In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für synthetisches Erdgas in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereiche unterteilt werden. SNG hat ein riesiges Marktpotenzial; jede Anwendung, die derzeit Erdgas verwendet, könnte SNG verwenden. Die Vergasung wird vor Ort in industriellen Anwendungen häufig zur Erzeugung von SNG und Strom eingesetzt, was den weiteren Betrieb von Erdgasanlagen ermöglicht, jedoch aus einer Kohlequelle. Daher wird prognostiziert, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum auch einen wichtigen Anteil am Markt für synthetisches Erdgas ausmacht.

In Bezug auf die Region kann der Markt für synthetisches Erdgas in den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika, Lateinamerika, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Die steigende Nachfrage nach SNG in Ländern wie China, Japan und Indien belebt den Markt im asiatisch-pazifischen Raum erheblich. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika machen ebenfalls einen Großteil des Marktes für synthetisches Erdgas aus. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach SNG in Schlüsselanwendungen wie Industrie und Gewerbe zurückzuführen. Der Markt für synthetisches Erdgas in Nordamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Alternativen und erneuerbaren Energiequellen in den USA und Kanada voraussichtlich erheblich wachsen.

Global Player verfolgen Forschungs- und Entwicklungsstrategien und beteiligen sich an technologischen Fortschritten, um SNG und Bio-SNG zu produzieren. Zu den prominenten Unternehmen, die auf dem Markt für synthetisches Erdgas tätig sind, gehören die Dakota Gasification Company, ZSW, Air Liquide und TransTech Energy, Inc.

