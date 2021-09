Markt für Süßholzextrakte zeigt beeindruckendes Wachstum, Branchentrends, Anteil, Größe

Laut einer neuen Studie von TMR wird der Umsatz mit Süßholzextrakt 2019 voraussichtlich ~1,9 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum 2019 bis 2029 ein Wachstum von ~4% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Wachstum der Markt für Süßholzextrakte wird weiterhin von einer Reihe von Faktoren angetrieben, die von der steigenden Nachfrage nach Clean-Label-Produkten und sich ändernden Vorschriften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bis hin zu einem steigenden Bewusstsein der Verbraucher reichen.

Süßholz ist ein immergrünes Kraut und wird überwiegend in Westasien, Griechenland und der Türkei angebaut. Es wird seit der Antike als Aromastoff verwendet. Süßholz wurde auch als schleimlösend verwendet. Süßholz enthält die Glycyrrhizin-Verbindung. Die ungeschälten getrockneten Wurzeln und der unterirdische Stängel (Rhizom) sind die medizinischen Bestandteile der Pflanze.

Süßholzextrakt ist fünfzigmal süßer als Zucker. Zu viel Glycyrrhizin-Glykosid kann den Blutdruck einer Person erhöhen. Süßholzextrakt wurde in der Vergangenheit bei Magen-Darm-Beschwerden verwendet. Süßholz wird hauptsächlich im Süßwaren- und Tabakbereich als Aromastoff verwendet, teilweise auch im Pharma- und Getränkebereich. Die im Süßholzextrakt entdeckten chemischen Verbindungen wurden für eine Vielzahl von Anwendungen untersucht, darunter Krebstherapie und antivirale Aktivität.

Bevorzugte Neigung zu nicht modifizierten Convenience-Inhaltsstoffen

Zunehmende Gesundheits- und Wellnessprobleme haben den Lebensstil und die Praktiken der Verbraucher verändert. Sie haben auch ihre Vorlieben für Nahrung geändert. Die Nachfrage nach Bio-Produkten und Zutaten ist durch diese Veränderung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Da die Kunden zu Clean-Label-Produkten wechseln, steigt auch die Nachfrage nach Süßholzextrakt. Die von den Aufsichtsbehörden zertifizierten Produkte sind die vertrauenswürdigsten Süßholzextraktprodukte, die auf dem Markt erhältlich sind. Auf dem Markt erhältliche Süßholzextrakte sind meist als gentechnikfrei zertifiziert, da die Verbraucher in ihren Produkten nicht modifizierte Inhaltsstoffe bevorzugen. Verbraucher fordern Transparenz über die von ihnen konsumierten Produkte und möchten die Herkunft der verschiedenen Inhaltsstoffe ihrer Lebensmittel kennen

Ernährungsschub durch innovative Inhaltsstoffe, die die globale Nachfrage steigern

Die Verbraucherpräferenzen ändern sich im Laufe der Zeit ständig, und die Nachfrage ändert sich mit sich ständig ändernden Präferenzen. Die Unfähigkeit, Produkte zu erhalten, die diese Anforderungen erfüllen, führt dazu, dass Verbraucher zu anderen Marken wechseln. Daher verspüren die Hersteller den Drang, ihre Süßholzextrakt-Produkte entsprechend zu erneuern. Dies hat dazu geführt, dass Hersteller hohes Kapital für den Aufbau von F&E-Einrichtungen verlangen, die diesen sich ändernden Anforderungen gerecht werden können. Außerdem ist der Wettbewerb zwischen den Herstellern von Süßholzextrakten sehr intensiv, und Innovation ist der Schlüssel, um sich auf diesem Markt abzuheben. Hersteller von Süßholzextrakten versuchen, ihre Konkurrenten in Bezug auf Umsatz und geografische Präsenz zu übertreffen. Wenn Hersteller daher keine innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte anbieten können, würde der Umsatz des Unternehmens beeinträchtigt.

Globaler Markt für Süßholzextrakte: Wettbewerbslandschaft

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Süßholzextrakte sind Norevo GmbH, F&C Licorice Ltd., Mafco Worldwide LLC, Zagros Licorice Co., VPL Chemicals PVT Ltd., SepidanOsareh Co., ASEH Licorice MFG & Exp. Co., Maruzen Pharmaceuticals Co. Ltd., Zelang Group und Ransom Naturals Ltd. und andere.

