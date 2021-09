Markt für Sterilisation von Lebensmittelzutaten wird bis 2029 554 Mio. US-Dollar erreichen

Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten: Einführung

Der neueste von Transparency Market Research veröffentlichte Marktprognosebericht zum Sterilisationsmarkt für Lebensmittelzutaten enthält eine globale Branchenanalyse und Chancenbewertung für 2019-2029. Die Einnahmen aus dem weltweiten Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten werden im Jahr 2019 auf ~367 Mio.

Der Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten wird durch die zunehmende Inzidenz lebensmittelbedingter Krankheiten getrieben

Nach Schätzungen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erkranken jedes Jahr 48 Millionen Menschen an der durch Lebensmittel übertragenen Krankheit, von denen 128.000 ins Krankenhaus eingeliefert werden und 3.000 Opfer sind. Die Krankheiten werden als Zoonosen bezeichnet. Zoonosekrankheiten werden per Definition direkt oder indirekt zwischen Tier und Mensch übertragen. In den Vereinigten Staaten verursachten 31 wichtige Krankheitserreger etwa 9 Millionen Episoden lebensmittelbedingter Erkrankungen. In Europa erkranken jedes Jahr 23 Millionen Millionen und 5.000 Menschen an lebensmittelbedingten Krankheiten, von denen Durchfallerkrankungen für die meisten Erkrankungen und Verluste verantwortlich sind. Die schnell zunehmende Inzidenz von lebensmittelbedingten Krankheiten treibt somit die Nachfrage nach Sterilisation von Lebensmittelzutaten.

Prüfanforderungen für den Export von Lebensmitteln Kraftstoffmarkt Nachfrage nach Lebensmittelzutaten Sterilisation

Dank einfacher Geschäftsbeziehungen zwischen den interkontinentalen Ländern florierte der Lebensmittelsektor, und eine Zunahme der Import- und Exportaktivitäten wurde beobachtet. Die Globalisierung des Lebensmittelsektors und der Lebensmittelversorgungskette hat die Verfahren zur Lebensmittelsterilisation verstärkt. Europäische und nordamerikanische Länder sind bedeutende Importeure von Rohstoffen für die Nahrungsmittelproduktion. Da die Vorschriften dieser Länder streng sind, sind Exporteure aus anderen Regionen verpflichtet, ihre Lebensmittel zu testen und zu sterilisieren, um sie exportieren zu können. Diese Zunahme der Import-/Exportaktivitäten treibt den Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten an.

Zunehmende M&A-Aktivitäten und Investitionen beflügeln den Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten

Angesichts der zunehmenden Urbanisierungs- und Industrialisierungsrate in den MEA- und asiatischen Ländern dringen große Firmen und Unternehmen auf dem Lebensmittelsterilisationsmarkt in diese aufstrebenden Sektoren vor. Die verstärkten M&A-Aktivitäten haben somit zu Expansionen geführt, die in weiterer Folge den Markt für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten beflügeln.

Sozialer und politischer Druck zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit

Die Kontamination von Lebensmitteln ist eine ständige Bedrohung im modernen Lebensmittelsystem, die die menschliche Gesundheit und damit auch Marken, Einzelhändler, Zwischenhändler und ganze Lebensmittelsektoren einschüchtert. Der Geschäfts- und Reputationsschaden durch Versäumnisse bei der Lebensmittelsicherheit ist größer denn je. Darüber hinaus hat die zunehmende öffentliche Kontrolle internationale und nationale Regulierungsbehörden zunehmend besorgt über Fragen der Lebensmittelsicherheit gemacht. Verbraucher fordern mehr Informationen über ihre Lebensmittel, um ihre Ängste abzubauen. Daher sollten aktive Unternehmen die Lebensmittelsicherheit in den Griff bekommen und hohe Standards bei den Inhaltsstoffen verwenden, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher und die Nachfrage nach hohen Standards von Lebensmittelprodukten ebnen den Weg für das Wachstum des Marktes für die Sterilisation von Lebensmittelzutaten.

