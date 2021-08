Markt für Sprengautomatisierungsdienste-Umfang, vollständige Übersicht, Treiber – und Restriktionsstudie bis 2029

Globaler Markt für Strahlautomatisierungsdienste-Übersicht

Der Einsatz der New Age-Technologie zur Automatisierung von Sprengvorgängen hilft Minenbesitzern, die Produktivität zu verbessern und Schlüsselressourcen für kritische Aufgaben freizugeben. Der Bedarf an natürlichen Ressourcen fordert die Bergleute auf, Operationen in verschiedenen Regionen durchzuführen, was folglich zu einer höheren Belastung im Boden führt. All diese Faktoren wirken sich somit auf die Entwicklung des globalen Marktes für Strahlautomatisierungsdienste aus.

Globaler Markt für Strahlautomatisierungsdienste-Bemerkenswerte Entwicklungen

Einige der jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Markt für Strahlautomatisierungsdienste sind nachstehend aufgeführt:

Im November 2019 gaben Orica Limited und Epiroc Rock Drills AB bekannt, dass die beiden Unternehmen ein halbautomatisches Sprengstoffabgabesystem entwickeln werden, um eine produktivere und sicherere Sprengumgebung in Minen zu gewährleisten.

Orica Limited implementierte 2018 die WebGen Wireless Initiation-Technologie in australischen Minen, um die mit Kabelverbindungen verbundenen Einschränkungen zu beseitigen, die Produktivität zu steigern und die Sicherheitsstandards zu verbessern.

Im November 2019 arbeitete ABB mit seinen Partnern zusammen, um autonome Bergbaurobotiklösungen anzubieten, um Sprenglöcher automatisch zu erkennen und mit Sprengstoff zu beladen.

Im Juli 2020 arbeitete Epiroc Chile mit Antofagasta Minerals zusammen, um die gesamte Flotte von Bohrgeräten in der Kupfermine Los Pelambres zu automatisieren.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Strahlautomatisierungsdienste sind Autonomous Solutions, Inc., iRing Inc., Orica Limited, MineWare Pty Ltd. und Dyno Nobel unter anderem.

Globaler Markt für Strahlautomatisierungsdienste-Treiber und Einschränkungen

Es gibt mehrere Faktoren, die sich als hilfreich erweisen, um das Wachstum des globalen Marktes für Strahlautomatisierungsdienste voranzutreiben. Einer der größten treibenden Faktoren für die allgemeine Entwicklung des globalen Marktes war die zunehmende Akzeptanz der New-Age-Technologie durch die Bergbauunternehmen. Diese Unternehmen setzen modernste Werkzeuge ein, um die Kosten des Bergbaus zu senken und ihre Gewinnmargen zu verbessern. Sie haben begonnen, detaillierte Analysen und Warnungen vor böswilligen Aktivitäten in ihr Serviceautomatisierungsportfolio für Sprengvorgänge aufzunehmen. Dies trägt zu einer besseren Verwaltung der gesamten Bergbauaktivitäten bei.

Entstehung und Einführung neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet der Dinge haben auch massiv zur Entwicklung des globalen Marktes für Strahlautomatisierungsdienste beigetragen. Die Verwendung von IoT-Sensoren in Bohrgeräten gewinnt insbesondere aufgrund ihrer Fähigkeit, wichtige Daten zu Druckfestigkeit, Fehlern, Brüchen, Dichte und Zwischenräumen zwischen Erzen und Gesteinen zu sammeln, an Popularität.

Globaler Markt für Strahlautomatisierungsdienste-Geografische Aussichten

Der globale Markt für Strahlautomatisierungsdienste ist in fünf wichtige regionale Segmente unterteilt, nämlich: Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa und dem Nahen Osten und Afrika. Davon wird der globale Markt für Strahlautomatisierungsdienste derzeit vom regionalen Segment Asien-Pazifik dominiert. Die Region machte in den letzten Jahren über ein Viertel des Umsatzes aus. Das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes ist hauptsächlich auf die Präsenz mehrerer Minen in Ländern wie Indien, China und Australien zurückzuführen. Insbesondere Australien und China beherbergen mehrere Gold -, Kohle-und Eisenminen. Daher ziehen es die lokalen Sprengdienstleister vor, mit den Automatisierungsdienstleistern zusammenzuarbeiten, um den lokalen Minen qualitativ hochwertige Sprengautomatisierungsdienste zu bieten. Andererseits wird auch für das regionale Segment Nordamerika in den kommenden Jahren des Prognosezeitraums eine vielversprechende Wachstumsrate erwartet. Frühe Einführung von New Age-Technologie, um die Marktentwicklung zu unterstützen.

