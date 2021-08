Markt für spezielle technische Kunststoffe: Ist-Daten und langfristige Prognosen bis 2018 und 2026

In letzter Zeit hat sich nicht nur die Forderung nach einer stärkeren Verwendung von Polymermaterialien, sondern auch nach der Entwicklung von Polymermaterialien mit spezifischen Eigenschaften in bestimmten Branchen wie Automobil und Transport, Elektro und Elektronik, Verpackung, Bauwesen und Sport & Freizeit, erhöht. Einzelne Harze weisen Leistungsbeschränkungen auf und Benutzer stellen immer höhere Anforderungen an Materialien mit niedrigen Kosten, hoher und diversifizierter Leistung. Als mögliche Lösung für diese Anforderungen haben sich daher spezielle technische Kunststoffe herauskristallisiert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird an vielen neuen Polymeren geforscht. Spezielle technische Kunststoffe funktionieren unter strengen mechanischen, elektronischen und chemischen Bedingungen. Diese Art von Anwendungen beinhaltet üblicherweise mehr als eine dieser Bedingungen. Spezielle technische Kunststoffe, auch als Super-Engineering-Kunststoffe bekannt.

Markt für spezielle technische Kunststoffe: Trends & Entwicklung

Spezielle technische Kunststoffe können auf die Bedürfnisse der Endverbraucher zugeschnitten werden. Dies ist ein entscheidender Vorteil spezieller technischer Kunststoffe. Spezielle technische Kunststoffe sind in der Automobil- und Gesundheitsindustrie weit verbreitet. Der Fortschritt in der Produktionstechnologie führt zur Herstellung innovativer Produkte aus speziellen technischen Kunststoffen. Es wird erwartet, dass diese neuen Produkte in technologisch fortschrittlichen Endverbrauchsprodukten verwendet werden. Dies dürfte die Nachfrage nach speziellen technischen Kunststoffen in naher Zukunft ankurbeln. Spezielle technische Kunststoffprodukte sind jedoch kostspielig und für eine breite Anwendung nicht geeignet.

Markt für spezielle technische Kunststoffe: Schlüsselsegmente

Je nach Typ kann der Markt für spezielle technische Kunststoffe in Aromatische Polyester (ARPES), Polyetheretherketone (PEEK), Polyethernitrile (PEN), Polyetherimied (PEI), Polyethersulfone (PES), Polyamidimide (PAI), Fluorpolymers (PTFE & Other FPs) unterteilt werden ), Polyimid (PI) und andere. Spezielle technische Kunststoffe haben viele Arten mit hoher Leistung, aber ihr Preis ist sehr teuer. Aufgrund seiner speziellen Molekularstruktur ist die Qualitätsstabilität nicht leicht zu kontrollieren und erfordert hochwertige Formen. Anwendungen von PEEK umfassen Automotorenteile, Ölquellen, Luft- und Raumfahrt, während Anwendungen von PEI Autolinsenreflektor, TFT-Kassetten und Festplattenkomponenten umfassen.

Basierend auf der Endanwendungsindustrie kann der Markt für spezielle technische Kunststoffe in Automobil & Transport, Elektro & Elektronik, Verpackung, Bau & Konstruktion, Konsumgüter, Industrieanwendungen, Gesundheitswesen und andere unterteilt werden. In verschiedenen Industrien werden verschiedene Anwendungen spezieller technischer Kunststoffe erforscht. Hauptanwendungen für technische Kunststoffe umfassen reibungsarme Komponenten, hitze- und chemikalienbeständige Einheiten, elektrische Komponenten, Gehäuse, Getriebeanwendungen sowie Bauwesen und Konstruktion.

Markt für spezielle technische Kunststoffe: Regionaler Ausblick

Geografisch kann der Markt für technische Spezialkunststoffe in den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Europa, der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika sind die wichtigsten Regionen des globalen Marktes für technische Spezialkunststoffe. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum zur führenden Region des Marktes für technische Spezialkunststoffe wird. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika weisen erhebliches Potenzial für den Markt für spezielle technische Kunststoffe auf.

Markt für spezielle technische Kunststoffe: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem Markt für spezielle technische Kunststoffe sind Arkema, Asahi Kasei Corporation, Centroplast Engineering Plastics GmbH, Cytec Solvay Group, DSM Engineering Plastics, EI du Pont de Nemours and Company, ELANTAS GmbH, Ensinger, NTN Corporation, PolyPLASTY sro, Quadrant AG , RTP Company, SABIC, TOYOBO CO., LTD. und Victrex plc.

