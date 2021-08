Markt für Software Defined Radio Platform – neue Trends, Ausblick, Auswirkungen und Erkenntnisse von COVID-19 bis 2027

Globaler Markt für Softwaredefinierte Funkplattformen: Einführung

Eine softwaredefinierte Funkplattform ist eine Funkkommunikationsplattform, bei der die Hardwarekomponenten, die in einem Funkgerät eingesetzt werden, durch Software auf einem Personalcomputer oder einem eingebetteten System ersetzt werden. Auf Basis wohldefinierter Anwendungsschnittstellen können sich Plattformtechnologien unabhängig von der Anwendung entwickeln. Im Allgemeinen hat die softwaredefinierte Funkplattform eine Betriebskapazität von 100 kHz bis 18 GHz.

Innerhalb der softwaredefinierten Funkplattform können ohne Hardwareänderung neue Funktionen hinzugefügt werden, die es einer neuen Generation von Entwicklern von Kommunikationswellenformen ermöglichen, neue Anwendungen ohne enge Allianzen mit Funkherstellern zu entwickeln.

Globale Dynamik

Kostenreduzierung

Die Akzeptanz von hardwarebasierten Funksystemen nimmt mit der zunehmenden Einführung von softwaredefinierten Funkplattformen ab, was bedeutet, dass die Kosten für Hardwareänderungen eliminiert wurden, um die Kapazität eines Funksystems zu erhöhen. Eine traditionelle hardwarebasierte Funkplattform schränkt die Cross-Funktionalität ein und kann nur durch physische Hardware-Änderungen modifiziert werden, was die Produktionskosten erhöht und die Flexibilität verringert. Die Kosten für Modifikation und Anpassung des Systems wurden durch softwaredefinierte Funkplattformen reduziert, was das Wachstum des Marktes vorantreibt. Softwaredefinierte Funkplattformen haben auch die Entwicklungskosten drastisch reduziert.

Erhöhung der Flexibilität

Eine softwaredefinierte Funkplattform weist wesentliche Teile eines RF-Systems auf, die durch Software gesteuert oder überwacht werden; Daraus folgt, dass wesentliche Teile der Systemfunktionalität verfeinert, modifiziert oder sogar überholt werden können, indem einfach eine neue Programmdatei heruntergeladen oder die Software aktualisiert wird. Verfeinerungen und Modifikationen können an der bestehenden Software durchgeführt werden, was die Kosten senkt und den Anwendungsbereich von softwaredefinierten Funkplattformen erhöht.

Umfangreiche Softwareentwicklung und kompliziertes PCB-Design hemmen das Wachstum des Marktes für Software Defined Radio Platform

Softwaredefinierte Funkplattformen erfordern im Allgemeinen eine umfangreiche Softwareentwicklung und ein kompliziertes PCB-Design, da das Hauptsystem von der Software und den Programmen und nicht von der Hardware gesteuert wird. Dies erfordert Fachwissen und fundierte Kenntnisse im Bereich PCB-Design und Softwareentwicklung sowie eine starke Netzwerkinfrastruktur im Land. Viele asiatische Länder wie Indien, China, Malaysia und Indonesien, in denen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, verfügen nicht über eine angemessene Netzinfrastruktur, die das Wachstum dieses Marktes behindern könnte.

Nordamerika wird voraussichtlich den globalen Markt für softwaredefinierte Funkplattformen dominieren

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für softwaredefinierte Funkplattformen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den globalen Markt für softwaredefinierte Funkplattformen aufgrund der im Vergleich zu anderen Regionen entwickelten Netzwerkinfrastruktur in Nordamerika dominieren wird.

Globaler Markt für softwaredefinierte Funkplattformen – Wettbewerbslandschaft

Im Januar 2019 kündigte eine Marke von National Instruments, dh Ettus Research, die Entwicklung des USRP E320 Software Defined Radio (SDR) an. Dieser bietet im Vergleich zum Vorgänger (USRP E31x-Geräte) viermal mehr FPGA-Ressourcen.

Im Dezember 2018 brachte National Instruments eine komplette PXI-basierte Software Defined Radio (SDR)-Plattform auf den Markt, im Wesentlichen ein vollständig anpassbarer mmWave-5G-Transceiver.

Lime Microsystems Ltd.

Lime Microsystems Ltd. wurde 2005 gegründet und verfügt über Expertise in feldprogrammierbaren HF-(FPRF)-Transceivern, SDR-Plattformen und Ökosystemtechnologie für die nächste Generation drahtloser Breitbandsysteme. Das Unternehmen bietet sowohl Technologie auf System- als auch auf Geräteebene an. Lime Microsystems Ltd. bietet eine fortschrittliche Kommunikationstechnologie, die so eingestellt und umkonfiguriert werden kann, dass sie auf jeder drahtlosen Kommunikationsfrequenz und jedem Mobilfunkstandard läuft.

National Instruments

National Instruments wurde 1976 gegründet und ist ein Anbieter von Designlösungen für drahtlose Kommunikationssysteme. Das Unternehmen ist ein Hersteller von automatisierten Testgeräten und virtueller Instrumentierungssoftware. Jährlich bedient das Unternehmen mehr als 35.000 Unternehmen auf der ganzen Welt und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.

