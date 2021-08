Markt für Snackbars – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2019 – 2027

Globaler Markt für Snackbars: Überblick

Mit dem steigenden Bewusstsein im Bereich Gesundheit und Fitness steigt auch die Präferenz für gesunde Snacks. Daher wird prognostiziert, dass der globale Markt für Snackbars im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 mit einer beeindruckenden CAGR wachsen wird.

Immer mehr Menschen entfernen sich von ungesunden Optionen wie Keksen und Kuchen, die viel Zucker enthalten und langfristig gesundheitsschädlich sind. Somit ist mit einer steigenden Popularität des Produkts als Snack zu rechnen.

Globaler Markt für Snackbars: Bemerkenswerte Entwicklungen

Snackbars sind ein relativ neues Produkt in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und ein Produkt der Neuzeit. Da die städtische Bevölkerung eine große Nutzerbasis ausmacht, ist der Bedarf an neuen Produkten zwingend erforderlich. Hier sind einige Trends, die sich auf das Wachstum des globalen Marktes für Snackbars ausgewirkt haben.

2018 – Super/Hyper-Märkte standen in Bezug auf den Marktanteil im Rampenlicht. Es zeigt sich nun, dass mit der Entwicklung des organisierten Einzelhandels immer mehr Raum für Produkte vorhanden ist, die für die Verbraucher sichtbarer und zugänglicher sind, was positive Nachrichten für den globalen Markt für Snackbars einläutet. Viele dieser Geschäfte bieten zudem in regelmäßigen Abständen lukrative Rabattaktionen und Aktionen an, die das weitere Wachstum vorantreiben.

2018 – PepsiCo hat Snackbars mit Obst und Gemüse in Nordamerika entwickelt, einem wichtigen Markt für Snackbars. Die Verwendung von Gemüse kann als Versuch gesehen werden, das Produkt im hart umkämpften Markt zu differenzieren

2019 – Hersheys, einer der größten Disruptoren des traditionellen Snacking-Marktes, hat kürzlich eine Minderheitsbeteiligung an der schnell wachsenden irischen Protein-Snackbar-Marke Fulfil erworben. Der Deal bietet Hersheys die Möglichkeit, seine Präsenz in Europa (wo es derzeit nicht in der obersten Liga spielt) und Fulfill auf dem US-Markt auszubauen.

2019 – Nooro’s hat zwei neue Geschmacksrichtungen in seinem CBD-Snackriegel-Sortiment eingeführt, um die Verbrauchernachfrage nach gesunden Snacks zu erschließen und die Konkurrenz um eine Stufe höher zu heben.

Der globale Markt für Snackbars ist fragmentiert und wettbewerbsintensiv. Es gibt sowohl prominente globale als auch einflussreiche lokale Akteure.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Snackbars gehören

Naturtal

Kellogs

Alpen und Jordanien

Quäkerhafer

Freundliche Bars

Globaler Markt für Snackbars: Wichtige Trends und Treiber

Snackbars werden von Menschen, die immer unterwegs sind, als Mahlzeitenersatz angesehen. Da der Lebensstil geschäftiger wird und die Zahl der Kernfamilien in den Industrieländern steigt, kann erwartet werden, dass der Markt positiv wächst.

Immer mehr Menschen bewegen sich in Richtung Sport und Leichtathletik, was die Nachfrage nach kleineren Portionen hochnährstoffreicher Lebensmittel erhöht. Mit Früchten, Nüssen und Cerealien gefüllte Snackriegel beflügeln somit das Marktwachstum und lassen die Hoffnungen auf zukünftige Gewinne hoch.

Auch die Nachfrage nach pflanzlichen oder veganen Snackriegeln steigt. Letztes Jahr haben CliffBar und Co. einen veganen Müsliriegel auf den Markt gebracht. In diesem Jahr hat Disney eine Reihe solcher Snackbars namens „Snacks with a Character“ eingeführt.

Die Idee des Reisens beschränkt sich nicht mehr darauf, verschwenderisch in den besten Hotels zu wohnen und Zeit innerhalb der Stadtgrenzen zu verbringen. Die Reisebranche schafft daher die Nachfrage nach Snackbars, da immer mehr Menschen wandern, wandern und abgelegene Gebiete besuchen, um Spaß und Nervenkitzel zu haben.

Globaler Markt für Snackbars: Geografische Analyse

Nordamerika hält einen beträchtlichen Marktanteil und wird ihn noch lange halten, wie die Gesundheits- und Fitnessdaten der Region zeigen. Der Marktanteil der nordamerikanischen Fitnessclubbranche ist stetig gestiegen, von 24,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf 32,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017. Allein die Verlagerung des Fokus auf die Vereinigten Staaten liefert aussagekräftige Erkenntnisse. Laut IHRSA ist die Gesundheits- und Fitnessbranche beispielsweise 30 Milliarden US-Dollar wert und wächst jedes Jahr um 3-4%, ohne dass Anzeichen einer Verlangsamung vorliegen. Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass der Markt für Snackbars wachsen wird, da die Gesundheit in den nordamerikanischen Haushalten im Mittelpunkt steht.

Die am schnellsten wachsende Region wird jedoch APAC sein, wobei Indien die Charts anführt. Auch hier trägt das gestiegene Gesundheitsbewusstsein und das verfügbare Einkommen maßgeblich zu diesem Wachstum bei.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat seinen Platz in der Weltbevölkerung im Laufe der Jahre fest gefestigt. Dieser Sektor zieht erhebliche Investitionen und Subventionen von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an. Die Trends und Popularität in Bezug auf bestimmte Unterkategorien sind dynamisch und helfen bei der Strukturierung des Gesamtwachstums. Die Trends sind ein Weg, um auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Die Akteure im Lebensmittel- und Getränkesektor müssen sich an die sich ändernden Trends anpassen, was die Umsatzchancen erhöht.

