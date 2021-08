Markt für Saftkonzentrate soll bis 2025 117,89 Milliarden US-Dollar erreichen

Laut einer Veröffentlichung von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Markt für Saftkonzentrate als stark fragmentiert und wettbewerbsfähig erwartet. Es könnte eine Handvoll Spieler geben, die sich in Bezug auf die Produktdifferenzierung einen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern auf dem Markt verschaffen. Es wurde vorausgesagt, dass die Spieler einen harten Wettbewerb in der Branche ausüben werden, wenn sie sich bemühen, neue Produkte zu entwickeln, die neuartige Aromen und Geschmäcker zur Schau stellen. Ciatti Company, SkyPeople Fruit Juice Inc., Ingredion Incorporated, Dohler Company und Archer Daniels Midland Co. sind einige der führenden Namen auf dem Markt. Die Veröffentlichung hat einen detaillierten Überblick darüber gegeben, wie sich die Wettbewerbslandschaft in naher Zukunft gestalten könnte.

TMR hat erwartet, dass der globale Markt für Saftkonzentrate bis zum Abschluss des Jahres 2025 einen unglaublichen Umsatz von 117,89 Mrd. Auf der Grundlage der Sorte könnte der Markt eine Fortsetzung des Vorsprungs von Fruchtsaftkonzentrat im Jahr 2016 sehen. Nach Regionen soll Europa angesichts seiner dominierenden Reichweite von 32,97 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017 die Vormachtstellung im Markt erreichen.

Trend zur Einführung eines gesunden Lebensstils zur Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit treibt den Umsatz an

Ein geschäftiger Lebensstil und sich ändernde Essgewohnheiten der Menschen haben die Attraktivität von Fertiggerichten und Getränken gesteigert. Während dies das Wachstum des Weltmarktes für Saftkonzentrate ankurbeln könnte, könnte sich die Nachfrage nach verschiedenen Produkten aufgrund der trendigen Annahme einer gesunden Lebensweise positiv beeinflussen. Die Nachfrage nach Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten wird aufgrund des steigenden Bewusstseins für eine gesunde Lebensweise voraussichtlich steigen. Da aufgrund eines steigenden Gesundheitsbewusstseins immer mehr Menschen gesundheitsfördernde Lebensmittel zu sich nehmen, könnte die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigen.

Fruchtsaftkonzentrat wird in verschiedenen Lebensmitteln und Getränken wie Eiscreme und Quark verwendet. Berücksichtigt man die Form des Saftkonzentrats, wird dem Klarkonzentrat in naher Zukunft ein größerer Marktanteil vorausgesagt.

Das Bewusstsein über die schädlichen Auswirkungen eines übermäßigen Fructosekonsums dämpft das Wachstum

Es wurde wissenschaftlich untersucht, dass ein übermäßiger Verzehr von Fructose schädliche Auswirkungen auf den Körper hat. In dieser Hinsicht ist bei Saftkonzentraten mit hohem Fructosegehalt ein Nachfragerückgang zu erwarten. Laut einer in der Veröffentlichung enthaltenen Studie könnte die Nachfrage nach Saftkonzentrat jedoch aufgrund der sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen weltweit steigen, während gleichzeitig hohe Ausgaben für alkoholfreie und alkoholische Fruchtgetränkeprodukte getätigt werden. Darüber hinaus wurden die Ausgaben für Babynahrung, Joghurt und Eiscreme erhöht.

Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die auf dem internationalen Markt für Saftkonzentrate neue Geschmacksrichtungen für die mittlere Einkommensgruppe einführen. Sie waren auch daran interessiert, Produkte mit hohen Nährwerten einzuführen. Wirtschaftlichkeit und längere Haltbarkeit von Saftkonzentraten im Vergleich zu Frischsäften könnten weitere Faktoren sein, die die Nachfrage im Markt erhöhen.

Die breite Verwendung in verschiedenen Lebensmitteln und Getränken hilft Fruchtsaftkonzentraten, die Oberhand gegenüber Gemüsesaftkonzentraten zu gewinnen.

Große Unternehmen investieren, um neue Geschmacksrichtungen auf den Markt zu bringen, die einen hohen Nährwert haben und die mittlere Einkommensgruppe bedienen.