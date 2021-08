Markt für Routenoptimierungssoftware wird bis 2026 weltweit ein signifikantes Wachstum verzeichnen

Routenoptimierung ist eine Routenplanungssoftware, die die betriebliche Effizienz durch eine bessere Routenplanung verbessert. Routenoptimierung ist der Prozess der Auswahl der optimalen Route unter Berücksichtigung von Faktoren wie Zeitbeschränkungen von Kunden und Fahrern, Fahrzeugproblemen und Routenverfügbarkeit, um niedrige Transportkosten zu gewährleisten. Die Routenoptimierungssoftware testet mehrere Szenarien, um die Kosten verschiedener Routenoptionen zu überprüfen, um den Routenplanungsplan mit optimalen Kosten und in Echtzeit zu erstellen, um einen vorrangigen Service zu liefern. Die Routenoptimierungssoftware hält die Kundendienstziele aufrecht und hilft, einen qualitativ hochwertigen Service innerhalb des Zeitrahmens bereitzustellen. Es hilft Unternehmen, Betriebskosten zu senken, den Kraftstoffverbrauch, die Gesamtstreckenentfernung, die Stoppdauer und die durchschnittlichen Kilometer zu minimieren.

Die Routenoptimierung wird unter Verwendung fortschrittlicher heuristischer Computeralgorithmen erreicht. Die Routenoptimierungssoftware identifiziert Parameter wie die Anzahl der Abbiegungen, Kreuzungen, den nächsten Fahrer, Echtzeit-Verkehrsstaus usw. entlang der Route. Die Analyse dieser Parameter liefert die optimale Lösung/Route und hilft so dabei, die Fahrstrecke und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren, die Pünktlichkeitsleistung zu verbessern und genaue Abfahrts- und Ankunftszeiten anzubieten. Zu den Funktionen der Routenoptimierungssoftware gehören das Planen und Verwalten von Routen, das Definieren von Gebieten, das Optimieren von Terminen usw. Diese Funktionen reduzieren Reisezeit und Kilometer, erhöhen die verfügbaren Ressourcen und verbessern den Kundenservice, was den Einsatz dieser Software in verschiedenen Branchen vorantreibt. Die Verbreitung von Routenoptimierungssoftware nimmt vor allem im Dienstleistungssektor zu.

Steigende Kosten im Logistiksektor, die durch Faktoren wie Kraftstoffkosten, Personalkosten und geringere Umschlagszeiten von Fahrzeugen angetrieben werden, sind der Haupttreiber für das Wachstum des Marktes für Routenoptimierungssoftware. Die Logistikkosten steigen, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden müssen. Daher ist die Logistikbranche bestrebt, die Transportkosten und damit die Transportwege und Fahrpläne effizient zu verwalten. Dies treibt das Wachstum des Marktes für Routenoptimierungssoftware voran.

Anbieter von Routenoptimierungssoftware unterscheiden sich anhand der angebotenen Funktionen. Die Software verfügt über Funktionen wie Echtzeit-Tracking, automatisierte Echtzeit-Ressourcenzuweisung, iOS- und Google Play-Unterstützung, Unterstützung für mehrere Browser wie Chrome, IE und Firefox sowie Warnungen bei Lieferungen und Verzögerungen. Anbieter bieten auch branchenspezifische Routenoptimierungssoftware an. Cloud-Software zur Routenoptimierung gewinnt auf dem Markt an Bedeutung. Unternehmen wie die Descartes Systems Group bieten Optimierungs-Engines in der Cloud und Cloud-Computing-Unterstützung an und schaffen so einen technischen Vorteil.

Der globale Markt für Routenoptimierungssoftware ist nach Komponente, Bereitstellungstyp, Endanwendungsbranche und Region segmentiert. Der Markt ist nach Komponenten in Software und Dienstleistungen unterteilt. In Bezug auf die Art der Bereitstellung wird der Markt in On-Premise und Cloud-basiert unterteilt. Es wird erwartet, dass die in der Cloud bereitgestellte Routenoptimierungssoftware an Bedeutung gewinnt, da die Anbieter ihre Angebote von Mitbewerbern unterscheiden und bestrebt sind, an der technologischen Spitze zu bleiben. Auf der Grundlage der Endverbraucherbranche wird der Markt in Einzelhandel und FMCG, Taxi, Lebensmittellieferung, häusliche Pflege und andere unterteilt. Einzelhandel und FMCG sind das Schlüsselsegment, das den Markt für Routenoptimierungssoftware mit der höchsten Akzeptanz antreibt.

