Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection Solutions

Rogue-Geräte werden zum Erkennen und Erfassen sensibler Informationen wie Kreditkartennummern, Tastenanschläge und Passwörter verwendet. Darüber hinaus sind dies die Geräte, die das Eindringen von Bluetooth-Geräten, Wi-Fi-Netzwerken, drahtlosen Zugangspunkten und drahtlosen Geräten verhindern. Der Markt für die Erkennung von nicht autorisierten Geräten und den Schutz von Zugangspunkten hat aufgrund der steigenden Anzahl und Größe von Cyberangriffen in den Unternehmen einen Anstieg erlebt. Tools zur Rogue-Erkennung helfen, den unbefugten Zugriff auf die Netzwerkressourcen zu erkennen. Darüber hinaus scannen diese Softwaretools die Geräte und Netzwerke wie Switches, Gateway-Server, Router und Subnetze. Darüber hinaus überprüft und erkennt es kontinuierlich die kabelgebundenen / drahtlosen Rogue-Systeme, Geräte und Zugangspunkte. Das Erkennungssystem für Rogue-Geräte hilft beim Scannen aller möglichen 802. 11 drahtlose Netzwerkkanäle und erkennt unerwünschte Bluetooth-Geräte, RF-Jamming-Angriffe und drahtlose Kameras. Darüber hinaus gibt es verschiedene softwarebasierte Sensoren, die auf Hardware laufen und die Sicherheit des drahtlosen Netzwerks kontinuierlich überwachen.

Erkennungssysteme für Rogue-Geräte bieten eine 24×7-Mobilfunkspektrum-Sicherheit, die Mobilfunkdaten-/Sprachereignisse und den Arbeitszyklus erkennt, um die Mobilfunkbänder zu überwachen. Darüber hinaus erkennen diese Systeme automatisch die Interferenzen in den Spektrumsquellen wie Sendern und HF-Störsendern. Darüber hinaus liefern Rogue-Detection-Tools detaillierte Informationen über die Bedrohung. Erkennungssysteme für Rogue-Geräte sind in Spektrumintelligenz, Bedrohungsverfolgung, Blockierung und Zuordnung, Leistungsüberwachung und Fehlerbehebung integriert. Der technologische Fortschritt bewegt Unternehmen und Kunden dazu, drahtlose Technologien zu verwenden, die jedoch weniger sicher sind als kabelgebundene Netzwerke. Darüber hinaus bietet das Erkennungssystem für Rogue-Geräte regelmäßige Scans, kontinuierliche Überwachung und sofortige Alarmierung.

Die zunehmende Nutzung tragbarer Geräte, die steigende Internetnutzung und drahtlose Netzwerke sind die Haupttreiber für den Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen. Darüber hinaus ist die zunehmende Anzahl von Cyberangriffen auch einer der Haupttreiber, der sich im Prognosezeitraum positiv auf den Markt für Lösungen für die Erkennung von Rogue-Geräten und den Schutz von Zugangspunkten auswirken wird. Die steigende Anzahl von Geräten, die wachsende Bevölkerung und die hohen Einrichtungskosten werfen jedoch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Datenschutzes auf dem Markt auf. Darüber hinaus hemmen anspruchsvolle Anforderungen in Bezug auf Bereitstellung und Wartung den Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen. Zunehmender Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz, Wireless Intrusion Prevention System (WIPS),

Der globale Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen kann in Bezug auf Komponente, Bereitstellung, Anwendung, Unternehmensgröße, Branche und Geografie unterteilt werden. Basierend auf der Komponente kann der Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen in Software und Services unterteilt werden. Basierend auf der Bereitstellung kann der Markt in WLAN, Laptops, Router, Switches und Cloud-Server unterteilt werden. Basierend auf der Unternehmensgröße kann der Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen in kleine, mittlere und große Unternehmen unterteilt werden. Der Anwendungsmarkt kann in die Erkennung autorisierter Geräte, Zugangskontrolle und Geräteüberwachung unterteilt werden. In Bezug auf die Branche kann der Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen in Einzelhandel, BFSI, Transport & Logistik, IT & Telekommunikation, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Verteidigung und andere. Basierend auf der geografischen Lage kann der Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika und Europa werden voraussichtlich in naher Zukunft die führenden Märkte auf dem globalen Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen sein. Diese Regionen bieten Spitzentechnologien, die den Kunden höchste Sicherheit bieten und Cyberangriffe reduzieren. Während die zunehmende Akzeptanz von Internet- und elektronischen Produkten im asiatisch-pazifischen Raum den Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich erweitern wird. Verteidigung und andere. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Rogue Device Detection & Access Point Protection-Lösungen sind SolarWinds Worldwide, LLC, Cisco Systems, Inc, IBM Corporation, Cisco Systems, HP Inc, NETSCOUT Systems, Inc, Extreme Networks, Check Point Software Technologies Ltd, Beijing Qihu Keji Co. Ltd, WatchGuard Technologies, Inc und Venustech.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

