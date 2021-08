Markt für Rodentizide soll Umsatzsteigerung bis 2028 verzeichnen

Globaler Markt für Rodentizide: Momentaufnahme

Rodentizide sind Pestizide, die Nagetiere töten. Nagetiere enthalten Mäuse und Ratten sowie Holzhühner, Eichhörnchen, Stachelschweine, Streifenhörnchen, Biber und Nutria. Obwohl Nagetiere in der Natur kritische Aufgaben übernehmen, können sie in einigen Fällen kontrolliert werden.

Einige Rodentizide sind nach einer Anwendung tödlich, während andere mehr als eine erfordern. Nagetiere zögern, ein unbekanntes Futter zu sich zu nehmen (vielleicht spiegelt sich eine Anpassung an ihr Erbrochenes wider), mögen es zu testen, zu pausieren und zu sehen, ob es sie oder andere Ratten krank macht. Dieser Prozess der Giftscheu oder Köderscheu ist die Argumentationsmethode für Gift, das kurz nach verschiedenen Dosen tötet.

Abgesehen davon, dass es für die Säugetiere, die sie konsumieren, einschließlich Eckzähne, Katzen und Menschen, direkt gefährlich ist, stellen zahlreiche Rodentizide ein sekundäres Risiko dar, Kreaturen zu schädigen, die die toten Ratten jagen oder jagen.

Da Nagetiere auf dem Vormarsch sind, sind ein Anstieg verwandter Infektionen, die Beliebtheit einer besseren Kontrolle der Belästigung und die Zugänglichkeit von Rodentiziden besserer Qualität Schlüsselfaktoren, die den globalen Markt für Rodentizide zu einer breiteren Entwicklung treiben könnten. Darüber hinaus kann enorme finanzielle Verschlechterung aufgrund von Schäden durch Nagetiere in der Landwirtschaft Felder verursacht passieren, und dies ist vorgesehen, um den Markt innerhalb der Spanne von paar Jahren zu fahren. Steigende Anzahl von Wohngebieten, Arbeitsumgebungen, Hotels und Krankenhäusern sowie eine deutliche Neigung zu Sauberkeitsrichtlinien sind einige andere Faktoren, die die Nachfrage nach diesen Substanzen in Zukunft wahrscheinlich ansteigen lassen werden.

Wie dem auch sei, Fragen im Zusammenhang mit der Umwelt über die Verwendung von Rodentiziden chemischen Substanzen und ihre negativen Auswirkungen auf Menschen und andere Lebewesen werden wahrscheinlich die Nachfrage nach diesen Substanzen einschränken und somit den Fortschritt des globalen Marktes für Rodentizide behindern. Die Mehrheit der Anwendungen des Produkts wird ausnahmsweise durch strenge Gesetze verwaltet, insbesondere in den entwickelten Regionen.

Globaler Markt für Rodentizide: Überblick

Der Bericht enthält eine umfassende Darstellung des globalen Marktes für Rodentizide sowie zahlreiche damit verbundene Faktoren. Die im Bericht enthaltenen Faktoren sind Treiber, Beschränkungen, Wettbewerbsanalysen, neueste Trends und Chancen, geografische Aussichten und viele andere Aspekte. Die im Bericht behandelte Studie erstreckt sich über einen Prognosezeitraum von 2018 bis 2028. Aus einer Gesamtperspektive wird erwartet, dass der Bericht einen wertvollen Einblick für Unternehmen bietet, die bereits auf dem Markt tätig sind, sowie für diejenigen, die sich in diesem Umfeld neu etablieren möchten.

Globaler Markt für Rodentizide: Marktpotenzial und Beschränkungen

Schädlinge in Form von Nagetieren waren schon immer ein großes Ärgernis für das Wohlbefinden von Pflanzen in der Landwirtschaft. Und mit einer wachsenden Population von Nagetieren auf der ganzen Welt treibt der dringende Bedarf an geeigneten Chemikalien, um diese Organismen auszulöschen, den globalen Markt für Rodentizide stark voran. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung erfordert die Notwendigkeit, den Anbau von Pflanzen in großem Maßstab zu erleichtern, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, auch die Verwendung spezifischer Verbindungen wie Rodentizide.

Da Nagetiere auf dem Vormarsch sind, sind eine Zunahme von assoziierten Krankheiten, eine hohe Nachfrage nach besserer Schädlingsbekämpfung und die Verfügbarkeit von Rodentiziden von ausgezeichneter Qualität Schlüsselfaktoren, die den globalen Markt für Rodentizide zu einem umfassenden Wachstum führen könnten. Darüber hinaus könnten aufgrund von Schäden durch Nagetiere auf landwirtschaftlichen Feldern enorme wirtschaftliche Verluste entstehen, die in den nächsten Jahren die Expansion dieses Marktes vorantreiben dürften. Eine zunehmende Anzahl von Arbeitsplätzen, Wohngebieten, Krankenhäusern und Hotels sowie eine erhebliche Bevorzugung von Hygienestandards sind weitere Faktoren, die voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Substanzen in Zukunft anheizen werden.

Umweltbedenken hinsichtlich der Verwendung von Rodentizidchemikalien und ihrer negativen Auswirkungen auf Menschen und andere Lebewesen dürften jedoch die Nachfrage nach diesen Substanzen einschränken und folglich den Fortschritt des globalen Rodentizidmarktes behindern. Die meisten Anwendungen der Produkte sind stark durch strenge Gesetze geregelt, hauptsächlich in den entwickelten Regionen Nordamerikas und Europas. Ein Paradebeispiel für eine solche Strenge ist die obligatorische Registrierung chemischer Rodentizide durch die US-Umweltschutzbehörde (EPA), bevor sie in den STAATEN an die Öffentlichkeit verkauft werden.

Darüber hinaus dürften diese Produkte in abgelegenen und unterentwickelten Regionen, in denen die Landwirtschaft eine wichtige Nahrungsquelle darstellen könnte, leicht nicht verfügbar sein. Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass zahlreiche Akteure ihre geografische Reichweite erhöhen und damit die meisten Einschränkungen ausgleichen, die den Fortschritt des globalen Marktes für Rodentizide beeinträchtigen.

Globaler Markt für Rodentizide: Geografische Aussichten

Der globale Markt für Rodentizide erstreckt sich hauptsächlich über Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika. Von diesen zeigen Nordamerika und Europa ein weit verbreitetes Wachstum in diesem Markt aufgrund einer starken landwirtschaftlichen Infrastruktur und einer weit verbreiteten Einführung hochwertiger Schädlingsbekämpfungspraktiken. Mit zunehmendem Bewusstsein für nagetierbasierte Probleme und deren Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum zeigt sich jedoch auch in dieser Region ein weit verbreitetes Wachstum.

Globaler Markt für Rodentizide: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Rodentizide weist eine stark fragmentierte und wettbewerbsfähige Anbieterlandschaft auf, die hauptsächlich auf die Anwesenheit unzähliger Akteure zurückzuführen ist. Von den meisten Unternehmen wird erwartet, dass sie sich auf effektive Vertriebsnetze konzentrieren und dadurch die Volatilität zwischen Angebot und Nachfrage verringern. BASF, Bayer AG, Rentokil Initial PLC, Neogen Corporation, Bell Laboratories Inc., EcoClear Products Inc., Liphatech, Inc., und Impex Europa sind einige der wichtigsten Unternehmen in diesem Markt tätig.

Akquisitionen und Produktneuentwicklungen sind Schlüsselstrategien, die von den meisten Herstellern umgesetzt werden, um ihre Position auf dem globalen Markt für Rodentizide zu stärken. Unternehmen versuchen, neue Produkte einzuführen, um ihren Marktumfang durch den Verkauf von hoch anwendungsspezifischen Produkten zu erweitern. Die Durchführung umfangreicher Forschungs-und Entwicklungsarbeiten zur Herstellung wirksamer und hochwertiger Chemikalien und Technologien sind auch andere Vorhaben, an denen Unternehmen arbeiten, die auf dem globalen Markt für Rodentizide tätig sind.

