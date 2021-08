Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien erreicht Höhe von USD 18,7 Milliarden weltweit bis 2031

Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien: Einführung

Die globale Der Markt für Reinraumverbrauchsmaterialien wurde im Jahr 16.4 Bn im Jahr 2020 über US$ & nbsp; bewertet und wird voraussichtlich mit einer CAGR expandieren of 0.4% from 2021 to 2031. Anstieg der Zahl der Patienten mit Infektionskrankheiten wie Coronavirus; Fortschritte bei der Einrichtung von Reinraumlaboren wie modularen Labors und mobilen Labors; und das Aufkommen der Nanotechnologie wird voraussichtlich den globalen Markt für Reinraumverbrauchsmaterialien von 2021 auf 2031vorantreiben. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Reinraumverbrauchsmaterialien ausmacht. Das Wachstum des Marktes in der Region ist darauf zurückzuführen, dass Asien einer der größten Anwender und Lieferanten von Reinraumverbrauchsmaterialien ist. Darüber hinaus hält sich die Region als Ganzes an strenge regulatorische Normen, was zu einem steigenden Bedarf an fortschrittlichen und konformen Geräten und Prozessen in Reinraumverbrauchsmaterialien beiträgt. Signifikantes Wachstum der Biotechnologie &Ampere; Pharmaindustrie dürfte den Markt in der Region zu steigern.

Der Markt in Nordamerika wird von den USA angetrieben Der Markt für Reinraumverbrauchsmaterialien im Land wird durch die zunehmende Akzeptanz von Innovationen und technologischen Fortschritten in der Reinraumtechnologie wie modularen und mobilen Reinräumen angetrieben. Darüber hinaus hat der jüngste Anstieg der Fälle von Coronavirus in dem Land, das zum neuen globalen Epizentrum erklärt wurde, die Nachfrage nach Reinraumverbrauchsmaterialien angeheizt.

Anstieg der Gesundheitsbedenken treibt den Markt an

Reinraum-Verbrauchsmaterialien wie Gesichtsmasken, Overalls sowie Schuh-und Stiefelabdeckungen tragen dazu bei, eine Barriere zwischen dem Träger und Verunreinigungen in der Umgebung zu schaffen. Die Verwendung von Reinraumbekleidung hilft bei der Verhinderung der Übertragung von Infektionen. Dies erhöht den Einsatz von Reinraum-Verbrauchsmaterialien. Anstieg der Übertragung von Infektionskrankheiten bei Menschen aus verschiedenen Gründen, einschließlich der Zunahme der Anzahl von Mikroorganismen, die Atemwegserkrankungen verursachen, und Anstieg der Anzahl von Mutanten einer einzelnen Spezies tragen zu gesundheitlichen Bedenken unter den Menschen bei. Dies führt zu einem Anstieg der Verwendung von Reinraumbekleidung, um eine Reihe von Infektionskrankheiten zu vermeiden. Dies wiederum fördert das Wachstum des globalen Marktes für Reinraumverbrauchsmaterialien.

Handschuhe dominieren den Markt

In bezug auf produkt, die globale reinraum verbrauchs markt wurde unterteilt in reinraum bekleidung, reinigung produkte, reinraum schreibwaren, scheibenwischer, handschuhe, und klebematten. Das Segment Handschuhe hatte in 2020 einen großen Marktanteil, und der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum die höchste Marktattraktivität aufweist.

Pharmazeutische und biotechnologische Anwendung hochattraktiv

Basierend auf anwendung, die globale reinraum verbrauchs markt wurde klassifiziert in elektronik, pharma & biotechnologie, krankenhäuser & kliniken, automotive, wissenschaftler & forschung institute, lebensmittel & getränke, und andere. Das Segment Pharmaceuticals & Biotechnology dominierte den Markt in 2020 mit einem Anteil von 30% . Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wachstum des Segments ist auf die zunehmende Nutzung von Reinräumen bei der Herstellung von Arzneimitteln, Impfstoffen, sterilen Medizinprodukten und Verpackungen sowie auf die Minimierung des Risikos von Abfällen und anderen Kontaminationsfolgen bei kritischen pharmazeutischen Prozessen zurückzuführen.

Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien

Der Bericht enthält profile der führenden Marktteilnehmer in der globalen Reinraum-Verbrauchsmaterialien Markt. Dazu gehören Berkshire Corporation, Cantel Medical, Contec, Inc. DuPont, Micronclean, Ansell Ltd., Texwipe, Valutek, Inc., KM, Valmed, und Kimberly-Clark Corporation.

Globaler Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien: Segmentierung

Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien, nach Produkten Reinraumbekleidung Reinigungsmittel Schreibwaren im Reinraum Handschuhe Klebematten Scheibenwischer

Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien, nach Anwendung Elektronik Pharma & Biotechnologie Krankenhäuser & amp; Kliniken Automobil Akademiker und Forschungsinstitute Essen & amp; Getränke Andere

Markt für Reinraum-Verbrauchsmaterialien, nach Regionen Nordamerika S. Kanada Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa Asien / Pazifik China Indien Japan Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika Mittlerer Osten & amp; Afrika GCC-Länder Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



