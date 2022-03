Markt für Reinigungsroboter wächst um 22,7 % CAGR, Marktgröße, Marktanteil, Branchentrends, neueste Nachrichten und Investitionen, Nachfrageausblick, Marktinformationen und Prognosen

weltweit Reinigungsroboter geschätzt im Jahr 2021 auf 8,34 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2028 34,94 Milliarden USD mit einer starken CAGR von 22,7 % im Prognosezeitraum.

Global Cleaning Robot Market Research & Intelligence Report

steigende Nachfrage nach professionellen und persönlichen Reinigungsrobotern in Gesundheitseinrichtungen, Gewerbe- und Wohngebäuden, die zunehmende Akzeptanz technologisch fortschrittlicher Haushaltsgeräte und eine wachsende Zahl innovativer Produkte in diesem Bereich sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum von Global voraussichtlich vorantreiben werden Markt für Reinigungsroboter

Reinigungsrobotern:

Roboter-Staubsauger funktionieren beim Aufsaugen von Staub und Schmutz von Teppichen und Hartböden auf die gleiche Weise wie größere Staubsauger: Sie verwenden eine Folge Bürsten und in manchen Fällen eine sich drehende Bürstenstange, um den Schmutz anzuheben und zu sammeln und ihn in den Staubbehälter zu saugen. Bei den meisten Saugrobotern werden in der Regel eine oder zwei Drehbürsten mit einer oder mehreren Rollbürsten kombiniert. Diese wirken zusammen, um Schmutz nach innen zu ziehen, wo der Vakuummechanismus ihn in einen Abfallbehälter saugt. Ein abnehmbares Fach nimmt alles auf, was ein Robotermodell erwirbt. Roboter werden in großem Umfang in der modernen Industrieindustrie sowie in Haushalten, Unterhaltung und Sicherheit eingesetzt. Die Reinigungsroboter sind eigenständige Roboter, die Böden, Pools, Rasenflächen, Fenster und andere Oberflächen durch UV-Sterilisation, Wischen und andere Haushaltstätigkeiten reinigen. Reinigungsroboter werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, einschließlich Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gewerbe. Reinigungsroboter gibt es in einer Vielzahl von Produktarten, darunter Bodenreinigungsroboter, Rasenreinigungsroboter, Poolreinigungsroboter und Fensterreinigungsroboter. 1996 wurde der erste Roboter-Staubsauger vorgestellt.

Schlüsselunternehmen im Markt für Reinigungsroboter:

LG Elektronik

Xiaomi

Samsung-Elektronik

Roborock

SharkNinja

Neato-Robotik

Cecotec Innovationen

iRobot

Ecovacs-Robotik

Panasonic

Andere Marktteilnehmer

Reinigungsroboter Marktsegmentierung:

Nach Produkt:

Rasenreinigungsroboter

Bodenreinigungsroboter

Poolreinigungsroboter

Fensterreinigungsroboter

Andere

Nach Typ:

Persönlicher Reinigungsroboter

Professioneller Reinigungsroboter

Nach Anwendung:

Wohnen

Gewerblich

Industriell

Gesundheitswesen

Andere

Der Marktbericht für Reinigungsroboter ist auch für bestimmte Regionen und Länder verfügbar:

Nordamerika (USA, Kanada)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Schweden, Niederlande, Türkei, Schweiz, Belgien, übriges Europa)

Asien-Pazifik (Südkorea, Japan, China, Indien, Australien, Philippinen, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, übriger APAC-Raum)

Lateinamerika (Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Argentinien, Peru, übriges Lateinamerika)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Südafrika, Rest von MEA)

Nordamerika wird voraussichtlich den globalen Markt für

Reinigungsroboter dominieren Marktnachrichten für Reinigungsroboter:

ECOVACS revolutioniert die Hausreinigung mit Ultra-Premium-Robotern, wodurch Hände und Zeit frei werden – Am 4.2022; ECOVACS hat auf der CES 2022 seine marktverändernde DEEBOT X1-Familie von Reinigungsrobotern vorgestellt. Die DEEBOT X1-Familie markiert einen Wendepunkt in der Reinigungsinnovation, mit vollautomatischen und ultra-Premium-Roboter-Saug- und Wischreinigungssystemen, die jetzt erhältlich sind und mit jedem Bodenreiniger mithalten oder ihn schlagen können auf dem Markt, egal welches Genre.

Chinesisches Startup brachte Roboter-Staubsauger auf den Markt, der auch wischt – am 5.Dezember2021; Uoni, ein chinesischer Startup-Entwickler und Hersteller von Staubsaugerrobotern für Haushalte, hat seine neueste Version veröffentlicht, die so eingestellt werden kann, dass sie über einen langen Zeitraum ohne menschliches Eingreifen fegen und wischen kann.

T10+ ist ein Saug-/Wischroboter, der sich selbst entleert – Am 10. OktoberAIRROBO 2021; AIRROBO mit Sitz in Hongkong brachte im Dezember 2021 sein zweites Produkt auf den Markt, den Robot Vacuum T10+. Der T10+ übertrifft den ersten Staubsauger von AIRROBO, den P10, der im August 2021 eingeführt wurde. UBTECH Robots, ein auf KI und humanoide Robotik spezialisiertes Unternehmen , unterstützt AIRROBO mit Sitz in Hongkong. Ein frisch geschrubbter Boden kann aufgrund von Staubansammlung, Verschüttungen, Hunden und Menschen schnell zu einer Katastrophe werden. Infolgedessen scheint es die einzige Lösung zu sein, einen Besen, einen Mopp und einen Staubsauger in der Nähe zu haben. Mit dem AIRROBO T10+ kann der Benutzer nun all diese Verantwortlichkeiten an ein weitaus überschaubareres System delegieren.

iRobot stellt Roomba j7+ Roboter-Staubsauger mit Genius 3.0 Home Intelligence vor – Reinigen Sie so, wie Sie es wollen, damit Sie menschlich können – Am 9..September 2021 brachte iRobot Corp. den Roomba j7+ Roboter-Staubsauger und neue Funktionen auf den Markt, die von iRobot Genius 3.0 Home Intelligence unterstützt werdeniRobot Genius 3.0 ist für das gesamte Portfolio vernetzter Roboter des Unternehmens verfügbar.

iRobot brachte „Genius“-Bodenreiniger auf den Markt – am 25.2020; iRobot, Hersteller von Bodenreinigungsrobotern für den Haushalt, hat mit der Einführung von iRobot Genius Home Intelligence neue Möglichkeiten der Reinigung vorgestellt. Die Benutzeroberfläche für iRobot Genius ist eine neu gestaltete iRobot Home App, die Benutzer weit über die Standard-App-Steuerung hinausführt, um ihnen ein personalisiertes und einfach zu bedienendes Befehls- und Kontrollzentrum für die Hausreinigung zu bieten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Berichtsmethodik

1.1. Forschungsprozess

1.2. Primärforschung

1.3. Sekundärforschung

1.4. Marktgrößenschätzungen

1.5. Datentriangulation

1.6. Prognosemodell

1.7. Alleinstellungsmerkmale des Berichts

1.8. Berichtsbeschreibung

Kapitel 2 – Überblick über den globalen Markt für Reinigungsroboter

2.1. Markteinführung

2.2. Zusammenfassung

2.3. Globale Marktklassifizierung für Reinigungsroboter

2.4. Markttreiber

2.5. Marktbeschränkungen

2.6. Marktchancen

2.7. Markt für Reinigungsroboter: Trends

2.8. Porters Fünf-Kräfte-Analyse

2.9. Marktattraktivitätsanalyse

Kapitel 3 – Globaler Markt für Reinigungsroboter Überblick

Kapitel 4 – Globale Marktanalyse für Reinigungsroboter: Segmentierung nach Produkt

Kapitel 5 – Globale Marktanalyse für Reinigungsroboter: Segmentierung nach Typ

Kapitel 6 – Globale Marktanalyse für Reinigungsroboter: Segmentierung nach Anwendung

Fortsetzung @. …….

