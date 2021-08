Markt für Rechenzentrums-Rack-Lösungen – jüngste Trends, Wachstum und hohe Nachfrage während der Prognose bis 2026

Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren – Übersicht

Ein Rechenzentrums-Rack ist eine Anordnung aus einem physischen Stahl- und Elektronikrahmen, der für die Hausserver, Netzwerkgeräte, Kabel und andere Rechenzentrums-Rechenausrüstung verwendet wird. Rechenzentrums-Racks zur Organisation von IT-Geräten wie Servern und Netzwerk-Switches in standardisierten Baugruppen, die Platz und andere Ressourcen effizient nutzen. Abhängig von den Anforderungen der Benutzer können Rechenzentrums-Racks auch die Verbesserung des Stromschutzes, der Kühlung, des Kabelmanagements, der Geräteverwaltung, der physischen Sicherheit, der Mobilität, der einfachen Installation und des Schutzes vor rauen Umgebungsbedingungen unterstützen.

Ein Rechenzentrums-Racks-Server ist normalerweise ein dedizierter Computerserver, der für das Rechenzentrum verwendet wird, und seine Konfiguration, die in einem physisch entworfenen Rahmen installiert werden soll, der als Rack bekannt ist. Ein Rack-Server eines Rechenzentrums besteht aus mehreren Montageschlitzen, die als Einschübe bezeichnet werden. Jeder Schacht ist dafür ausgelegt, eine Hardwareeinheit zu stapeln, die mit einem verschraubten Gehäuse gesichert ist. Rack-Lösungen für Rechenzentren gelten als hervorragendes Organisationstool. Daher investieren verschiedene Organisationen in Rechenzentrums-Racks, um eine systematische Zugänglichkeit für die in Form von Racks gespeicherten Daten zu ermöglichen.

Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren – Treiber und Einschränkungen

Einer der Haupttreiber des Marktes für Rack-Lösungen für Rechenzentren ist der signifikante Anstieg des Datenvolumens in allen Regionen der Welt. Von Menschen und Maschinen generierte Daten wachsen zehnmal schneller als herkömmliche Geschäftsdaten. Maschinendaten nehmen mit der fünfzigfachen Wachstumsrate traditioneller Geschäftsdaten sogar noch schneller zu. Mit der rasanten technologischen Entwicklung und Konnektivität nimmt die Datenerstellung zu und überschwemmt Unternehmen mit erheblichen Mengen an neuen, erkenntnisreichen Informationen. Somit wird sich das Datenvolumen für das nächste Jahrzehnt voraussichtlich alle zwei Jahre verdoppeln. Darüber hinaus gab es eine deutliche Expansion in den Bereichen Cloud Computing und mobiles Internet. Dies dürfte den Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren in den kommenden Jahren ankurbeln. Außerdem, Die Akzeptanz von Rack-Lösungen für Rechenzentren durch Unternehmen hat zugenommen, da sie die Leistung von IT-Geräten in Rechenzentren verbessern und auch für einen angemessenen Luftstrom sorgen. Darüber hinaus steigt das Bewusstsein der Kunden für Racks. Kunden berücksichtigen Dinge wie Türdesign, Innenarchitektur und Kabelmanagement, die alle zur Kühleffizienz des Racks beitragen können. Die Nachfrage nach funktionierenden Servern sowie Produkten, die dazu beitragen können, die Betriebsausgaben zu senken, ist so hoch wie nie zuvor. Eine große Einschränkung für den Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren ist jedoch die technische Herausforderung, das Gewicht pro Quadratmeter unter Berücksichtigung des statischen Gewichts der Server in den Racks zu bewältigen. Es wird erwartet, dass der Markt Chancen in Bezug auf Kabelmanagementlösungen bietet, die in Rechenzentren expandieren. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Anpassung von Rack-Lösungen für Rechenzentren in den kommenden Jahren ein aufkommender Trend sein wird.

Markt für Rechenzentrums-Rack-Lösungen – Segmentierung

Der Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren kann nach Größe, Typ, Anwendung, Unternehmen, Branche und Region segmentiert werden. Je nach Größe kann der Markt in 22U, 36U, 42U und 47U unterteilt werden. In Bezug auf die Typen kann der Markt in offene Gestelle, geschlossene Gestelle, wandmontierte Gestelle und kundenspezifische Gestelle unterteilt werden. Basierend auf der Anwendung kann der Markt in mobile Container/Shelter, Disaster Recovery-Operationen, Lager, Remote-Installationen, temporäre Installationen und mobile Anwendungen eingeteilt werden. In Bezug auf Unternehmen kann der Markt in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Großunternehmen unterteilt werden. Je nach Branche kann der Markt in Gesundheitswesen, Automobil, Fertigung, Bank-Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Telekommunikation und Informationstechnologie, Verteidigung und Bildung unterteilt werden. In Bezug auf die Region, Der Markt kann in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika eingeteilt werden. Nordamerika wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich den Markt für Rack-Server für Rechenzentren dominieren, da in der Region eine beträchtliche Anzahl von Rechenzentren vorhanden ist. Es war führend bei der Entwicklung und Herstellung von Rack-Serverprodukten für Rechenzentren, die der Benutzerfreundlichkeit dienen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der Expansion in der IT-Branche und der steigenden Anzahl von Rechenzentren in Ländern wie China, Indien, Japan und Thailand voraussichtlich schnell wachsen. aufgrund des Vorhandenseins einer beträchtlichen Anzahl von Rechenzentren in der Region. Es war führend bei der Entwicklung und Herstellung von Rack-Serverprodukten für Rechenzentren, die der Benutzerfreundlichkeit dienen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der Expansion in der IT-Branche und der steigenden Anzahl von Rechenzentren in Ländern wie China, Indien, Japan und Thailand voraussichtlich schnell wachsen. aufgrund des Vorhandenseins einer beträchtlichen Anzahl von Rechenzentren in der Region. Es war führend bei der Entwicklung und Herstellung von Rack-Serverprodukten für Rechenzentren, die der Benutzerfreundlichkeit dienen. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der Expansion in der IT-Branche und der steigenden Anzahl von Rechenzentren in Ländern wie China, Indien, Japan und Thailand voraussichtlich schnell wachsen.

Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren – Hauptakteure

Hauptakteure auf dem Markt für Rack-Lösungen für Rechenzentren sind Hewlett Packard Enterprise Development LP, Fujitsu, NEC Corporation, Lenovo, Selrack Pvt. Ltd, Dell, IBM Corporation, Eaton, Emerson Network, Schneider Electric, Rittal und Cisco Systems.

