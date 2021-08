Markt für Punktmatrix-Displays – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Prognose 2024

Die Punktmatrixanzeige ist in erster Linie eine Anzeigevorrichtung, die bei der Anzeige von Informationen über Uhren, Maschinen, Abfahrtsanzeiger und viele andere Vorrichtungen hilft, die im Allgemeinen eine einfache Anzeigevorrichtung mit begrenzter Auflösung erfordern. Ein zweidimensionales gemustertes Array ist als Punktmatrix bekannt und wird hauptsächlich verwendet, um Symbole, Zahlen, Bilder und Zeichen anzuzeigen. Fast jede Art von fortschrittlicher Technologie verwendet in erster Linie die Punktmatrizen zur Anzeige von Daten oder Informationen, darunter Fernseher, Drucker, Uhren, Smartphones und Computer. Darüber hinaus wird es auch in Textilien beim Stricken, Weben und Nähen verwendet. Der Markt ist nach Größe unterteilt, die unter anderem 128 × 16 (zweizeilig), 128 × 32 (vierzeilig), 128 × 64 (acht gesäumt) umfasst. Der Markt wurde in Anwendungen unterteilt, die Smartphones, Computer, Fernseher, medizinische Monitore, Drucker und Uhren unter anderem. Der Markt wurde nach Geografie unterteilt in Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Naher Osten sowie Afrika und Südamerika.

Mit steigenden Forschungsaktivitäten im Bereich der Punkt-Matrix-Anzeigegeräte wächst die Anwendung von Punkt-Matrix-Anzeigen in den Anwendungssegmenten Medizingeräte, Unterhaltungselektronik.

Das Display besteht hauptsächlich aus einer Punktmatrix von mechanischen Anzeigen oder Lichtern, die in einer rechteckigen Konfiguration (meist rechteckig, aber auch andere unterschiedliche Formen sind möglich) sortiert sind, so dass durch Ein- oder Ausschalten ausgewählter Lichter Grafiken oder Texte angezeigt werden können. Darüber hinaus wandelt ein Punktmatrix-Controller hauptsächlich Befehle von einem bestimmten Prozessor in bestimmte Signale um, die im Allgemeinen Lichter in der Matrix aus- oder anschalten, so dass die gewünschte Anzeige erzeugt wird. Anzeigegeräte werden elektrisch betrieben und haben sich aus elektromechanischen Systemen vornehmlich zur Textanzeige entwickelt. Darüber hinaus sind in erster Linie alle Arten von elektronischen Geräten in der Lage, voll bewegliche 3D-Farbgrafikdisplays anzuzeigen. Mit steigendem technologischen Fortschritt,

Sieben-Segment-Anzeige oder Sieben-Segment-Anzeige (SSD) ist im Allgemeinen eine Form einer elektronischen Anzeigevorrichtung, die hauptsächlich bei der Anzeige von Dezimalzahlen hilft. Dies ist eine einfache Alternative zu den komplizierten Punktmatrix-Displays. Diese Anzeigetechnologie wird unter anderem hauptsächlich in elektronischen Zählern, Taschenrechnern, Digitaluhren und Monitoren verwendet. Die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Gadgets und neuesten Geräten beflügelt den Markt für Punktmatrix-Displays weltweit. Große globale Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Technologien durch Forschung für eine bessere Anzeigequalität und Marktdurchdringung. Mit der wachsenden Nachfrage nach hochauflösenden Smartphones, Taschenrechnern und Monitoren nimmt die Anwendung von Punktmatrix-Displays stark zu. Weiter,

Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum sind weltweit führend auf dem Markt für Punktmatrix-Displays. Die steigende Nachfrage nach Smartphones, Laptops, Computern, Taschenrechnern, Tablets, Digitaluhren und anderen intelligenten elektronischen Geräten in Volkswirtschaften wie den USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, China, Südkorea, Brasilien, Argentinien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien wird voraussichtlich ein positives Wachstum verzeichnen den Prognosezeitraum von 2016 bis 2024. Mit zunehmendem Fortschritt in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Industrie, Gewerbe und Medizin nimmt die Anwendung von Punktmatrix-Displays rasant zu.

Unternehmenskäufe, Fusionen, strategische Geschäftsallianzen und Partnerschaftsvereinbarungen sind einige der wichtigsten Geschäftsstrategien neben Forschung und Entwicklung, die von den in dieser Branche tätigen Unternehmen verfolgt werden, um ihre globale Präsenz zu stärken. Avago Technologies (USA), Halma Plc (UK), Ligitek (Taiwan), Cree, Inc. (USA), OSRAM (Deutschland), Digi-Key Corporation (USA) und andere sind einige der wichtigsten Akteure, die in den Markt für Punktmatrix-Displays weltweit.

