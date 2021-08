Markt für Pseudokondensatoren | Covid-19-Auswirkungsanalyse und Branchenprognosebericht bis 2025

Pseudokondensator ist ein Gerät, das die elektrische Energie faradayisch speichert, indem es mittels Pseudokapazität Elektronenladungen zwischen der Elektrode und dem Elektrolyten überträgt. Elektrochemische und elektromagnetische Energiespeichertechnologien basieren auf Geräten, die eine hohe Energiedichte aufweisen können, wie Batterien oder elektrochemische Hochleistungskondensatoren. Kontinuierlich wachsender Bedarf der aktuellen und der nahen Zukunft Anwendungen, bei denen sowohl die hohe Energie als auch die hohe Leistungsdichte in den gleichen Materialtypen erforderlich sind, werden Pseudokondensatoren in großem Maßstab verwendet. Pseudokapazität, bietet eine Methode zur Erzielung einer hohen Energiekapazität bei einer sehr hohen Lade-Entlade-Rate.

Um eine eingehende Analyse durchzuführen, wurde der Pseudokondensator-Markt nach Typ, Materialien, Anwendung und Geografie unterteilt. Basierend auf den Typen wurde der Markt für Pseudokondensatoren hauptsächlich in drei Typen unterteilt. sie sind wie Interkalations-Pseudokondensatoren, Redox-Pseudokondensatoren und Pseudokondensatoren unter potentieller Ablagerung. Der Markt für Pseudokondensatoren nach Material wurde hauptsächlich in zwei Typen unterteilt: Pseudokondensatoren auf Manganoxidbasis und Pseudokondensatoren auf Rutheniumoxidbasis. Nach Anwendung wurde es hauptsächlich in fünf Typen unterteilt, die unter anderem in Laptops, Kameras, Speichergeräten und RAM Anwendung finden. Darüber hinaus bietet dieser Bericht auch funktionsübergreifende Analysen aller oben genannten Segmente in den verschiedenen Regionen wie Nordamerika, Europa , Asien-Pazifik,

Einige der Schlüsselfaktoren, die für das Wachstum dieses Pseudokondensator-Marktes verantwortlich sind, sind die zunehmende Verwendung kostengünstiger pseudokapazitiver Materialien in der zyklischen Voltammetrie und der elektrochemischen Impedanzspektroskopie; die in verschiedenen Anwendungen wie der elektrochemischen Bewertung, der Elektrotauchlackierung und der morphologischen Charakterisierung eine steigende Nachfrage erfahren hat. Es wird erwartet, dass die kontinuierlich zunehmende Kommerzialisierung im Industriesektor, der technologische Fortschritt, die hohe spezifische Kapazität und die elektrische Leitfähigkeit das Wachstum des Marktes für Pseudokondensatoren vorantreiben. Die zunehmende Akzeptanz von Festkörperbatterien, die gute Sicherheit und hohe Stabilität bieten, treibt das Wachstum dieses Marktes im prognostizierten Zeitraum von 2017 bis 2025 an. Zusätzlich zu diesem schnellen Wachstum der einfachen Herstellung und der geringen Ionenleitfähigkeit der Festelektrolyten wird auch erwartet, dass die Nachfrage nach Pseudokondensatoren in den kommenden Jahren steigen wird. Niedrige Ionenleitfähigkeiten, die Möglichkeit geringer Schichtdicken und das Fehlen von Flüssigkeitslecks sind auch die Hauptgründe für das Wachstum des Pseudokondensator-Marktes.

Die schlechte elektrische Leitfähigkeit des MNO2 und die Instabilität der elektrischen Kondensatoren in der dünnen MNO2-Fil-Konfiguration sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Pseudokondensator-Marktes hemmen. Die Überhitzungsgefahr und die geringe Energiedichte haben einen sehr starken Einfluss auf die Leistung der Elektrolytbatterien, diese Einschränkungen bei den Elektrolytbatterien wirken auch als Einschränkung für den Pseudokondensator-Markt.

Nach Materialtyp hielten Pseudokondensatoren auf Manganoxidbasis den größten Marktanteil aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung im strategischen Design und der Herstellung von Elektrodenmaterialien. Nanostrukturierung und chemische Modifizierung und Einbau des Pseudokondensators auf Manganoxidbasis, der eine größere Oberfläche hat. Es wird jedoch prognostiziert, dass der Pseudokondensator auf Rutheniumoxidbasis im prognostizierten Zeitraum von 2017-2025 ein stetiges Wachstum erreichen wird.

Geografisch wird der Pseudokondensator-Markt hauptsächlich von der asiatisch-pazifischen Region getrieben. Die Installation der Smart-Grid-Projekte in Japan, Singapur und Südkorea treibt diesen Markt voran. Es wird erwartet, dass modifizierte TIO2-Nanopartikel und die Anforderung von Pseudokondensatoren zum Zwecke der Diffusion durch nicht modifizierte TIO2-Nanopartikel das Wachstum des Marktes für Pseudokondensatoren in der APAC-Region weiter vorantreiben. Es wird erwartet, dass diese Region ihre Marktbeherrschung im prognostizierten Zeitraum von 2017 bis 2025 aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl von Flächenlastverteilungszentren und staatlichen Lastverteilungszentren in Ländern wie China, Indien, Südkorea und Japan unter anderem beibehält.

Zu den führenden Akteuren auf dem Pseudokondensator-Markt gehören Maxwell Technologies Inc. (USA), Nesscap CO. LTD. (Südkorea), Panasonic Corporation (Japan), Ioxus, Inc. (USA), Nippon Chemi-Con Corporation (Japan), YUNASKO (Ukraine), Supreme Power Solutions Co., Ltd. (China), CAP-XX ( Australien), LS Mtron (Südkorea), NEC-Tokin (Japan) unter anderem.

