Markt für Prüfzertifizierungszertifikate für Kraftfahrzeuge: Anteil auf breites Wachstum von 2019 bis 2027 eingestellt

Markt für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen in der Automobilindustrie: Einführung

Der weltweite Markt für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen in der Automobilindustrie wurde 2018 auf 14,69 Mrd. US-Dollar geschätzt und wird 2027 auf etwa 29 Mrd. US-Dollar geschätzt. Der Markt für Tests, Inspektionen und Zertifizierungen in der Automobilindustrie wird wahrscheinlich aufgrund der strengen Vorschriften für die Prüfung und Zertifizierung durch die zuständigen Behörden angetrieben. Die steigende Zahl von Verkehrsunfällen, ergänzt durch eine steigende Nachfrage nach automatisierten und technologisch fortschrittlichen Fahrzeugen, gepaart mit einem verstärkten Import und Export zwischen den Ländern, erhöht die Nachfrage nach Kfz-Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen.

Erweiterung des Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarktes

Die Zunahme der Zahl von Unfällen und der Luftverschmutzung in der Umgebung veranlasst die zuständigen Regierungs-/Regulierungsbehörden, der regelmäßigen Fahrzeugprüfung und -inspektion mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Folglich werden die Hauptakteure in dieser Branche in den nächsten zwei bis vier Jahren wahrscheinlich große Chancen für Test- und Inspektionsdienstleistungen nutzen. Die zunehmende Strenge der Sicherheitsvorschriften erhöht die Nachfrage nach Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten, da dies für Unternehmen unterschiedlicher Branchen wichtig ist, da diese Dienste die Einhaltung der Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der betroffenen Produkte gewährleisten. Der verstärkte Fokus des Unternehmenssektors auf Sicherheitsgesetze und -normen, vielfältige Anforderungen an Produkte und Standardvorschriften sind wichtige Faktoren für den Markt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Änderung der Vorschriften für verschiedene Automobilsysteme in verschiedenen Regionen den Markt für Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmärkte ankurbelt, wie z. Inspektions- und Zertifizierungsdienste. Die chinesische Regierung fördert eklektische Fahrzeuge, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren, und wird wahrscheinlich Autos verbieten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Gemessen am Umsatz hatte 2018 das Testsegment einen herausragenden Marktanteil, gefolgt vom Inspektionssegment. Das Inspektionssegment hatte 2018 einen beachtlichen Anteil am weltweiten Markt für Automobilprüfung, Inspektion und Zertifizierung. Der Markt für Automobilprüfung, Inspektion und Zertifizierung ist aufgrund der Präsenz mehrerer kleiner und großer Anbieter, die diese Dienstleistungen anbieten, stark fragmentiert. In den letzten Jahren gab es in der Branche eine Vielzahl von Fusionen und Übernahmen, die sich als Versuch der großen Player herausstellen, ihren Wettbewerb zu minimieren und ihre geografische Präsenz zu verbessern und dadurch die Einnahmen zu steigern.

Regionale Analyse des Marktes für Tests, Inspektion und Zertifizierung von Kraftfahrzeugen

In Bezug auf die Region ist Europa aufgrund der Präsenz einer Vielzahl von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungszentren und der hohen strengen Vorschriften für Fahrzeuge weltweit der führende Markt. Da alle wichtigen Automobilhersteller ihren Sitz in Europa haben, haben sie ihre Forschungs- und Entwicklungszentren in der Region angesiedelt. Darüber hinaus ist Deutschland unter allen anderen Teilregionen Europas ein wichtiger Markt für den Automobiltest-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt. Auf der anderen Seite ist der asiatisch-pazifische Raum ein bedeutender Markt für die Inspektion, Prüfung und Zertifizierung von Kraftfahrzeugen, da der Fokus auf der Entwicklung neuer Technologien in der Region liegt. China, Japan und Länder der ASEAN werden wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Expansion des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum spielen.

Wettbewerbslandschaft des Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarktes

Zu den wichtigsten Dienstleistern auf dem Markt für Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen für die Automobilindustrie gehören SGS SA, Bureau Veritas, DEKRA, Intertek Group, TÜV SUD, DNV GL, TÜV Rheinland, Applus+, ALS Limited, TÜV NORD GROUP und MISTRAS Group, Inc .

