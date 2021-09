Markt für Proteinpulver – Globaler Branchenbericht, 2025

Proteine ​​sind grundlegende Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Körper. Sie sind für die richtige Pflege und das Wachstum des menschlichen Körpers unerlässlich. Proteine ​​sind in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten. Das vollständige Protein ist eine Kombination verschiedener Elemente wie Aminosäuren, Eier, Fleisch, Milch, Nüsse, Früchte, Samen und andere. Proteinpulver wurde auf den Markt gebracht, da es sehr schwierig war, vollständiges Protein nur aus Lebensmitteln zu gewinnen. Kasein, Sojaprotein und Molkenprotein sind die Hauptformen von Proteinpulver. Proteinpulver ist eine zusätzliche Proteinquelle, die im Hinblick auf die Beeinflussung des Proteinstoffwechsels und möglicherweise auf die Ausführung der Muskelaktivität von Bedeutung ist. Das Proteinpulver hat verschiedene Vorteile wie Bodybuilding, steigert die Energie, hilft dem Körper, sich von einer Verletzung zu erholen, strafft die Muskeln und baut fettfreie Masse auf. Diese Vorteile haben die Verbraucher dazu veranlasst, täglich Proteinpulver zu konsumieren. All diese Vorteile machen das Proteinpulver weltweit beliebter. Die Nachfrage nach Proteinpulver ist bei Sportlern hoch.

Zu den Schlüsselfaktoren, die den Proteinpulver-Markt antreiben, gehört das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile von Protein, wie z. Andere Faktoren, von denen geschätzt wird, dass sie den globalen Proteinpulvermarkt antreiben, sind der steigende Lebensstandard der Mittelschicht und der Anstieg des verfügbaren Einkommens. Anders als im Sportsektor hat Proteinpulver im Nicht-Sportsektor große Chancen, was wiederum den Proteinpulvermarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird. Darüber hinaus befeuert die hohe Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen die Nachfrage nach intelligenten elektronischen Geräten und das Interesse an dieser Authentifizierungstechnologie, die sich derzeit im Trend befindet, steigt. Negative Publizität und Behauptungen werden jedoch wahrscheinlich die Expansion des Proteinpulvermarktes im prognostizierten Zeitraum behindern.

Fordern Sie ein Muster für umfassende Forschungseinblicke an unter – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=34484

Der Markt für Proteinpulver kann nach Typ, Geschmack, Quelle, Vertriebskanal und Geografie segmentiert werden. Basierend auf dem Typ wurde der Markt für Proteinpulver in Kaseinprotein, Sojaprotein, Molkenprotein und andere unterteilt. Whey Protein ist das häufigste Supplement unter den drei Proteinpulvertypen. Whey Protein Pulver ist ein komplettes Protein-Supplement, das bedeutet, dass Anwendern, die Muskeln aufbauen und abnehmen wollen, alle essentiellen Inhaltsstoffe erwartet werden. Basierend auf dem Geschmack wird der globale Markt für Proteinpulver in doppelt reiche Schokolade, extreme Schokoladenmilch, Vanillecreme, Kekse und Sahne, Mokka-Cappuccino, Erdbeere und andere unterteilt. In Bezug auf die Quelle wurde der Markt für Proteinpulver in Tiere, Pflanzen und andere unterteilt. Basierend auf dem Vertriebskanal wurde der globale Proteinpulvermarkt in Supermärkte / Hypermärkte, Online, Apotheke / Drogerien, Ernährungsgeschäfte, Reformhäuser, Sportfachgeschäfte und andere unterteilt.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/innovations-in-shelf-life-expansion-technologies-to-drive-sales-of-fresh-cherries-market-to-reach-valuation-of-us-107-2-bn-by-2029–says-tmr-301339464.html

Geografisch ist der Markt für Proteinpulver in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika und Europa werden voraussichtlich einen herausragenden Anteil am Weltmarkt haben, da die Menschen in der Region auf mehr Körperform und Fitness ausgerichtet sind. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im prognostizierten Zeitraum aufgrund des hohen Bewusstseins für Proteinergänzungen und der zunehmenden Urbanisierung in der Region voraussichtlich mit hoher Wachstumsrate wachsen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Proteinpulvermarkt gehören ABH Pharma Inc., Glanbia Group, Abbott Laboratories, Amway, GlaxoSmithKline, Makers Nutrition, Glanbia Group, GNC Holdings, Herbalife International of America, Inc, Vitaco Health, Living Inc, Suppleform, Garden of Life, Melaleuca Inc, Atlantic Multipower UK Limited, USANA Health Sciences, Melaleuca Inc, Isostar, Shaklee Corporation, Vitacost.com und Dalblads.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=34484

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.