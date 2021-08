Markt für Probiotika soll bis 2026 12 Milliarden US-Dollar wert sein

Laut einem Bericht von TMR über den globalen Probiotikamarkt wurde der Markt 2018 auf 6.762,2 Mio. USD geschätzt. TMR prognostiziert, dass der globale Probiotikamarkt im Zeitraum 2018-2026 um 8,3% CAGR wachsen wird. Es wird erwartet, dass der Markt bis Ende 2026 eine Bewertung von 12.753,4 Mio. USD erreichen wird.

Es wird erwartet, dass Flaschenverpackungen bei den Verbrauchern auf dem globalen Probiotika-Markt weiterhin beliebt bleiben. Im Zeitraum 2018-2026 wird ein CAGR-Wachstum von 8,7 % erwartet. Auch der weltweite Markt für Probiotika in der Region Nordamerika wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Seine ansprechenden und praktischen Eigenschaften machen es zu einem beliebten Angebot.

Steigendes Bewusstsein für den Konsum von Probiotika, um das Marktwachstum anzukurbeln

Als Folge des geschäftigen, modernen Lebensstils wurde der Verzehr gesunder Lebensmittel beim Menschen eingeschränkt, und manchmal stört der Einzelne das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora des Körpers, was gelegentlich zu Magen-Darm-Beschwerden und Infektionen in anderen Körperteilen führen kann. Daher kann ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora und Infektionskontrolle durch den Verzehr von Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln unterstützt werden, die lebende Bakterienkulturen enthalten, die allgemein als „Probiotika“ bezeichnet werden. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichender Menge verabreicht werden, dem Wirt einen gesundheitlichen Nutzen bringen“, lautet die Standarddefinition der Food and Agriculture Association (FAO) der Vereinten Nationen. Der Antibiotikaverbrauch pro Kopf steigt vor dem Hintergrund der steigenden Gesundheitsausgaben und der Arzneimittelausgaben aus eigener Tasche. Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wachsen in Bezug auf das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, und dieser Faktor erhöht den Antibiotikaverbrauch in diesen Ländern. Darüber hinaus haben günstige Maßnahmen zur Förderung von Antibiotika in diesen Ländern den Einsatz von Antibiotika in einigen dieser Länder verstärkt. Eine übermäßige Verwendung von Antibiotika durch eine Person führt zu einem Ungleichgewicht der Mikrobiota und verringert auch die Bakterienvielfalt sowie die Gesamtbakterienzahl im Darm.

Es wurde über schädliche Auswirkungen eines übermäßigen Antibiotikaverbrauchs berichtet, die eine zusätzliche Zufuhr von freundlichen Bakterien in den Körper erforderlich machen. Einige dieser Bakterien haben auch antibiotikaresistente Eigenschaften entwickelt und reagieren nicht auf die eingenommenen Antibiotika. Es ist daher wichtig, solche Bakterien im Körper wieder aufzufüllen und so den gezielten Verbrauch von Bakterienstämmen zu keimen. Ein größerer Teil dieser Bevölkerung, die auf Antibiotika angewiesen ist, hat die Bedeutung probiotischer Nahrungsergänzungsmittel übernommen und hat begonnen, sie zu konsumieren. Der Antibiotikaverbrauch hat in den BRICS-Staaten im letzten Jahrzehnt stark zugenommen; einige Antibiotika sind in diesen Ländern rezeptfrei erhältlich. Selbstverständlich haben die Hersteller von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln auch in diesen Ländern einen gezielten Ansatz verfolgt und in Marketingbemühungen investiert. Es wird erwartet, dass diese Faktoren zusammen die Gesamtnachfrage nach probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln auf der ganzen Welt stützen.

Steigende Nachfrage nach gesunden Bakterien für die Darmgesundheit hilft bei der Marktentwicklung

Die steigende Popularität kundenspezifischer Medikamente wird wahrscheinlich zur Expansion des globalen Probiotika-Marktes beitragen. Die Verwendung von Anti-Infektionsmitteln pro Kopf erweitert die Szenerie der Zunahme der Inanspruchnahme medizinischer Dienste und der Ausgaben für Medikamente auf Bargeldbasis. Länder mit niedrigem und mittlerem Gehalt füllen so weit nach Kopfgeld, und dieser Faktor fördert die Verwendung von Antitoxinen in diesen Ländern. Außerdem haben gute Vorkehrungen zur Förderung von Antitoxinen in diesen Ländern den Einsatz von Antiinfektionsmitteln in einem Teil dieser Länder verbessert. Die Nachfrage nach gesunden Bakterien mit hohen Investitionen für Werbeaktivitäten wird in den kommenden Jahren die Expansion des globalen Probiotika-Marktes weiter unterstützen.

Antimikrobielle Mittel werden nach und nach in verschiedenen klinischen Diagnosen auf der ganzen Welt eingesetzt. Darüber hinaus nimmt der diskretionäre Cashflow in Schwellenländern zu. Auf die Entwicklung von Achtsamkeit in Bezug auf die Ergebnisse von Antiinfektionsmitteln wird man sich verlassen, um den weltweiten Probiotika-Markt zu unterstützen. Probiotika, zum Beispiel Lactobacillus acidophilus, senken wahrscheinlich den Cholesterinspiegel und helfen außerdem bei lockerem Darm und bakterieller Vaginitis. Die widersprüchlichen Wirkungen der Einnahme von Antibiotika wurden berücksichtigt, was die Aufnahme von Bakterien weiter vorantreibt, die dem Körper zugute kommen. Ein Teil dieser mikroskopisch kleinen Organismen hat zusätzlich antimikrobielle sichere Eigenschaften entwickelt und reagiert nicht auf die verschlungenen Antiinfektionsmittel. Dementsprechend wichtig ist es, solche Mikroorganismen im Körper wieder aufzuladen, wobei die Keimbildung auf die Nutzung von Bakterienstämmen ausgerichtet ist. Ein größerer Teil einer solchen Bevölkerung, die auf Antitoxine angewiesen ist, hat die Bedeutung probiotischer Nahrungsergänzungsmittel erkannt und begonnen, sie zu verbrennen. Der Einsatz antimikrobieller Mittel hat in den BRICS-Staaten in den letzten zehn Jahren einen enormen Anstieg verzeichnet; In diesen Ländern sind einige wenige Antiinfektionsmittel rezeptfrei erhältlich.

Hauptakteure auf dem globalen Probiotika-Markt konzentrieren sich auf die Verbesserung der Vertriebskanäle, wenn der Online-Verkauf wächst und das Potenzial bietet, neue Verbraucher auf dem Markt zu erreichen. Darüber hinaus investieren diese Akteure in Werbeaktionen in Schwellenländern, da das Bewusstsein für Probiotika in diesen Märkten noch in den Kinderschuhen steckt. Die Hauptakteure auf dem globalen Markt für Probiotika investieren auch in Forschung und Werbung, um die Ursache von Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel für die Verbraucher zu fördern.

Der globale Markt für Probiotika ist eine wettbewerbsorientierte und robuste Geschäftslandschaft. Der Markt wird zunehmend von sich ändernden Verbraucherpräferenzen und intensiven Rivalitäten unter den Top-Playern getrieben, berichtet Transparency Market Research (TMR). Prominente Akteure auf dem globalen Probiotika-Markt sind Probi AB, Chr. Hansen Holding A/S, DowDuPont Inc., Nestlé S.A und BioGaia AB.

