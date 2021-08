Markt für portale Hypertension Aktuelles Szenario und zukünftige Wachstumsanalyse bis 2025

Globaler Markt für portale Hypertension: Momentaufnahme

Gegenwärtig sind die Behandlungsmöglichkeiten für portale Hypertension aufgrund der mangelnden Zulassung spezialisierter Medikamente begrenzt. Die Generika haben einen Einfluss auf den Markt und der Umfang der Behandlung unter ihnen umfassen Betablocker, Vasopressin und seine Analoga und Somatostatin und seine Analoga. In naher Zukunft ist der Markt für portale Hypertension aufgrund des Anstiegs der Leberzirrhose, der portale Hypertension und andere Lebererkrankungen verursachen kann, auf ein gesundes Wachstum vorbereitet.

Portale Hypertension führt zu einer Erhöhung des Blutdrucks innerhalb des portalen Venensystems. Es kann dazu führen, dass Venen im Magen, in der Speiseröhre, im Nabelbereich oder im Rektum anschwellen. In extremen Fällen können diese geschwollenen Venen reißen und bluten, was zu lebensbedrohlichen Komplikationen führt.

Einige der bemerkenswerten Kandidaten in phase III der klinischen Studien sind Udenafil (DA-8519), Sapropterin (tetrahydrobiopterin), und Octreolin (octreotid). Bei Zulassung und Markteinführung hätten diese Medikamente das Potenzial, erhebliche Einnahmen auf dem Markt zu erzielen.

Was die Diagnose betrifft, hat die Duplex-Doppler-Sonographie eine robuste Nachfrage nach der derzeit verfügbaren bildgebenden Technik zur Diagnose der portalen Hypertension festgestellt. Daneben gelten Methoden wie Angioplastie, Computertomographie (CT), Blutungsscan und Magnetresonanztomographie (MRT) als geeignete Methoden zur präzisen Diagnose.

Bemerkenswerte Namen, die auf dem globalen Markt für portale Hypertension tätig sind, sind Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Dong-Ain Holdings Co Ltd., Novartis AG, United Therapeutics Corporation, Genextra S. p. a., Aptalis Pharma Inc., Gilead Sciences, Inc., Debiovision, Inc., Chiasma, Inc., Govind Ballabh Pant Hospital, und Dr. Falk Pharma GmbH.

Globaler Markt für portale Hypertension: Überblick

Portale Hypertension ist eine klinische Erkrankung, bei der der Blutdruck im Portalvenensystem ansteigt. Der Zustand kann zur Entwicklung geschwollener Venen im Magen, in der Speiseröhre, im Nabelbereich oder im Rektum führen. In schweren Fällen können diese geschwollenen Venen reißen und bluten, was zu potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen führt. Berichten zufolge ist Leberzirrhose die häufigste Ursache für portale Hypertension. Daher hängt eine steigende Inzidenz von Leberzirrhose häufig mit der steigenden Nachfrage nach einer wirksamen Behandlung der portalen Hypertension zusammen.

In diesem Bericht bewertet TMR Research nicht nur die vorherrschenden Möglichkeiten für die verfügbaren Behandlungs-und Diagnosetechniken für portale Hypertension, sondern präsentiert auch eine detaillierte Bewertung der therapeutischen Pipeline. Der potenzielle Marktverlauf nach der Zulassung neuartiger Therapeutika wird auf der Grundlage erschöpfender Informationen aus nachgewiesenen industriellen Quellen bestimmt. Der Bericht stellt somit Daten zusammen, die den Lesern einen umfassenden Überblick über den globalen Markt für portale Hypertension bieten sollen.

Globaler Markt für portale Hypertension: Verfügbare Behandlungsoptionen

Die Duplex-Doppler-Sonographie hat eine signifikant hohe Nachfrage nach der derzeit verfügbaren bildgebenden Technik zur Diagnose der portalen Hypertension. Darüber hinaus werden Methoden wie Computertomographie (CT), Blutungsscan, Angioplastie und Magnetresonanztomographie (MRT) als praktikable Methoden zur präzisen Diagnose angesehen. Da diese Schlüsselsegmente auf dem globalen Bluthochdruckmarkt darstellen, enthält der Bericht eine eingehende Analyse der Faktoren, die die Marktentwicklung in den oben genannten Segmenten beeinflussen.

Die derzeit verfügbare Behandlung der portalen Hypertension umfasst Medikamente, die Betablocker wie Propranolol und Nadolol sowie endoskopische Therapien wie Sklerotherapie und Banding umfassen. Vasoaktive Mittel werden auch bei der Behandlung der portalen Hypertension aufgrund ihrer Fähigkeit bevorzugt, die In-Varizenblutung zu reduzieren und letztendlich zur Senkung des Blutdrucks beizutragen. Unter akuten Bedingungen werden Vasokonstriktoren wie Octreotid und Somastostatin verabreicht, was ihre hohe Nachfrage auf dem globalen Markt für portale Hypertension erklärt.

Globaler Markt für portale Hypertension: Therapeutika und Pipeline-Analyse

Der globale Markt für portale Hypertension verfügt derzeit über eine begrenzte Anzahl von Behandlungsmöglichkeiten, und es fehlen spezielle Medikamente, die zur Behandlung der portalen Hypertension zugelassen sind. Derzeit dominiert jedoch das Segment der Generika den Markt, dessen Behandlungsumfang Vasopressin und seine Analoga, Betablocker sowie Somatostatin und seine Analoga umfasst. Dies zeigt auch lukrative Perspektiven für die therapeutische Forschung und Entwicklung. Gemäß TMR ist der Markt für portale Hypertension aufgrund der zunehmenden Inzidenz von Leberzirrhose, die zu portaler Hypertension und anderen Lebererkrankungen führen kann, zu einem exponentiellen Wachstum bereit.

Die Pipeline-Analyse des Marktes besteht aus Produkten, die sich derzeit in der Phase III klinischer Studien befinden. Einige der bemerkenswertesten Kandidaten sind Sapropterin (Tetrahydrobiopterin), Octreolin (Octreotid) und Udenafil (DA-8519). Einmal genehmigt, könnte die Einführung dieser Medikamente hohe Einnahmen für den Markt generieren.

Globaler Markt für portale Hypertension: Anbieterlandschaft

Um den Wettbewerb auf dem globalen Markt für portale Hypertension zu untersuchen, stellt der Bericht einige der dort tätigen Unternehmen vor. Es führt SWOT-Analysen durch, um die Stärken und Schwächen der profilierten Unternehmen zu bewerten und Bedrohungen und Chancen zu identifizieren, denen diese Unternehmen im Laufe des Prognosezeitraums ausgesetzt sein könnten. Einige der prominenten Akteure auf dem globalen Markt für portale Hypertension sind Ono Pharmaceutical Co., Ltd., United Therapeutics Corporation, Chiasma, Inc., Genextra S. p. a., Aptalis Pharma Inc., Gilead Sciences, Inc., Debiovision, Inc., Dong-Ain Holdings Co Ltd., Govind Ballabh Pant Hospital, Dr. Falk Pharma GmbH und der Novartis AG.

