Markt für Polyvinyldienchloridharze – Trends, Wachstum und Ausblick, 2018-2026

Globaler Markt für Polyvinyldienchloridharze: Überblick

Polyvinyldienchloridharze werden in flexiblen Verpackungsanwendungen verwendet. Polyvinyldienchloridharze sind klare und flexible synthetische Thermoplaste, die durch die Polymerisation von Vinyldienchlorid hergestellt werden. Sie bieten eine ausgezeichnete Barriere gegen Sauerstoff und Wasserdampf. Hoher Glanz und starke Barriereeigenschaften von Polyvinyldienchloridharzen machen sie ideal für den Einsatz in Lebensmittel-/Medizinverpackungen, um die Haltbarkeit zu verlängern. Die Gasbarriereeigenschaften von Polyvinyldienchloridharzen werden durch die relative Luftfeuchtigkeit nicht beeinflusst. Zu den Hauptanwendungen von Polyvinyldienchloridharzen gehören Filmbeschichtung, Papierbeschichtung, Bindemittel und flammhemmende Bindemittel. Polyvinyldienchlorid lässt sich leicht extrudieren und laminieren. Im Allgemeinen werden PVDC-Harze oft mit handelsüblichen Kunststoffen wie Polypropylen kombiniert. Durch die Verpackung mit PVDC-beschichteten Folien kann die Haltbarkeit von Lebensmitteln und Pharmazeutika deutlich verlängert werden. PVDC-Harze bieten Ölbeständigkeit, chemische Beständigkeit und Heißsiegelfähigkeit. Die physikalischen Eigenschaften von PVDC-Harzen werden stark von der Lagertemperatur beeinflusst. Polyvinyldienchloridharze werden hauptsächlich zum Verpacken von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Kosmetika und empfindlichen Produkten verwendet, um deren Haltbarkeit zu verlängern.

lobaler Markt für Polyvinyldienchloridharze: Treiber und Einschränkungen

Die Nachfrage nach Polyvinyldienchloridharzen ist im Verpackungssektor groß. Die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln ist in Schwellenregionen aufgrund der schnellen Urbanisierung und des Wachstums des verfügbaren Einkommens der Verbraucher gestiegen. Zu den wichtigsten Anwendungen von Polyvinyldienchloridharzen in der Lebensmittelindustrie gehören das Verpacken von Geflügel, Wurstwaren, Käse, Snacks, Tee, Kaffee und Süßwaren. Es wird erwartet, dass die Zunahme der Bevölkerung in Ländern wie China und Indien die Lebensmittelverpackungsindustrie in diesen Ländern ankurbelt. Dies wiederum soll den Markt für Polyvinyldienchloridharze vorantreiben. Die steigende Nachfrage nach Polyvinyldienchloridharzen im medizinischen Bereich (osmotische Beutel) wird auch den Markt für Polyvinyldienchloridharze beflügeln. Aufgrund ihrer isolierenden und korrosionshemmenden Eigenschaften steigt die Nachfrage nach Polyvinyldienchloridharzen im militärischen Bereich. Polyvinyldienchloridharze haben nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt, da sie die Anforderungen der Behörden in Nordamerika und Europa erfüllen.

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt für Polyvinyldienchloridharze in Lebensmittelverpackungen, osmotische Beutel, Isoliermittel und Korrosionsschutzmittel eingeteilt werden. Das Segment Lebensmittelverpackung kann weiter unterteilt werden in Verpackungen von Geflügel, Wurstwaren, Käse, Snacks, Tee und Süßwaren. Polyvinyldienchloridharze werden zur Herstellung von Verpackungsfolien verwendet, die eine geringe Dampf- und Sauerstoffdurchlässigkeit bieten, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu verhindern. Zu den Vorteilen von PVDC-Harzen in Lebensmittelverpackungen gehören kontrollierte Schrumpfung, Beständigkeit gegen Hitze und hohe mechanische Beanspruchung sowie die Eignung für die Pasteurisierung. In Bezug auf die Endverwendung kann der globale Markt für Polyvinyldienchloridharze in Lebensmittel und Getränke, Medizin sowie Militär und Luft- und Raumfahrt unterteilt werden.

Globaler Markt für Polyvinyldienchloridharze: Regionaler Ausblick

Der globale Markt für Polyvinyldienchloridharze ist im Jahr 2017 erheblich gewachsen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Nordamerika ist aufgrund der Präsenz hochattraktiver Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrien in der Region eine Schlüsselregion des Marktes für Polyvinyldienchloridharze. Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind einige der wichtigsten Importeure von Polyvinyldienchloridharzen in Europa, angeführt von der Präsenz einer expandierenden Lebensmittelverpackungsindustrie in diesen Ländern. Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Veränderungen des Lebensstils werden den Markt für Polyvinyldienchloridharze im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Die Nachfrage nach Polyvinyldienchloridharzen ist in China, Indien und Japan hoch. Der Markt für Polyvinyldienchloridharze in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen Fortschritte in diesen Regionen voraussichtlich erheblich wachsen.

Globaler Markt für Polyvinyldienchloridharze: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Polyvinyldienchloridharze gehören Solvay, Dow DuPont und Asahi Kasei.