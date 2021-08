Markt für Polypropylen-Verbindungen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2028

Globaler Polypropylen-Compound-Markt: Ein Überblick

Polypropylen (PP) oder Polypropylen ist ein thermoplastisches Polymer, das durch Kettenwachstumspolymerisation aus dem Monomer Propylen entsteht.

Der globale Markt für Polypropylen-Compounds wird im Zeitraum 2018-2028 voraussichtlich ein robustes Wachstum verzeichnen. Die wachsenden Chancen in der Unterhaltungselektronik-, Automobil-, Industrie- und Verpackungsindustrie. Der Markt für Polypropylen-Compounds wird auch das Aufkommen verschiedener leichter Fahrzeuganwendungen erleben.

Polypropylen ist ein Mitglied der Gruppe der Polyolefine. Es ist unpolar und teilkristallin. Seine natürlichen Eigenschaften entsprechen denen von Polyethylen, bieten jedoch mehr Härte und bessere Hitzebeständigkeit. Polypropylen hat eine weiße Farbe. Es ist in der Industrie weit verbreitet, da es eine hohe chemische Beständigkeit sowie eine mechanische Robustheit bietet. Dank dieser Eigenschaften bietet das Material vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Etikettierung und Verpackung. Darüber hinaus ist es nach Polyethylen der am zweithäufigsten verwendete Kunststoff.

Polypropylen-Compounds können auch für industrielle Anwendungen Transparenz bieten, sind jedoch im Vergleich zu anderen Kunststoffen wie Acryl, Polystyrol und anderen in ihrem Anwendungsbereich eingeschränkt.

Der Markt für Polypropylen-Compounds wächst dank einer breiten Palette bestehender Anwendungen wie der Herstellung von Rohrleitungssystemen, Produkten für den Laborbedarf, Lebensmittelbehältern und Klarsichtbeuteln weiter. Besonders der Einsatz von Polypropylen-Compounds in der Rohrherstellung wird stark nachgefragt. Das Material bietet hohe Steifigkeit, Festigkeit und Reinheit für die Herstellung von Rohrleitungssystemen. Es wird erwartet, dass diese Systeme, die häufig in Wasserheizungen, tragbaren Rohrleitungen und aufbereitetem Wasser verwendet werden, erhebliche Chancen auf dem Markt für Polypropylen-Compounds schaffen werden.

Globaler Polypropylen-Compound-Markt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Forscher der University of Sheffield haben einen neuen Weg entdeckt, um Häuser zusätzlich vor Bränden zu schützen. Sie verwendeten alte recycelte Materialien aus Reifen, um Beton vor Beschädigungen zu schützen. Bei diesen Materialien handelt es sich um Fasern, die aus den Polypropylen-Textilien gewonnen werden. Diese Fasern haben auch die Neigung zum Abplatzen von Beton reduziert und werden wahrscheinlich den Bauprozess unterstützen.

Viele moderne Techniken verwenden PP-basierte Fasern, um das Abplatzen von Bränden zu reduzieren. Die neueste Technik zeigt jedoch, dass gebrauchte Reifenfasern nützlicher sind als Rohstoffe. Die Ergebnisse der Studie werden in der Fachzeitschrift Fire Technology veröffentlicht.

ExxonMobil hat Pläne zum Bau einer neuen Polypropylen-Produktionsanlage an der US-amerikanischen Golfküste in Louisiana angekündigt. Das Werk wird die Produktionskapazität seiner lokalen Einheit um 4.50.000 Tonnen pro Jahr erweitern.

Es wird erwartet, dass die Polypropylenanlage die Nachfrage nach Verbesserung der Leistung und Sicherheit jedes Verbraucherprodukts bedient. Das Werk wird auch die wachsende Nachfrage nach leichten Autoteilen bedienen, deren Nachfrage aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich der Kraftstoffeffizienz voraussichtlich steigen wird.

Globaler Polypropylen-Compound-Markt: Schlüsseltrends

Es wird erwartet, dass die zunehmende Expansion der Automobil- und Elektronikindustrie das Wachstum des globalen Marktes für Polypropylen-Compounds vorantreibt. Die Schlüsselanwendung von Kunststoffen zur Reduzierung des Fahrzeuggewichts zusammen mit erhöhtem Schutz und strenge Anforderungen an die Nachhaltigkeit werden voraussichtlich mehrere neue Wachstumschancen auf dem Markt für Polypropylen-Compounds schaffen. Es wird erwartet, dass diese Gelegenheiten zu einem großen Wachstum in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum führen werden.

China entwickelt sich schnell zu einem bedeutenden Automobilhersteller. Das Land steigert seine Nachfrage nach dem Polymer dank der expandierenden Automobil- und Bauindustrie deutlich. Andererseits kann die Instabilität der Preise auf dem Rohstoffmarkt das Wachstum des Marktes für Polypropylen-Compounds begrenzen. Polypropylenverbindungen werden aus Erdölprodukten gewonnen. Aufgrund der Instabilität der Erdölproduktpreise kann der Markt für Polypropylen-Compounds in naher Zukunft einige Rückschläge erleben.

Unternehmen auf dem Polypropylen-Compound-Markt haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

