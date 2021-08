Markt für Polyethylennaphthalat (PEN) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2028

Globaler Polyethylennaphthalat (PEN)-Markt: Überblick

Die Anwendung von Polyethylennaphthalat findet sich in Verpackungen, Getränkeabfüllungen, Elektronik und Autoreifen. Unter diesen wird erwartet, dass die Nachfrage nach Polyethylennaphthalat in Verpackungen hoch sein wird, da es dazu beiträgt, die Oxidation zu reduzieren und die Haltbarkeit bis zum endgültigen Verzehr von Lebensmitteln zu verlängern. Es bietet auch eine hohe Schrumpfbeständigkeit, Hochtemperatureigenschaften, hervorragende Barriereeigenschaften und Dimensionsstabilität. Darüber hinaus bietet Polyethylennaphthalat Hitzebeständigkeit, geringe Oligomerextraktion, Antihydrolyse und Festigkeit, was seine Nachfrage in der Elektronikindustrie erhöht hat.

Der Bericht enthält wichtige Informationen zum globalen Markt für Polyethylennaphthalat in umfassender Weise und behandelt wichtige Faktoren, die das Marktwachstum beeinflussen. Es ist so zugeschnitten, dass es für die auf dem Markt tätigen Personen leicht verständlich ist. Es enthält Informationen zu den wichtigsten Treibern und Einschränkungen, Wachstumschancen und laufenden Trends auf dem Markt. Darüber hinaus werden in dem Bericht auch Schlüsselmärkte mit hohen Wachstumsaussichten und die Anbieterlandschaft erörtert.

Globaler Markt für Polyethylennaphthalat (PEN): Trends und Chancen

Weltweit ist die Nachfrage nach Smartphones, Tablets, Laptops und Desktops stark gestiegen. In den USA selbst wird die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums 1,5 Billionen US-Dollar erreichen. Da Polyethylennaphthalat für die Bildgebung verwendet wird, haben Haftklebebänder, Elektrofolien, Thermofolien und Solarzellenschutz die Nachfrage nach Polyethylennaphthalat in dieser Region erheblich gesteigert.

Bericht anfordern –

http://www.transparencymarketresearch.com/polyethylene-naphthalate-market.html

Globaler Markt für Polyethylennaphthalat (PEN): Geografische Analyse

Geografisch gesehen bietet Nordamerika aufgrund der Präsenz einer großen Zahl von Herstellern und Kunden in den USA wahrscheinlich enorme Wachstumschancen in diesem Markt Steigende Nachfrage nach Polyethylennaphthalat in der Automobilindustrie, da es verbesserte mechanische Eigenschaften und eine überlegene UV Strahlen und hohe Feuchtigkeitsbarriere. Diese Faktoren führten zum Wachstum auf dem globalen Markt für Polyethylennaphthalat. Von Europa wird auch erwartet, dass es die Nachfrage in diesem Markt ankurbelt, da es zur Herstellung von Hochleistungssegeltuch und zum Laminieren von Segeln auf Booten mit hoher Beständigkeit gegen Sonnenlicht verwendet wird. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den Regionen die Nachfrage nach Polyethylennaphthalat weiter beflügelt.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum in den kommenden Jahren lukrative Wachstumschancen in diesem Markt bietet. Die steigende Nachfrage nach verpackten Produkten und die zunehmende Anwendung von Polyethylennaphthalat in Endverbraucherbranchen wie der Automobil-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Verpackung und anderen haben die Nachfrage in diesem Markt angeführt.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=60105

Globaler Markt für Polyethylennaphthalat (PEN): Erwähnte Unternehmen

Im Abschnitt Wettbewerbslandschaft hat der Bericht bekannte Anbieter behandelt, die auf dem globalen Polyethylennaphthalat-Markt tätig sind. In diesem speziellen Markt verfügen führende Anbieter über eine strategische geografische Präsenz mit mehreren Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Dies hat ihnen geholfen, sich stärker auf dem Markt zu behaupten und ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Innovation, Zusammenarbeit, Partnerschaft, Fusionen und Expansion sind einige der bevorzugten Geschäftsentwicklungsstrategien, die von den auf diesem Markt tätigen Anbietern verwendet werden. Da sich der Markt voraussichtlich konsolidieren wird, bemühen sich die Hauptakteure bewusst, auf dem Markt zu bleiben.

Laut dem Bericht sind einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Polyethylennaphthalat-Markt Toray Monofilament Co., Ltd., SKC Inc., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Teijin DuPont Films, SASA Polyester Sanayi AS, DuPont, DuraFiber Technologies, Inc. und Seiwa Inc.

Unternehmen auf dem Polyethylennaphthalat-Markt haben durch die breite Anwendung digitaler Technologien im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/expanding-usage-in-the-treatment-and-prevention-of-surgical-site-infection-propels-povidone-iodine-market-forward-potential-to-lower-the-risk-of-endometritis-in-women-to-open-up-new-revenue-stream-says-tmr-301336325.html