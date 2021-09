Markt für PHO-Öle – Philippinen-Branchenbericht, 2031

Philippinen PHO-Ölmarkt: Einführung

Die Einnahmen aus den PHO-Ölen auf den Philippinen werden bis 2031 voraussichtlich 45 Mio. US-Dollar erreichen, gegenüber 87 Mio. US-Dollar im Jahr 2021, bei einer CAGR von -6,3% im Prognosezeitraum. Basierend auf der Art wird das Sojaöl in den Philippinen bis 2031 voraussichtlich 23,3 Mio. USD erreichen von 49 Mio. USD im Jahr 2021, bei einer CAGR von -7,5 % im Prognosezeitraum.

Steigerung des Bewusstseins für gesunde Lebensmittel und einen gesunden Lebensstil

Mit steigendem Bewusstsein für gesunde Lebensmittel und einen gesunden Lebensstil neigen die Verbraucher zu einer gesunden Ernährung. Aufgrund wachsender gesundheitlicher Bedenken im Zusammenhang mit Lebensmittelzutaten und Öl steigt die Nachfrage nach Alternativen. Das PHO-Öl hat eine längere Haltbarkeit und andere funktionelle Eigenschaften, was es bei Verbrauchern beliebt macht. Neben den funktionellen Eigenschaften des PHO-Öls enthält es auch einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel im Blut im menschlichen Körper erhöhen. Mit Bedenken im Zusammenhang mit dem Konsum von PHO-Öl suchen Verbraucher nach PHO-freien Alternativen, die frei von Transfetten und frei von anderen gesundheitsschädlichen Verbindungen sind. Steigendes Bewusstsein und ein gesunder Lebensstil der Verbraucher bremsen das Wachstum des PHO-Ölmarktes in der kommenden Amtszeit des Jahres.

Veränderte Verbrauchernachfrage nach Sicherheit und Transparenz

Die aktuellen Gesundheitstrends haben zu einer erhöhten Besorgnis hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit mit der Verordnung und der internationalen Norm für Lebensmittelsicherheit geführt. Verbraucher treffen heute informierte Entscheidungen über Produkte, die sie kaufen, und neigen dazu, Produkte zu suchen, die sicher sind und die höheren behördlichen Standards erfüllen. Es gibt zunehmende gesundheitliche Bedenken hinsichtlich teilweise hydriertem Öl, und Transfette erhöhen den Gehalt an Lipoproteinen mit niedrigerer Dichte im menschlichen Körper. Das Lipoprotein geringerer Dichte ist mit einem höheren Risiko für Schlaganfälle und Diabetes verbunden. Mit zunehmender Anzahl gesundheitlicher Bedenken im Zusammenhang mit PHO-Ölen neigen die Verbraucher zu einer gesunden Alternative zu PHO-Ölen. Die Hersteller reduzieren auch die Produktion der PHO-Öle aufgrund staatlicher Vorschriften zum PHO-Öl und reduzieren den Transfettgehalt in Lebensmitteln, was wesentlich zur steigenden Nachfrage nach gesunden Alternativen für PHO-Öle auf dem Markt beiträgt.

Reduzierung des Einsatzes von PHO-Ölen in der Lebensmittelindustrie und Lebensmittelprodukten

Aufgrund des Anstiegs einiger tödlicher Krankheiten, die durch den Verzehr fetthaltiger Lebensmittel verursacht werden, haben die zuständigen Behörden und Organisationen für Lebensmittelsicherheit Maßnahmen ergriffen, um die Verwendung von Transfettsäuren in den meisten verzehrten Lebensmitteln einzuschränken. Laut WHO führt die Einnahme von Transfetten jedes Jahr zu mehr als 500.000 Todesfällen von Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Länder wie Österreich, Dänemark, Ungarn, Island, Norwegen, Chile, Ecuador und Singapur haben den industriell hergestellten Transfettgehalt in allen Lebensmitteln auf 2 % der Fette und Öle begrenzt. Darüber hinaus werden nordamerikanische Länder, d. h. die USA und Kanada, landesweite Verbote von teilgehärteten Ölen erlassen, die als Hauptquellen für industriell hergestellte Transfette gelten. Infolgedessen wird erwartet, dass die Umsetzung strenger Vorschriften zur Eliminierung von Transfetten in Lebensmittelprodukten und in der Lebensmittelindustrie das Wachstum des PHO-Ölmarktes bremsen wird.

Herausforderungen für PHO-Ölhersteller

Angesichts zunehmender gesundheitlicher Bedenken und staatlicher Vorschriften in Bezug auf PHO-Öle konzentrieren sich die Hersteller auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um Transfette in Fettölen zu reduzieren und Alternativen zu PHO-Ölen zu entwickeln. Die Nachfrage nach nicht teilhydriertem Öl (PHO) steigt aufgrund des wachsenden Bedarfs an verbesserter Funktionalität und Vielfalt des Produktangebots schneller. Die Backwarenindustrie auf der ganzen Welt erlebt ein deutliches Wertwachstum, was die Nachfrage nach Fetten mit verbesserter Textur, verbessertem Geschmack und längerer Stabilität schafft. Große Hersteller in der Öl- und Fettindustrie wie Cargill Incorporated bieten ein Produktportfolio an, das hochstabile Öle, gehärtete Fette, tropische Öle und maßgeschneiderte Mischungen umfasst. Gebackene Produkte durchlaufen einen komplexen Prozess, um ihre endgültige Struktur, ihren Geschmack und ihre Textur zu erreichen.

