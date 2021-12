Markt für pflanzliche Proteine ​​2021 | DuPont; Omega Protein Corporation; Raketenbruder; Nahrungsmittel Axiom Inc.; Glanvia SA

Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach pflanzlichem Protein aufgrund der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Getränken, z Umweltbelange sowie Tierschutz usw. Unterstützt wird dieses Wachstum beispielsweise durch die Marketingbemühungen der Betreiber von Pflanzenproteinen und die Zunahme von Social Media und deren Auswirkungen auf die Kunden. Darüber hinaus hemmen Allergien im Zusammenhang mit texturierten Pflanzenproteinquellen wie Sojabohnen und Weizen das Wachstum des Pflanzenproteinmarktes weiter. Die COVID-19-Pandemie hat auch gravierende Auswirkungen auf den Markt für Pflanzenproteine. Mit zunehmendem Bewusstsein der Kunden für den Einfluss der Pandemie auf die Fleischproduktion haben die Kunden begonnen, stattdessen auf pflanzliche Ersatzstoffe umzusteigen. Die Pandemie hat sich auch auf den Verkauf von pflanzlichen Snacks, Milchersatzprodukten und Zusatzstoffen ausgewirkt, da die Kunden einen gesünderen Lebensstil angenommen haben.

Der Marktbericht für Pflanzenproteine ​​umfasst die folgenden Unternehmen: Du Pont; Omega Protein Corporation; Raketenbruder; Nahrungsmittel Axiom Inc.; Glanvia SA; Manitoba-Ernte-Hanf-Lebensmittel; Wachsen Sie natürliche Produkte, LLC; Schmiegen; Amway-Unternehmen; Schmiegen; Jones-Hamilton Co.; Ajinomoto Co., Ltd. ; Koninklijke DSM NV; Tate & Lyle; Gibodan; Kerry.

Dieser Bericht untersucht den globalen Status und Prognose des Pflanzenproteinmarktes und kategorisiert die globale Größe (Wert und Volumen), den Umsatz (Millionen $), den Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region und kategorisiert. Der Marktbericht für pflanzliche Proteine ​​nach Inhaltsstoffen, Anwendungen und Regionen mit globaler Prognose bis 2027, mit Insidern und eingehenden Untersuchungen, bietet aufschlussreiche Details zum Status der wichtigsten regionalen Volkswirtschaften weltweit und deckt Schlüsselregionen (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik) konzentrieren. ) und die wichtigsten Länder (USA, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Japan, Korea und China).

Nach Quelle (Soja, Weizen und Erbsen), Art (isoliert, konzentriert und texturiert), Form (trocken und flüssig), Verwendung (Lebensmittel und Futtermittel)

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Korea, Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEA-Regionen)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Pflanzenproteine ​​bis 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb

nach Herstellern 4 Globale Marktanalyse für Pflanzenprotein nach Regionen

5 Nordamerika

Pflanzenprotein nach Land 6 Europäisches Pflanzenprotein

nach Land 7 Asiatisch-pazifisches Pflanzenprotein nach

Land 8 Länder Südamerika Pflanzenprotein

nach Land 9 Naher Osten und Afrika Pflanzenprotein nach Land

10

Globales Marktsegment für Pflanzenprotein nach Typ 11 Globales Marktsegment für Pflanzenprotein nach Anwendung

12 Marktprognose für Pflanzenprotein

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Ergebnisse und Fazit der Recherche

15 Anhang

Kapitelübersicht zur detaillierten Analyse des globalen Marktes für pflanzliche Proteine:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von Pflanzenprotein, Produktumfang, Marktüberblick, Marktrisiko, Markttreiber usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Pflanzenprotein-Marktes anhand von Umsatz, Umsatz usw. im Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft der großen Hersteller von 2021 bis 2027 basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und Marktanteilen, Einnahmen, Einnahmen usw. bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 werden das Land und die Region Pflanzenprotein auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über grundlegende Markttypen und -anwendungen, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose von 2021 bis 2027 des Pflanzliches Protein-Marktes nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten zeitliche Angaben zu Vertriebskanal, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen etc. des Marktes für pflanzliches Protein.

