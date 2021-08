Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme Mit langsamer Wachstumsrate bis 2017-2025

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Momentaufnahme

Perimeter Intrusion Detection-Systeme werden mithilfe von Sensoren und verschiedenen anderen Instrumenten aufgebaut, die den Verbrauchern Schutz bieten, indem sie ihnen helfen, die Eindringlinge in ihrem Umkreis/Eigentum rechtzeitig für Maßnahmen und Bewertungen zu identifizieren. Verschiedene Arten von Sensoren, die in diesen Systemen verwendet werden, sind Infrarotsensoren, Radarsensoren, Mikrowellensensoren und faseroptische Sensoren. Sie werden typischerweise in Zäunen, offenen Bereichen und unter der Erde eingesetzt.

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Überblick

Perimeter Intrusion Detection-Systeme bestehen aus Sensoren und anderen Instrumenten, die den Endbenutzern Schutz bieten, indem sie ihnen helfen, Eindringlinge in ihrem Umkreis/Eigentum rechtzeitig zur Bewertung und zum Handeln zu erkennen. Die verschiedenen Arten von Sensoren, die in diesen Systemen verwendet werden, umfassen Infrarotsensoren, Mikrowellensensoren, Radarsensoren und faseroptische Sensoren. Sie können im offenen Bereich, Zäune und U-Bahn eingesetzt werden. Einige der häufigsten Branchen, in denen diese Systeme eingesetzt werden, sind Militär-und Verteidigungs -, Transport -, Regierungs -, Industrie -, Handels-und Justizvollzugsanstalten. Basierend auf Service kann der globale Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme in Managed Services, Risikobewertung und-analyse, Systemintegration und-beratung sowie Wartung und Support unterteilt werden.

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Wichtige Trends

In den letzten Jahren haben Terrorismus und Infiltrationsaktivitäten stark zugenommen. Um die Sicherheit der gemeinsamen Masse und der Daten von hoher Bedeutung aufrechtzuerhalten, investieren Regierungen weltweit hohe Summen in Sicherheitssysteme, was den globalen Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme anheizt. Darüber hinaus wirkt die Durchsetzung strenger staatlicher Vorschriften zur Perimetersicherheit zugunsten des Marktes. Diese Systeme ermöglichen eine signifikante Reduzierung der Personalkosten, was dem Weltmarkt hilft, enorme Dynamik zu gewinnen.

Auf der anderen Seite behindert die hohe Rate von Fehlalarmen mit den bestehenden Perimeter Intrusion Detection-Systemen das Wachstum des globalen Marktes. Darüber hinaus hindern Probleme bei der Integration bestehender Systeme mit neuen Technologien den Markt daran, sein größtes Potenzial auszuschöpfen.

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Marktpotenzial

Ein Trend, der wahrscheinlich den globalen Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme revolutionieren wird, ist das Aufkommen von Videoüberwachung und-analyse. Das schnelle Tempo der technologischen Innovation in der Videoanalyse erhöht den Mehrwert für Intrusion Detection-Lösungen. Die enormen Verbesserungen in Bezug auf Effizienz, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit drängen die Analytik von der Peripherie in den Mainstream und damit in den globalen Markt. Die Aussichten für diesen Trend dürften die Akteure auf dem globalen Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme dazu bewegen, sich auf die Einbeziehung von Videoanalysen in ihre Angebote zu konzentrieren.

Die Praxis der Zusammenarbeit und Vereinbarungen zwischen Marktteilnehmern ebnet auch den Weg für bahnbrechende Technologien, die die Zukunft des globalen Marktes prägen werden. Zum Beispiel, im April 2017, Magal Security Systems Ltd. bekanntgabe einer Gesellschaftsvereinbarung mit Dynamatic Technologies Ltd. bereitstellung intelligenter Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme zur Bewältigung der Sicherheitsherausforderungen und Verhinderung der Infiltration durch Terroristen in Indien.

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Geografische Segmentierung

Die im Forschungsbericht analysierten Schlüsselsegmente sind Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika, Europa und der Rest der Welt. Nordamerika wird ein prominentes Ziel für Marktteilnehmer sein. Das Wachstum der Region ist auf ein beträchtliches Budget zurückzuführen, das von den Regierungen für den Verteidigungssektor bereitgestellt wurde, und auf das dringende Bedürfnis nach Sicherheit gegen terroristische Aktivitäten. Darüber hinaus treiben die raschen Fortschritte in den zugrunde liegenden Technologien und der hohe Fokus auf Produktinnovationen das Wachstum der Region voran.

Lateinamerika wird sich voraussichtlich als attraktiver Markt für globale Teilnehmer erweisen. Kontinuierliche Innovationen bei Perimeter-Intrusion-Detection-Systemen zur wirksamen Bekämpfung von Intrusion-Bedrohungen ergänzen das Wachstum der Region. Länder wie Brasilien und Argentinien werden Sehenswürdigkeiten hoher Wachstumsraten in der Region sein.

Globaler Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme: Wettbewerbslandschaft

Eine Reihe von Akteuren auf dem globalen Markt für Perimeter-Intrusion-Detection-Systeme übernehmen Fusionen und Übernahmen als wichtige Wachstumsstrategien, um ihr Angebot zu erweitern. Darüber hinaus legen die wichtigsten Teilnehmer großen Wert auf Produkteinführungen und Partnerschaften, um ein anorganisches Wachstum auf dem Markt sicherzustellen. Darüber hinaus investieren die Akteure große Mittel in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Produkte, um ihre Sichtbarkeit auf dem Markt zu verbessern. Einige der führenden Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Perimeter-Intrusion tätig sind, sind Honeywell International Inc., Tyco International Plc. Schneider Electric Axis Communications AB, FLIR Systems, Inc., Senstar Corporation, Advanced Perimeter-Systeme Beschränkt, Anixter International Inc., und Südwest Mikrowelle.

