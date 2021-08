Markt für Patientenregistrierungssoftware erreicht bis 2023 fast USD 2 Milliarden

Die Der globale Markt für Patientenregistrierungssoftware & nbsp;dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der Existenz mehrerer Akteure intensiv werden, heißt es in einer neuen Marktforschungsstudie von Transparency Market Research. Die hohe Fragmentierung und der zunehmende Wettbewerb dürften den Marktteilnehmern in den nächsten Jahren potenzielle Wachstumschancen eröffnen. Die Erweiterung des Produktportfolios, technologische Fortschritte und Innovationen sind einige der Schlüsselstrategien, die von den Akteuren übernommen wurden, um ihre Dominanz in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus konzentrieren sich die Hauptakteure auf Fusionen und Übernahmen und verstärken so die Gesamtentwicklung des Marktes in den nächsten Jahren. Einige der weltweit führenden Akteure auf dem Markt für Patientenregistrierungssoftware sind Global Vision Technologies, Inc., PatientCrossroads, Evado Klinische Lösung, Dacima Software, Inc. und Quintiles, Inc.

Laut der Forschungsstudie von TMR lag der globale Markt für Patientenregistrierungssoftware 2016 bei 1 Mrd. Der Markt wird wahrscheinlich eine gesunde 10.50% CAGR zwischen 2015 und 2023 registrieren. Der Markt für Patientenregistrierungssoftware in ganz Nordamerika wird voraussichtlich einen großen Anteil am Markt für Patientenregistrierungssoftware ausmachen und in den kommenden Jahren eine vielversprechende Wachstumsrate aufweisen. Es wird geschätzt, dass die steigende Zahl von Fällen chronischer Krankheiten und das Vorhandensein günstiger Erstattungsrichtlinien die Entwicklung dieser Region in den kommenden Jahren fördern werden.

Einführung cloudbasierter Patientenregistrierungslösungen zur Unterstützung des Marktwachstums

Ein erheblicher Anstieg der Akzeptanz von EHRs und die zunehmende Verwendung von Patientenregisterdaten für die Überwachung von Post-Marketing sind die Schlüsselfaktoren, die voraussichtlich die Entwicklung des globalen Marktes für Patientenregistrierungssoftware in den kommenden Jahren fördern werden. Der zunehmende Druck, die Versorgungsqualität zu verbessern und die Kosten des Gesundheitswesens weiter zu senken, wird das Marktwachstum in den nächsten Jahren voraussichtlich ergänzen.

Darüber hinaus wird die Umsetzung von Regierungsinitiativen zum Aufbau der Patientenregister das Wachstum in naher Zukunft weiter steigern. Auch die technologischen Entwicklungen in diesem Bereich und der zunehmende Einsatz cloudbasierter Patientenregistrierungslösungen dürften das Wachstum des Gesamtmarktes in den nächsten Jahren unterstützen. Dies wird voraussichtlich den Eintritt neuer Akteure fördern und somit die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Patientenregistrierungssoftware in den kommenden Jahren verbessern.

Mangelndes Bewusstsein für die Vorteile von Patientenregistrierungssoftware, um das Wachstum zu behindern

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Patientenregistrierungssoftware aufgrund einiger Einschränkungen der Akteure einen leichten Rückgang seines Wachstums verzeichnen wird. Der Mangel an qualifizierten Ressourcen und die zunehmenden Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit sind einige der Hauptfaktoren, die das Marktwachstum einschränken. Darüber hinaus wird geschätzt, dass das mangelnde Bewusstsein der Menschen und die Zurückhaltung der Menschen bei der Einführung neuer und fortschrittlicher Lösungen das Wachstum des Marktes in naher Zukunft bremsen werden. Nichtsdestotrotz wird erwartet, dass der Anstieg der Zahl der rechenschaftspflichtigen Pflegeorganisationen die Entwicklung des Marktes für Patientenregistrierungssoftware in naher Zukunft sicherstellen wird.

Diese Informationen basieren auf den Ergebnissen eines von Transparency Market Research veröffentlichten Forschungsberichts (TMR) mit dem Titel “Markt für Patientenregistrierungssoftware (Typ – Public Domain Registry Software und Handelsregistrierungssoftware; Krankheitsbereiche – Diabetes – Registrierung, Herz – Kreislauf-Registrierung, Krebsregister, Register für seltene Krankheiten/Orphan Disease Registry und anderes Register für chronische Krankheiten; Endbenutzer – Regierung und Handel) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2015-2023.“

Key take-aways:

Der zunehmende Einsatz cloudbasierter Patientenregistrierungslösungen dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren fördern.

Hohe Präsenz von Spielern und technologischen Entwicklungen, um das Wachstum von Nordamerika Patientenregistrierungs-Software-Markt zu verbessern.

Der globale Markt für Patientenregistrierungssoftware wurde wie folgt segmentiert:

Globaler Markt für Patientenregistrierungssoftware nach Typ

Public-Domain-Registrierung-Software

Handelsregister Software

Globaler Markt für Patientenregistrierungssoftware nach Krankheitsbereichen

Diabetes-Register

Herz-Kreislauf-Register

Krebsregister

Register für seltene Krankheiten/Orphan Disease

Andere chronische Krankheiten Register

Globaler Markt für Patientenregistrierungssoftware nach Endbenutzern

Regierung

Kaufmännische

Nach Geographie

Nordamerika S. Rest von Nordamerika

Europa EU7 Länder GUS-Staaten Übrige Europa

Asien / Pazifik Japan China Südasien Australien Rest von APAC

Naher Osten und Afrika GCC-Länder Nordafrika Südafrika Rest MEA

Lateinamerika Brasilien Übrige Lateinamerika



