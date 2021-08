Markt für Passionsfruchtsamenöl wird bis 2030 ~4 Mrd. US$ erreichen Der globale Markt für Passionsfruchtsamenöl wird voraussichtlich im Jahr 2020 auf ~ 2 Mrd. USD geschätzt und bis 2030 voraussichtlich auf ~ 4 Mrd. USD bei einer CAGR von 5,4 %

Markt für Passionsfruchtsamenöl: Einführung

Laut einer aktuellen Studie wird der weltweite Markt für Passionsfruchtsamenöl im Jahr 2020 voraussichtlich auf ~ 2 Mrd. Die von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichte Studie zum Maracujasamenöl-Markt umfasst eingehende Untersuchungen, globale Chancenbewertungen und Branchenanalysen für 2020-2030.

Schrittweise Umstellung auf Bio-Passionsfruchtsamenöl zur Unterstützung des Marktwachstums

Verbraucher werden sich ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens immer mehr bewusst. Darüber hinaus ist der steigende Trend zum „Umzug auf Bio“ einer der wesentlichen Faktoren, der verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Getränke beeinflusst und zu einer hohen Nachfrage nach biologisch erzeugtem Passionsfruchtkernöl führt. Die Verbraucher durch entsprechende Kennzeichnung und Werbung darauf aufmerksam zu machen, kann das Wachstum des Maracujasamenöl-Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

Laut USDA (United States Department of Agriculture) wächst die Verbrauchernachfrage nach Bio-Obst im aktuellen Szenario zweistellig. In den USA macht der Bio-Umsatz nach jüngsten Branchenstatistiken über 4 Prozent des gesamten US-Lebensmittelumsatzes von rund 47,9 Milliarden US-Dollar aus.

Medizinische Eigenschaften von Passionsfruchtsamenöl zur Steigerung des Verkaufs

Veränderungen des Lebensstils und der Lebensmittelpräferenzen der Verbraucher sowie zunehmende Fälle von Vitaminmangel sind wichtige Faktoren, die die Nachfrage nach Passionsfruchtsamenöl erhöhen, das eine reiche Quelle an Vitamin A und Ballaststoffen ist. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Passionsfruchtsamenöl-Marktes. Darüber hinaus hat Passionsfruchtsamenöl einen hohen Gehalt an Antioxidantien, der die Haut vor Umweltstress wie Lärm und Staub schützt. Dieses Öl enthält auch B-Vitamin Riboflavin und Niacin. Frauen leiden aufgrund des veränderten Lebensstils an vielen Krankheiten wie der Schilddrüse, und die Nachfrage nach Passionsfruchtsamenöl steigt, da es bei der Regulierung der Schilddrüsenaktivität im menschlichen Körper hilft.

Wachstum der Industrie für funktionelle Lebensmittel, um die Anwendung von Passionsfruchtsamenöl zu erhöhen

Die funktionelle Lebensmittelindustrie wächst aufgrund veränderter Verbraucherpräferenzen. Verbraucher bevorzugen Lebensmittel, die nicht nur ihren Appetit stillen, sondern auch ihr Immunsystem stärken. Produktinnovationen, die zu vielfältigen Geschmackskombinationen führen, und die Verfügbarkeit einer großen Produktvielfalt ziehen immer mehr Verbraucher in Richtung funktioneller Lebensmittel. Diese Änderung wird voraussichtlich zahlreiche Möglichkeiten für neue Akteure schaffen, in die funktionelle Lebensmittelindustrie einzusteigen. Die wachsende funktionelle Lebensmittelindustrie wirkt sich direkt auf die Expansion des Marktes für Passionsfruchtsamenöl aus, da es eine der wichtigsten Zutaten für funktionelle Lebensmittel ist. Aufgrund der schnell steigenden Zahl von Verbrauchern, die im Vergleich zu denen, die Junk-Food bevorzugen, lieber gesunde Lebensmittel zu sich nehmen, ist eine signifikante Änderung des Ernährungs- und Essverhaltens festzustellen. Dies ist einer der Hauptfaktoren, der das Wachstum des Maracuja-Samenöl-Marktes vorantreibt. Darüber hinaus ist Passionsfruchtsamenöl aufgrund seiner gesundheitsfördernden Eigenschaften weltweit als modernes Superfood beliebt.

Steigende Nachfrage nach exotischen Früchten und Fruchtsäften und -konzentraten

Immer mehr gesundheitsbewusste Verbraucher sind bereit, für exotische Früchte Geld auszugeben, da sie mehrere gesundheitliche Vorteile bieten. Darüber hinaus sind exotische Früchte oft attraktiver und farbenfroher und werden daher sehr häufig beim Brauen verwendet. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach attraktiv aussehenden und einzigartig schmeckenden Fruchtsäften und -konzentraten, was in weiterer Folge die Nachfrage nach exotischen Früchten sowie Produkten aus exotischen Früchten wie Passionsfrüchten beflügelt. Aufgrund dieser Faktoren wird der Markt für Passionsfruchtsamenöl in absehbarer Zeit voraussichtlich erheblich wachsen.

