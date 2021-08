Markt für optische Zeichenerkennung legt eine CAGR von 15,2 % fest

Der weltweite Markt für optische Zeichenerkennung wurde 2019 auf 15,1 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~ 15% auf 70 Mrd. USD und ein Volumen von 58.166 wachsen Tausend Einheiten bis zum Ende des Prognosezeitraums. Der weltweite Markt für optische Zeichenerkennung wird weiterhin von einer Reihe makroökonomischer und branchenspezifischer Faktoren beeinflusst. Der asiatisch-pazifische Raum wird weiterhin an der Spitze der globalen Nachfrage stehen, wobei der Markt in der Region im Prognosezeitraum voraussichtlich stärker wachsen wird. Alle Unternehmen sind von der zunehmenden Lockdown-Situation aufgrund von COVID-19 betroffen. Daher stellten die meisten Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen alle Geschäftstätigkeiten aufgrund von Arbeitskräftemangel und geringer Kapitalrendite während der Sperrung ein.

Zunehmende Akzeptanz des Digitalisierungsprozesses bei Unternehmen, die den Markt für optische Zeichenerkennung vorantreiben

Unternehmen nutzen die Digitalisierung für verschiedene Geschäftsprozesse, um die Effizienz zu steigern. Die meisten Unternehmen zeigen Interesse und investieren in optische Zeichenerkennungstechnologie, um ihre Arbeit zu digitalisieren und die Produktivität zu steigern. Der Markt für optische Zeichenerkennung wird hauptsächlich durch die zunehmende Akzeptanz der OCR-Technologie bei Startup-Unternehmen angetrieben, um die Kapitalrendite zu maximieren.

Lösungsanbieter von OCR integrieren und bieten fortschrittliche Softwarelösungen mit neuer innovativer Technologie, um die Nachfrage nach OCR-Diensten und -Lösungen bei BFSI und Medien- und Unterhaltungsunternehmen zu steigern. Innovative Technologien wie maschinelles Lernen, Computer Vision und künstliche Intelligenz tragen dazu bei, die Leistung von Lösungen zu verbessern. OCR hilft bei der Verbesserung der Datengenauigkeit in digitaler Form, minimiert die Betriebskosten und vereinfacht die verschiedenen datenbezogenen Betriebsprozesse.

Mobile OCR wird hauptsächlich von Transport und Logistik zum Scannen von Rechnungen und Rechnungen für die Lieferung von Waren an verschiedenen Standorten eingesetzt. Unternehmen investieren in fortschrittliche Technologien, um die Kosten für das Datenmanagement und die Datenextraktion wichtiger Informationen zu reduzieren. Die neueste OCR-Software verfügt über erweiterte Funktionen, die typische Probleme im Zusammenhang mit typografischen (Druckfehlern, Rechtschreibfehlern) und Formatierungskomplexen überwinden. Dieser Fortschritt hat die Kosten für die Datenerfassung gesenkt und die Nachfrage nach der OCR-Technologie erhöht.

Markt für optische Zeichenerkennung: Wettbewerbsdynamik

Der globale Markt für optische Zeichenerkennung umfasst sowohl große als auch mittelständische Hersteller und Zulieferer. Anbieter auf dem Markt für optische Zeichenerkennung konzentrieren sich derzeit auf die Einführung fortschrittlicher Software und die Integration neuer Funktionen in die Hardware und Software, um die optische Zeichenerkennung über Unternehmensgrenzen hinweg zu ermöglichen und den Bedarf an OCR-Operationen zu decken. Darüber hinaus gehen Anbieter Partnerschaften und Akquisitionsstrategien ein, um auf dem regionalen Markt kompetent zu konkurrieren.

Zu den bedeutenden Akteuren auf dem globalen Markt für optische Zeichenerkennung gehören ABBYY Software Ltd., Accusoft Corporation, Adlib Software, Adobe Systems, Inc., Amazon Web Services, Inc., Anyline GmbH, ATAPY Software, Beijing Wintone Science & Technology Co. Ltd., Black Ice Software LLC, Captricity (Vidado Inc.), CC Intelligence Corporation, Creaceed SPRL, CVSION Technologies Inc., Exper-OCR Inc., Google Inc., Hyland Software, Inc., IBM Corporation, Infrrd Inc., IRIS SA (Canon), LEAD Technologies Inc., Microsoft Corporation, NTT DATA Corporation, Nuance Communications, Oki Europe Ltd, Open Text Corporation, Paradatec, Inc., Prime Recognition Corporation, Ricoh Group, Ripcord Inc., SEAL Systems Inc., Smart Engines, Transym Computer Services Ltd und Xerox Corp.

