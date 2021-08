Markt für Onboard-Ladegeräte für Kraftfahrzeuge mit hohem Wachstum, Dynamik, Nachfrageanalyse und Prognose 2019-2027

Der anhaltende Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen und das zunehmende Bewusstsein der Weltbevölkerung für die Emissionen von Verbrennungsmotoren haben den Verkauf von Elektrofahrzeugen angekurbelt. Laut den Statistiken der Internationalen Energieagentur (IEA), die in ihrem Bericht Global EV Outlook 2020 veröffentlicht wurden, überstieg der Verkauf von Elektroautos weltweit mehr als 2,1 Millionen, mit einem Wachstum von 40% gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus bringen Autohersteller ständig neuere Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt, um der starken Konkurrenz anderer Autohersteller standzuhalten. Im September 2020 hat Lucid Motors, Inc. beispielsweise das Elektrofahrzeug Lucid Air mit Schnellladesystem auf den Markt gebracht. Der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen aufgrund eines steigenden Bewusstseins bei den Verbrauchern und die Verfügbarkeit verschiedener Elektrofahrzeuge treiben den globalen Markt für Kfz-Bordladegeräte an.