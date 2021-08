Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien: Überblick

Nickel-Metallhydrid-Batterien bestehen aus standardisierten zylindrischen Formen, die mit Nickel-Cadmium-Batterien austauschbar sind. Nickel-Metallhydrid-Batterien werden durch die Reaktion von Nickel und Cadmium hergestellt. Elektrizität spielt im modernen Leben eine wichtige Rolle. Nickel-Metallhydrid-Batterien werden in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt. Die Nachfrage nach Strom ist weltweit exponentiell gestiegen. Daher führen Regierungen verschiedener Länder die Modernisierung und den Ausbau der Stromerzeugungsinfrastruktur durch. Nickel-Metallhydrid-Akkus sind ein wesentlicher Bestandteil der Stromquelle in Geräten. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Strom, insbesondere im Elektroniksektor, die Nachfrage nach Nickel-Metallhydrid-Batterien ankurbeln wird.

Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien: Schlüsselsegmente

Der Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien kann nach Komponente, Anwendung und Region segmentiert werden. Basierend auf den Komponenten kann der Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien in positive Elektroden, negative Elektroden und andere unterteilt werden. Die positive Elektrode tauscht bei der Lade-Entlade-Reaktion ein Proton aus. Dadurch ergibt sich eine geringe Größenänderung, die zu einer hohen mechanischen Stabilität führt. Die negative Elektrode in der Nickel-Metallhydrid-Batterie hat ein aktives Material – Wasserstoff. Es ist jedoch physikalisch nicht möglich, Wasserstoff direkt zu nutzen. Daher wird Wasserstoff in der Nickel-Metallhydrid-Batterie als Metallhydrid gespeichert, das als negative Elektrode dient. Die Konzentration des Elektrolyten trägt in erster Linie zum Widerstand von Nickel-Metallhydrid-Batterien bei. Nickel-Metallhydrid-Akkus werden in Netzteilen verwendet. Es wird in Elektronik, Hybridfahrzeugen und Elektroautos verbaut.

Hersteller von Nickel-Metallhydrid-Batterien konzentrieren sich zunehmend auf die Entwicklung von Batterien mit besserer Energieeffizienz und längerer Lebensdauer. Technologische Fortschritte zeichnen sich ab, um die Herstellungskosten von Nickel-Metallhydrid-Batterien mit dem Ziel zu senken, umweltfreundliche und sichere elektrische Lösungen bereitzustellen. Die Konsumausgaben sind weltweit aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und neuer Beschäftigungsmöglichkeiten erheblich gestiegen. Der Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien ist kapitalintensiv. Dies ist eine der größten Beschränkungen des Marktes für Nickel-Metallhydrid-Batterien.

Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien: Regionaler Ausblick

Regional betrachtet investieren die Länder im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere Indien, China und Japan, erheblich in die Entwicklung von Nickel-Metallhydrid-Batterien. Diese Batterien werden häufig in Elektrofahrzeugen verwendet, um Strom zu speichern. Nordamerika bietet ein hohes Potenzial für den Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien. Es wird erwartet, dass die Verwendung von Nickel-Metallhydrid-Batterien in Nordamerika aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektroautos und Hybridfahrzeugen zunehmen wird. Länder in Europa wie Deutschland, Frankreich, Schweden und Großbritannien konzentrieren sich zunehmend darauf, den Einsatz von Rohöl im Transportwesen zu reduzieren. Diese Länder investieren erheblich in die Entwicklung und Verbesserung von Nickel-Metallhydrid-Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Europäische Union hat sich verpflichtet, Einweg-Nickel-Metallhydrid-Batterien zu recyceln. Dadurch soll die Umweltbelastung verringert werden. Der Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien im Nahen Osten und in Afrika wird voraussichtlich in naher Zukunft wachsen. Länder wie Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und Katar haben erheblich in den Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien investiert, um ihre Infrastruktur zu entwickeln. Auch in diesen Ländern geben die Verbraucher zunehmend für Elektrogeräte aus. Dies soll den Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien im Nahen Osten und in Afrika ankurbeln.

Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien gehören Duracell, Energizer Holdings, Panasonic, Primearth EV Energy und Spectrum Brands.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Unternehmen auf dem Markt für Nickel-Metallhydrid-Batterien haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

