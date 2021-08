Markt für netzwerkgebundene Prozessoren wird im Jahr 2026 ein herausragendes Wachstum verzeichnen

Markt für vernetzte Prozessoren – Übersicht

Ein Network Attached Processor (NAP)bietet eine verbesserte Verarbeitungsleistung und -effizienz für Anwendungen, die auf virtuellen Maschinen basieren. NAP ist ein innovativer Weg für ein effizientes Rechenzentrumsmanagement und liefert gleichzeitig die beträchtliche Rechenleistung für Geschäftsanwendungen. Die Rundfunkbranche steht aufgrund des Aufkommens neuer Videoformate wie 8K und Ultra-High-Definition (UHD) vor Herausforderungen, eine garantierte Bandbreitenleistung bereitzustellen. 8K- und UHD-Videoformate erfordern eine konsistente und starke Netzwerkbandbreite für ein besseres Zuschauererlebnis. Darüber hinaus fällt es Rundfunkdienstanbietern schwer, komplexe Technologieschichten zu kontrollieren und zu integrieren, während sie zu einer Internetprotokoll-(IP)-basierten Infrastruktur wechseln. Die zunehmende Akzeptanz von auf virtuellen Maschinen basierenden Anwendungen wie J2EE- und Java-Plattformen erhöht die Anzahl der Anwendungshostserver in Rechenzentren. Somit, Rechenzentren und IT-Organisationen finden es schwierig, Hunderte von Servern kostengünstig zu verwalten, ohne die Dienste, die Systemauslastung und die Systemverfügbarkeit zu beeinträchtigen. NAP bietet eine garantierte Bandbreite und volle Funktionsleistung für komplexe IP- und Hybrid-IP-Umgebungen. NAP unterstützt auch unkomprimierte SD-, HD- und UHD-Signalformate. Diese Prozessoren bieten auch praktisch unbegrenzte Speicher- und Prozessorressourcen für Java-basierte Anwendungen. Marktteilnehmer stellen NAPs mit verschiedenen Funktionen wie Edge-Synchronizern und Konvertern zur Verfügung. Edge-Synchronizer und -Konverter reduzieren die Komplexität des Signalroutings, indem sie Content-Streams verarbeiten, bevor diese in den Core-Router gelangen. und Systemverfügbarkeit. NAP bietet eine garantierte Bandbreite und volle Funktionsleistung für komplexe IP- und Hybrid-IP-Umgebungen. NAP unterstützt auch unkomprimierte SD-, HD- und UHD-Signalformate. Diese Prozessoren bieten auch praktisch unbegrenzte Speicher- und Prozessorressourcen für Java-basierte Anwendungen. Marktteilnehmer stellen NAPs mit verschiedenen Funktionen wie Edge-Synchronizern und Konvertern zur Verfügung. Edge-Synchronizer und -Konverter reduzieren die Komplexität des Signalroutings, indem sie Content-Streams verarbeiten, bevor diese in den Core-Router gelangen. und Systemverfügbarkeit. NAP bietet eine garantierte Bandbreite und volle Funktionsleistung für komplexe IP- und Hybrid-IP-Umgebungen. NAP unterstützt auch unkomprimierte SD-, HD- und UHD-Signalformate. Diese Prozessoren bieten auch praktisch unbegrenzte Speicher- und Prozessorressourcen für Java-basierte Anwendungen. Marktteilnehmer stellen NAPs mit verschiedenen Funktionen wie Edge-Synchronizern und Konvertern zur Verfügung. Edge-Synchronizer und -Konverter reduzieren die Komplexität des Signalroutings, indem sie Content-Streams verarbeiten, bevor diese in den Core-Router gelangen. Marktteilnehmer stellen NAPs mit verschiedenen Funktionen wie Edge-Synchronizern und Konvertern zur Verfügung. Edge-Synchronizer und -Konverter reduzieren die Komplexität des Signalroutings, indem sie Content-Streams verarbeiten, bevor diese in den Core-Router gelangen. Marktteilnehmer stellen NAPs mit verschiedenen Funktionen wie Edge-Synchronizern und Konvertern zur Verfügung. Edge-Synchronizer und -Konverter reduzieren die Komplexität des Signalroutings, indem sie Content-Streams verarbeiten, bevor diese in den Core-Router gelangen.

Markt für vernetzte Prozessoren – Treiber und Einschränkungen

Die Rundfunkbranche hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf das Verbraucherverhalten, die staatlichen Vorschriften und die Technologie erheblich gewandelt. Es wird erwartet, dass die signifikante Akzeptanz und Bevorzugung von HD-, UHD-, 4K- und 8K-Videoformaten den globalen Markt für netzwerkgebundene Prozessoren im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Aufgrund der Verfügbarkeit starker Netze ziehen es die Verbraucher derzeit vor, hochauflösende Videos auf ihren Mobilgeräten anzusehen. Im Prognosezeitraum dürften jedoch erhebliche Kosten für NAPs den Markt behindern.

Der globale Markt für vernetzte Prozessoren kann nach Komponente, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Hinsichtlich der Komponenten kann der Markt für netzwerkgebundene Prozessoren in Hardware, Software und Dienste unterteilt werden. Das Dienstleistungssegment kann weiter in Professional und Managed unterteilt werden. In Bezug auf Endbenutzer kann der Markt für netzwerkgebundene Prozessoren in Medien und Unterhaltung, IT und Telekommunikation, Fertigung, Behörden und Rechenzentren eingeteilt werden. Die Einführung von NAPs zur Bereitstellung von High-Definition-Inhalten und zur Aufrechterhaltung der erforderlichen Bandbreite nimmt in der Rundfunkbranche erheblich zu; Daher wird erwartet, dass das Segment Media & Entertainment im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil ausmachen wird. Je nach Region kann der globale Markt für netzwerkgebundene Prozessoren in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika. Nordamerika ist ein Early Adopter von NAPs. Nordamerika wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 aufgrund der Präsenz großer NAP-Anbieter wie Axon Digital Design und Intel Corporation in der Region einen erheblichen Anteil am Markt für netzwerkgebundene Prozessoren halten. Der Network Attached Processor-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass ein signifikantes Wachstum in der Fertigungs- und Rundfunkbranche den Markt in der Region ankurbelt. Nordamerika wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 aufgrund der Präsenz großer NAP-Anbieter wie Axon Digital Design und Intel Corporation in der Region einen erheblichen Anteil am Markt für netzwerkgebundene Prozessoren halten. Der Network Attached Processor-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass ein signifikantes Wachstum in der Fertigungs- und Rundfunkbranche den Markt in der Region ankurbelt. Nordamerika wird voraussichtlich von 2018 bis 2026 aufgrund der Präsenz großer NAP-Anbieter wie Axon Digital Design und Intel Corporation in der Region einen erheblichen Anteil am Markt für netzwerkgebundene Prozessoren halten. Der Network Attached Processor-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass ein signifikantes Wachstum in der Fertigungs- und Rundfunkbranche den Markt in der Region ankurbelt.

Markt für netzwerkgebundene Prozessoren – Segmentierung

Mehrere Marktteilnehmer, die auf dem Markt für netzwerkgebundene Prozessoren tätig sind, gehen strategische Allianzen mit Rundfunkanstalten ein, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Im September 2018 hat sich Axon Digital Design mit der Euro Media Group (EMG) zusammengetan, um Axons Neuron NAP zu implementieren. EMG ist ein globaler Anbieter von audiovisuellen und Rundfunkdiensten. EMG entschied sich für die Network Attached Processor-Lösung von Neuron, um auf die IP-basierte Medienproduktion umzusteigen.

Markt für vernetzte Prozessoren – Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für netzwerkgebundene Prozessoren gehören Axon Digital Design, Azul Systems, Inc., Crystal Vision Ltd., Synology Inc. und Intel Corporation.

