Markt für Nahrungsriegel – Globaler Branchenbericht, 2030

Markt für Ernährungsriegel: Einführung

Eine neueste Studie zu TMR (Transparency Market Research) zum Markt für Nahrungsergänzungsmittel umfasst eine globale Branchenanalyse sowie eine Chancenbewertung für 2020-2030. Der Gesamtumsatz des globalen Marktes für Nahrungsriegel wird im Jahr 2020 voraussichtlich über 1,2 Mrd.

PDF-Broschüre herunterladen – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=29516

Verbesserung der sensorischen Qualität von Riegeln zur Verkaufsförderung

Die weit verbreitete Auffassung, dass gesunde Lebensmittel auf Kosten von Geschmack und Geschmack gehen, wurde weltweit verwischt, da die Hauptakteure ihr Produktportfolio so weit verbessert haben, dass Geschmack kein negatives Thema für Riegel ist. Die verbesserte Qualität der Inhaltsstoffe sowie die Einführung einer neuartigen Verarbeitungstechnologie haben die Verfügbarkeit von Nahrungsriegeln in attraktiven Zusammensetzungen und Geschmacksrichtungen geprägt; einige von ihnen sind nur exklusiv für Barangebote. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für Nahrungsriegel im Prognosezeitraum antreiben. Darüber hinaus haben einige wichtige Hersteller von Süßwarenprodukten ihre Produktlinien in funktionelle Produkte umgewandelt, indem sie Produkte auf der Basis von proteinreichen Inhaltsstoffen auf den Markt gebracht haben, um die Proteinportionen pro Einheit zu erhöhen, um neue Kunden zu gewinnen, während die älteren Kunden gehalten werden.

Im Jahr 2016 führte Mars Inc. eine proteinreiche Version der Mars- und Snickers-Riegel ein. Im Jahr 2017 hat es das Sortiment um eine proteinreiche Version seines Bounty-Riegels erweitert, die auf den Markt für Ernährungsriegel ausgerichtet ist und einen hohen Proteinanspruch erhebt, wie der 51 g, 192 Kalorien Riegel enthält 19 g Proteine.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/coconut-syrup-market-to-reach-valuation-of-us-354-mn-by-2029-demand-for-organic-food-in-us-shall-propel-the-dominance-of-north-america-in-global-market-finds-tmr-301027365.html

Organische funktionelle Riegelangebote, um neue Verbraucher zu erschließen

Es wird erwartet, dass die Bio-Funktionsriegel in der Region Europa den Kundenstamm derjenigen erweitern, die sich strikt an eine Bio-Lebensmittel- und Getränkediät halten. Dies erhöht auch die Kundenbindung. Dies ist auf den jüngsten Trend zurückzuführen, dass große Unternehmen stark in die Beschaffung von Zutaten auf Bio-Basis investieren. Darüber hinaus wird das Segment als Premium dargestellt, was den Herstellern hilft, ihre Angebote zu fragmentieren und Premium-Nutzer zu erschließen und eine größere Gewinnspanne im Markt für Nahrungsriegel zu erzielen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=29516