Markt für Nahrungsergänzungsmittel mit hohem Fettgehalt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027

Nahrungsergänzungsmittel mit hohem Fettgehalt: Marktausblick

Die Wahl einer fettfreien Ernährung auf lange Sicht bedeutet nicht gut, sondern das richtige Konzept für Gesundheit und Ernährung besteht darin, eine gute Fettquelle zu wählen. Fett ist eine der wichtigsten Quellen für Nährstoffe und hilft bei der Aufnahme einiger Vitamine und Mineralien im Körper. Auf dem globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt gewinnen fettreiche Mischungen aufgrund ihrer Fähigkeit, guten Geschmack und ein besseres Mundgefühl zu verleihen, die Aufmerksamkeit der Lebensmittel- und Getränkehersteller auf sich. Auf dem Markt enthalten fettreiche Mischungen ungesättigte Fettsäuren, die im Allgemeinen nicht vom Körper synthetisiert werden und aus der Nahrung aufgenommen werden sollten. Fettreiche Mischungen enthalten diese essentiellen und gesunden Fettsäuren. Die Nachfrage nach herzhaften Nahrungsmitteln steigt, was die Nachfrage nach fettreichen Mischungen bei den Lebensmittel- und Getränkeherstellern direkt befeuert. Auf dem globalen Markt für fettreiche Mischungen halten Nordamerika und Europa aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer des Lebensmittel- und Getränkesektors den größten Marktanteil bei Produktion und Verbrauch. Darüber hinaus helfen ihre einzigartigen Werbestrategien den Kunden, das Missverständnis über den Verzehr von Fetten zu beseitigen, das in diesen Regionen zu einer steigenden Nachfrage nach fettreichen Mischungen führt. Mit der steigenden Nachfrage nach mundgerechten Produkten auf dem globalen Lebensmittel- und Getränkemarkt ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach fettreichen Mischungen im Prognosezeitraum steigen wird.

Steigende Nachfrage nach fettreichen Mischungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Fettreiche Mischungen erweisen sich in der Lebensmittelverarbeitung als gute Alternative zu den traditionellen Sahne-, Butter- und/oder Pflanzenölen. Die Verwendung von fettreichen Mischungen in den Lebensmittelprodukten erhöht die Stabilität und Haltbarkeit der Endprodukte und macht die Lebensmittelverarbeitung bequemer. Mischungen mit hohem Fettgehalt schaffen Raum für ihre Anwendung in Rezepten wie Keksen, Keksen, Kuchen, Pfannkuchen und Muffins. Darüber hinaus können fettreiche Mischungen auch in Suppen, Saucen, Soßen, verarbeiteten Beilagen wie (Pasta, Reis und Kartoffeln), Panieren, Teigen und auch in Instant-Food-Anwendungen verwendet werden. Mischungen mit hohem Fettgehalt finden auch in der Getränkeindustrie Anwendung, da sie die Basis mit einer Reihe von milden bis reichen Milcharomen liefern. Das Mischen von fettreichen Mischungen ist eines der angesagtesten Features in der Branche. Mehrere Lebensmittelmarken zielen darauf ab, die Produktionskosten zu senken, wobei das Mischen von fettreichen Mischungen eine entscheidende Rolle spielen kann. Darüber hinaus trägt es dazu bei, den Geschmack und die Qualität des Produkts zu verbessern. Lebensmittel- und Getränkeunternehmen werden daher wahrscheinlich weiterhin dazu neigen, in den Endprodukten fettreiche Mischungen anstelle der traditionellen Butter und Sahne zu verwenden. Da die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln steigt, wird in Zukunft wahrscheinlich die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen einschließlich fettreicher Mischungen zunehmen. Andererseits bremst das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung die Nachfrage nach fettreichen Mischungen.

Globale Nahrungsergänzungsmittel mit hohem Fettgehalt: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage des Produkttyps kann der globale Markt für fettreiche Mischungen unterteilt werden in:

Vollrahmpulver

Schweres Sahnepulver

Frischkäsepulver

Sauerrahmpulver

Vollmilchpulver

Butterpulver

Auf der Grundlage des Produkttyps kann der globale Markt für fettreiche Mischungen unterteilt werden in:

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Saucen und Soßen

Dips, Suppen und Dressings

Backwaren

Ernährungsriegel

Süßwaren

Verarbeitete Kartoffeln

Auf der Grundlage des Produkttyps kann der globale Markt für fettreiche Mischungen unterteilt werden in:

B2B

B2C

Hypermärkte/Supermärkte

Convenience-Stores

Fachgeschäfte

Online-Shops

Andere

Globale Nahrungsergänzungsmittel mit hohem Fettgehalt: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für fettreiche Mischungen sind Balchem ​​Ingredient Solutions, All American Foods, FrieslandCampina Kievit, Castledairy, The HOCHDORF Group, MCB Biotechnology Nutritionals und andere.

Chancen für Marktteilnehmer:

Der Wandel in der Lebensweise der Menschen hat weltweit die Vorlieben und den Geschmack von Lebensmitteln stark beeinflusst. Aufgrund der sich ändernden Verbraucherpräferenzen hat sich die Lebensmittel- und Getränkeindustrie dramatisch entwickelt. Entwicklungen in der Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittellagerung und Lebensmittelverpackung haben eine unverzichtbare Rolle für das Wachstum der Branche gespielt. Das lukrative Wachstum in der globalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie treibt das Wachstum von fettreichen Mischungen auf dem Markt an. Abgesehen von all den oben genannten Faktoren wird das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für die Vorteile von fettreichen Mischungen in der kommenden Zukunft zum Wachstum von fettreichen Mischungen beitragen.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat seinen Platz in der Weltbevölkerung im Laufe der Jahre fest gefestigt. Dieser Sektor zieht erhebliche Investitionen und Subventionen von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an. Die Trends und Popularität in Bezug auf bestimmte Unterkategorien sind dynamisch und helfen bei der Strukturierung des Gesamtwachstums. Die Trends sind ein Weg, um auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Die Akteure im Lebensmittel- und Getränkesektor müssen sich an die sich ändernden Trends anpassen, was die Umsatzchancen erhöht.

