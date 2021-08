Markt für Mundhygiene – Wachsende Nachfrage, Größe, Anteil und Prognose – 2024

Globaler Mundhygienemarkt: Überblick

Der weltweite Markt für Mundhygiene ist durch eine Vielzahl von Akteuren gekennzeichnet und damit stark fragmentiert. Die Anbieter – große und kleine – versuchen, sich hinsichtlich Produktqualität, Differenzierung, Preis, Service, Markenerinnerung und Marketingstrategien zu übertreffen. Der starke Wettbewerb auf dem Markt dürfte die Preise in naher Zukunft unter Druck setzen und damit die Umsätze, Gewinnmargen und Wachstumschancen der am Markt tätigen Unternehmen negativ beeinflussen. Einige der wichtigsten auf dem Markt angebotenen Produkte sind Mundwasser, Atemerfrischer, Zahnseide, Prothesenpflege, Zahnpasta sowie Zahnbürsten und Ersatzköpfe.

Der globale Markt für Mundhygiene kann in primäre und sekundäre Mundhygiene unterteilt werden. Unter den beiden dominiert das Segment der primären Mundhygiene mit einem satten Marktanteil aufgrund der robusten Nachfrage nach primären Produkten wie Zahnbürsten, Zahnpasta und Ersatzköpfen. Aber auch sekundäre Mundhygieneprodukte werden aufgrund ihrer Tankpreise stark nachgefragt und dürften den Marktanteil der primären Produkte in Zukunft leicht eindrücken.

Ein Bericht von TMR Research bietet wichtige Einblicke in den globalen Markt für Mundhygiene. Dabei berücksichtigt es historische und aktuelle Marktdaten und ermittelt die aktuelle Marktgröße. Es untersucht die verschiedenen Faktoren, die den Markt fördern oder behindern, das aktuelle Wettbewerbsszenario und die Wachstumsaussichten in naher Zukunft. Es nutzt auch marktführende Analysetools, um Chancen und Bedrohungen aufzudecken, denen sich sowohl neue als auch bestehende Marktteilnehmer gegenübersehen.

Globaler Markt für Mundhygiene: Treiber und Trends

In der jüngeren Vergangenheit hat sich der Mundhygienemarkt zu einem lukrativen Segment des Körper- und Schönheitspflegemarktes entwickelt. Ein wichtiger Wachstumstreiber auf dem weltweiten Markt für Mundhygiene ist eine wachsende geriatrische Bevölkerung, die eine erhebliche Nachfrage nach Mundpflegeprodukten erzeugt hat. Ein weiterer bemerkenswerter Treiber ist das zunehmende Bewusstsein für die Bedeutung der Sauberkeit und Gesundheit von Mund und Zähnen sowie für die Dienstleistungen verschiedener zahnärztlicher Leistungserbringer. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Entwicklung innovativer Produkte und die wachsende Nachfrage nach ästhetischer Zahnmedizin, insbesondere in den Schwellenländern der Welt, das Marktwachstum in naher Zukunft weiter ankurbeln werden.

In den kommenden Jahren werden weitere technologische Fortschritte zu einer weiteren Verbesserung der Produkte und damit zu ihrer raschen Einführung führen. Attraktive und bessere Verpackungslösungen werden voraussichtlich auch das Wachstum vorantreiben. In naher Zukunft dürften auch weniger strenge Regulierungen für neue Produkte und deren Preise den Markt füllen.

Globaler Markt für Mundhygiene: Regionaler Ausblick

Geografisch gesehen sind die wichtigsten Segmente des globalen Marktes für Mundhygiene der asiatisch-pazifische Raum, Nordamerika, Europa und der Rest der Welt. Unter ihnen sind Europa und Nordamerika aufgrund eines großen Bestands an älteren Menschen Schlüsselmärkte. Der massive Forschungs- und Entwicklungsschub zu Spitzenprodukten hat auch zum Wachstum der Märkte auf beiden Kontinenten geführt. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein weiterer lukrativer Markt. Mit dem steigenden Vermögen der Mittelschicht, einer schnell wachsenden älteren Bevölkerung – insbesondere in Japan – und der zunehmenden Verfügbarkeit einer Reihe von Produkten wird der Markt in naher Zukunft deutlich zulegen. Die dicht besiedelten und schnell wachsenden Volkswirtschaften Indiens und Chinas sind neben Japan weitere attraktive Märkte, die das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum antreiben.

Im Bericht erwähnte Unternehmen

Um eine detaillierte Bewertung des Wettbewerbs auf dem globalen Markt für Mundhygiene zu präsentieren, stellt der Bericht Unternehmen wie Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Wal-Mart, GlaxoSmithKline Plc, Costco, Kroger, Safeway, Dentsply International, Danaher Corporation vor , Heraeus Dental und GC Corporation.

