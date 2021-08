Markt für monoklonale Antikörpertherapeutika solides zweistelliges Wachstum bei CAGR von 12,6 % von 2016 bis 2024

Auf dem globalen Markt für monoklonale Antikörpertherapeutika arbeiten engagierte Unternehmen mit lokalen und internationalen Partnern zusammen, um Synergien zu nutzen. Dadurch können Sie die Produktionskosten senken, mehr in Forschung und Entwicklung investieren und haben einen besseren Zugang zu Humanressourcen. Pfizer Inc., Novartis AG, Bayer AG, Sanofi, F. Merck & Co., Inc., Hoffmann-La Roche Ltd., GlaxoSmithKline Plc. und AbbVie Inc. wählen einige prominente Akteure auf dem Weltmarkt für den monoklonalen Markt aus. Antikörper-Therapeutikum

Laut einer aktuellen Studie von Transparency Market Research wird der Markt für monoklonale Antikörpertherapeutika bis zum Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2024 voraussichtlich einen Wert von 245,8 Milliarden USD erreichen, bei einer CAGR von 12,6 % von 2016 bis 2024. Einschätzung Einschätzung Laut unserem Bericht lag das Marktvolumen zu Beginn des Prognosezeitraums für 2015 bei 86,7 Mrd. USD.

Die monoklonale Antikörpertherapie wird hauptsächlich zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Dies ist auf das gestiegene Bewusstsein für diese Krankheiten und Behandlungen, den verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung und die verstärkte Anwendung monoklonaler Antikörpertherapeutika als wichtige treibende Kraft für Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Zukünftig dürften auch die zunehmenden Fälle von Autoimmunerkrankungen die größten Chancen auf dem Markt schaffen. Aus geografischer Sicht machten Europa und Nordamerika im Jahr 2015 62,7 % des globalen Marktes für monoklonale Antikörpertherapeutika aus. Diese Märkte werden von einer wachsenden älteren Bevölkerung, einer soliden Rückzahlungspolitik und einer erschwinglichen Gesundheitsversorgung sowie einem fundierten Wissen über eine Vielzahl von Krankheiten angetrieben.

Monoklonale Antikörpertherapeutika sind im Wesentlichen biologische Therapien zur Behandlung einer Vielzahl chronischer Krankheiten. Rheumatoide Arthritis, Krebs, Morbus Crohn, Osteoporose, systemischer Lupus erythematodes und Psoriasis können mit therapeutischen Mitteln behandelt werden. Monoklonale Antikörper helfen dem Immunsystem, sich zu erholen, indem sie nur auf den betroffenen Bereich abzielen, um erkrankte Zellen zu eliminieren. Der weltweite Anstieg der Krebsfälle ist ein wichtiger Treiber für den Markt für monoklonale Antikörpertherapeutika. Laut WHO wird erwartet, dass die Zahl der Krebsfälle in den nächsten Jahren um 70,0 % zunehmen wird, was dem Markt eine enorme Chance bietet.

Neben der Zunahme von Krebserkrankungen werden auch Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Antikörper, insbesondere in den USA und Europa, sowie die rasche Zulassung und Kommerzialisierung dieser Medikamente zu den steigenden Erträgen des Marktes beitragen. Laut unserem Bericht werden jedes Jahr etwa 5-6 monoklonale Antikörper von den Zulassungsbehörden in der Region zur Markteinführung zugelassen.

Geringere Nachfrage nach Biosimilars und monoklonalen Antikörpern zur Behandlung ähnlicher Krankheiten

Trotz des großen Marktpotenzials wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Herstellung von Biosimilars, die auch zur Behandlung verschiedener Autoimmun- und chronischer Krankheiten eingesetzt werden, stagniert. Darüber hinaus hemmen auslaufende Patente für viele monoklonale Antikörper sowie teure und komplexe Herstellungsverfahren das Marktwachstum. All diese Faktoren treiben den Preis des Endprodukts in die Höhe und drücken den Umsatz.

Diese Überprüfung basiert auf den Ergebnissen eines TMR-Berichts mit dem Titel „Markt für monoklonale Antikörpertherapeutika (Anwendung – Krebs, Autoimmunerkrankungen, Infektionen, hämatologische Erkrankungen, Augenerkrankungen und andere, Quelle – Mensch, humanisiert, chimär und andere)“. Benutzer – Krankenhäuser, Privatkliniken und Forschungslabore) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Volumen, Wachstum, Trends und Prognosen 2016–2024.“

