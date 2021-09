Markt für molekulare Diagnostik wird ab 2025 auf 18,9 Milliarden US-Dollar steigen

Der weltweite Markt für molekulare Diagnostik verzeichnet seit einigen Jahren ein deutliches Wachstum. Der Markt dürfte in den kommenden Jahren ein konsolidiertes Wettbewerbsszenario verzeichnen, sagt ein Analyst von TMR. Die drei Marktführer mit einem aggregierten Anteil von 54,0% im Jahr 2015 sind F. Hoffmann-La Roche AG, Abbott Laboratories und Danaher Corporation. Verschiedene etablierte Unternehmen investieren stark in die Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten, um die Funktionalitäten von molekulardiagnostischen Werkzeugen zu verbessern. Die Hauptakteure konzentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Produktportfolios und arbeiten an wichtigen Geschäftsstrategien wie Fusionen und Übernahmen, um ihre Präsenz auf dem Markt zu stärken.

Laut dem Bericht von Transparency Market Research (TMR) wird der globale Markt für Molekulardiagnostik im Prognosezeitraum von 2016 bis 2025 auf eine solide CAGR von 11,6% geschätzt. In 2015, the global molecular diagnostics market wurde bewertet, um im Wert von US$7.1 bn. Es wird erwartet, dass dieser Marktwert bis zum Ende des Prognosezeitraums eine Bewertung von rund 18,9 Mrd.

In Bezug auf die Technologie wird der globale Markt für Molekulardiagnostik als Hybridisierung, Polymerase-Kettenreaktion und Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion, transkriptionsvermittelte Amplifikation, Mikroarray und Next-Gen-Sequenzierung klassifiziert. Unter diesen hielt das PCR-Segment 2016 mit 39,1% den höchsten Anteil am gesamten Markt für molekulare Diagnostik. Diese steigende Nachfrage ist auf die Erschwinglichkeit des PCR-Segments zurückzuführen. Geographisch führte die Region Nordamerika den globalen Markt für Molekulardiagnostik mit einem Hauptanteil von 39.1% an. Dieser Vorsprung wird den steigenden Fällen ansteckender Krankheiten in der Region zugeschrieben. Außerdem unternimmt die Regierung mehrere Initiativen, um die Massen für die Technologie zu sensibilisieren und die zusätzliche Wachstumsrate auf dem regionalen Markt voranzutreiben.

Steigende Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten zur Unterstützung der Nachfrage auf dem Markt & nbsp;

Mit dem Aufkommen von Biomarkern für die unveränderte Prognose chronischer Erkrankungen wie Hepatitis und HIV wird auch die Nachfrage im globalen Markt für molekulare Diagnostik steigen. Darüber hinaus ist die Ausweitung der Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten hinter der Expansion von Biomarkern in Industrie-und Entwicklungsländern ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Marktes für Molekulardiagnostik beiträgt.

Die steigende Prävalenz von sexuell übertragbaren Krankheiten, Chlamydia trachomatis und Neisseria Gonorrhoe, die eine dringende Notwendigkeit der Diagnose dieser Krankheiten erfordert. In den kommenden Jahren dürfte dies vor allem eine steigende Nachfrage im Markt der Molekulardiagnostik unterstützen. Das Marktwachstum wird auch konsequent durch den Komfort und die Einfachheit unterstützt, die den Klinikern geboten werden. Darüber hinaus haben verbesserte Biomarker sogar die Rechenzeit der üblichen komplexen Stadien reduziert.

Schlechte Erstattungsrichtlinien behindern das Marktwachstum & nbsp;

Das Umsatzwachstum im globalen Markt für Molekulardiagnostik wird durch die Verzögerung der Zulassung durch die FDA und ähnliche Verwaltungsbehörden behindert. Dies hat zu einem Rückgang der Nachfrage nach molekulardiagnostischen Geräten auf dem Weltmarkt geführt. Darüber hinaus hat das Fehlen einer angemessenen Erstattungspolitik auch die ansonsten fortschreitende Wachstumsrate des Marktes für Molekulardiagnostik gesenkt.

Der Rückgang der Nachfrage kann jedoch durch die Verbesserung der Qualität personalisierter Behandlungen in mehreren Industrieländern aufgeholt werden. Darüber hinaus dürfte das elektrisierende Wachstum des Gesundheitssektors in den Regionen auch in den kommenden Jahren die Marktentwicklung beschleunigen.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR), mit dem Titel, “Markt für molekulare Diagnostik (Technologie – PCR und Echtzeit-PCR, Hybridisierung, Mikroarray, transkriptionsvermittelte Amplifikation und Sequenzierung der nächsten Generation; Anwendung-Infektionskrankheiten, Onkologie, Blutscreening, Mikrobiologie, Gentests und Gesundheit von Frauen;Endbenutzer: Krankenhäuser, Diagnoselabors, Blutbanken, Wissenschaftler und Forschung)-Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017– 2025.“

Der globale Markt für molekulare Diagnostik & nbsp;ist wie folgt segmentiert:

Technologie

PCR und Echtzeit-PCR

Hybridisierung

Mikroarray

Transkriptionsvermittelte Amplifikation

Sequenzierung der nächsten Generation

Andere (Massenspektrometrie usw.)

Anwendung

Infektionskrankheiten

Onkologie

Blutuntersuchung

Mikrobiologie

Gentests

Frauen & rsquo;s Gesundheit

Endverwendung

Krankenhäusern

Diagnostische Laboratorien

Blutbanken

Akademiker

Forschung

Region

Nordamerika S. Kanada

Europa Deutschland Frankreich K. Italien Spanien Rest von Europa & nbsp;

Asien-Pazifik China Japan Australien Indien Rest Asien-Pazifik & nbsp;

Lateinamerika Brasilien Mexiko Rest von Lateinamerika & nbsp;

Naher Osten & amp; Afrika Saudi-Arabien Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika & nbsp;



