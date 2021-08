Markt für Militärbatterien 2026: SWOT-Analyse der wichtigsten treibenden Faktoren für den steigenden CAGR-Wert

Eine Militärbatterie ist ein Energiespeichergerät für militärische elektronische Geräte wie Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Operationsbasen, unbemannte Fahrzeuge und U-Boote. Diese Art von Batterien dienen auch als Backup unter solchen Bedingungen, in denen Stromquellen ausfallen können.

Der verstärkte Einsatz von Militärbatterien mit hoher Leistungsdichte und leichten Gewichten in militärischen High-Tech-Systemen ist ein Hauptfaktor, der das Wachstum des Marktes für Militärbatterien voraussichtlich vorantreiben wird– während des Prognosezeitraums. Mit steigendem Stromverbrauch aus modernster Technik in den Bundeswehrsystemen wird die Batterietechnik eine Erhöhung der Energiedichte erfordern. Darüber hinaus nimmt die Entwicklung neuester Kriegsführungssysteme, die auf fortschrittlichen Technologien basieren, zu. Es wird geschätzt, dass diese Faktoren den globalen Markt für Militärbatterien im Prognosezeitraum antreiben. Es wird jedoch erwartet, dass Sicherheits- und Regulierungsbedenken im Zusammenhang mit der Verwendung von Blei-Säure-Batterien für den Militär das Wachstum des Marktes in Zukunft behindern werden. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach festkörperbasierten Batterien und wiederaufladbaren Militärbatterien in den kommenden Jahren voraussichtlich eine bedeutende Marktchance schaffen.

Der globale Markt für Militärbatterien kann nach Plattform, Zusammensetzung, Typ, Energieverbrauch, Leistungsdichte, Anwendung, Angebot, Endbenutzern und Region segmentiert werden. Basierend auf der Plattform kann der Markt in Marine, Luftfahrt, Land, Munition und Raumfahrt unterteilt werden. In Bezug auf den Verbrauch kann der Markt in Lithiumbatterien, Bleibatterien, Nickelbatterien, Wärmebatterien und andere unterteilt werden. Je nach Typ kann der Markt für Militärbatterien in wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare unterteilt werden. In Bezug auf den Energieverbrauch kann der Markt in weniger als 12 V, 12 -24 V und mehr als 24 V unterteilt werden. Basierend auf der Leistungsdichte kann der Markt in unter 100 Wh/Kg, zwischen 100-200 Wh/ kg und über 200 Wh/kg. Hinsichtlich der Anwendung lässt sich der Markt in Auxiliary Power Units (APU), Antriebssysteme, Backup-Power, Kommunikations- und Navigationssysteme, Zündsysteme, Elektrooptik- und Wärmebildsysteme, Feuerleitsysteme und andere. Basierend auf dem Angebot kann der Markt für Militärbatterien in Produkte und Dienstleistungen unterteilt werden. Das Produktsegment lässt sich weiter in Batterien und Batteriemanagementsysteme unterteilen. In Bezug auf den Endverbraucher kann der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt werden.

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Militärbatterien in Nordamerika (NA), Europa (EU), Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SA) unterteilt werden. Nordamerika umfasst Analysen auf Länderebene für die USA, Kanada und das übrige Nordamerika. Der Markt für Militärbatterien in Europa umfasst Großbritannien, Deutschland, Frankreich und das übrige Europa. Ebenso umfasst der asiatisch-pazifische Raum Indien, China, Japan und den Rest des asiatisch-pazifischen Raums. Naher Osten und Afrika umfasst die Analyse und Prognose des Marktes für Militärbatterien in den GCC-Ländern, Südafrika und dem Rest des Nahen Ostens und Afrikas. Der südamerikanische Markt für Militärbatterien wurde in Brasilien, Mexiko und das übrige Südamerika unterteilt. Der Markt für Militärbatterien im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Modernisierung militärischer Ausrüstung und des Ersatzes von Flugzeugen, veralteten Waffen und Bodenfahrzeugen in der Region mit einer erheblichen CAGR wachsen. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass ein Anstieg der Rüstungs- und Sicherheitsbeschaffungen in Ländern wie Indien und China im Prognosezeitraum die weltweite Nachfrage nach Militärbatterien ankurbeln wird.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Militärbatterien gehören Arotech Corporation, Bren-Tronics, Inc., EaglePicher Technologies, EnerSys, Saft, BST Systems, Inc., Cell-Con, Concorde, Denchi Power Ltd, Kokam Suwon, Lincad LTD, Mathews Battery Assemblers, Navitas System, LLC Corporate, Teledyne Technologies Incorporated, Ultralife Corporation, Military Battery Systems, Inc. und Tadiran US Battery (Marcus Ave). Wichtige Hersteller konzentrieren sich darauf, ihre Produktion zu steigern, um ihre Benutzerbasis zu erhöhen und ihre geografische Reichweite zu erweitern. Der Produktionsanstieg wird durch Modernisierungsprogramme der Streitkräfte getrieben, um technologisch alte Systeme zu verändern.

