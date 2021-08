Marktaussichten

Die Verlagerung der Verbraucherpräferenz hin zu fettarmen Lebensmitteln aufgrund wachsender gesundheitlicher Bedenken im Zusammenhang mit Fettleibigkeit hat die Nachfrage nach dem globalen Markt für mikropartikuläre Proteine ​​angeheizt. Mikropartikuläres Protein ist definiert als das Protein, das vor der kulinarischen Anwendung verarbeitet wird, um den Fettgehalt zu reduzieren und durch Nährwerte zu ersetzen. Mikropartikulierte Proteine ​​werden unter Verwendung thermischer und mechanischer Techniken verarbeitet, wodurch die Makroproteine ​​zu Mikroproteinkomponenten denaturiert werden. Der Prozess der Mikropartikelbildung wird durch Verkapselungstechnologie durchgeführt. Obwohl sich die mikropartikulären Proteine ​​in ihrer Größe ändern, bleiben die chemischen Eigenschaften und die Textur im Lebensmittel erhalten. Die mikropartikulären Proteine ​​werden als Fettersatz in vielen fermentierten Milchprodukten verwendet, die bei gesundheitsbewussten Verbrauchern stark nachgefragt werden. Neben der unterstützenden Ernährung der gesundheitsbewussten Verbraucher hilft mikropartikuläres Protein auch Patienten mit hohem Cholesterinspiegel, indem es ihnen eine nahrhafte und fettfreie Ernährung ermöglicht. Aufgrund des einträglichen Nährwerts wird erwartet, dass der Markt für mikropartikuläre Proteine ​​im Prognosezeitraum positiv bleibt.

Valorisierung von mikropartikulärem Protein auf Molkebasis

Das mikropartikuläre Protein ersetzt nicht nur das im Lebensmittel vorhandene Fett durch nahrhaftes Mikroprotein, sondern reduziert auch den Abfall, der bei der industriellen Verarbeitung der Molkeproduktion entsorgt wird. Da Molkenprotein als lebenswichtiger Bestandteil in den meisten energiesteigernden Getränken und Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt, wird das mikropartikuläre Protein in solchen Industrien hoch geschätzt. Die wachsenden Faktoren wie der erhöhte Konsum von Molkenprotein aufgrund des wachsenden Bewusstseins der Verbraucher für ernährungsphysiologische und funktionelle Eigenschaften haben die Nachfrage nach mikropartikuliertem Protein vorangetrieben. Viele führende Hersteller von mikropartikulärem Protein haben ihre Produkte im Laufe der Jahre weiterhin auf dem Weltmarkt vertreten, was die Produkte in Bezug auf Qualität und Quantität erhöht hat. Aufgrund der High-End-Anwendung von mikropartikulärem Protein bei der Lebensmittelverarbeitung, Nahrungsergänzung und Nutrazeutika haben die mikropartikulären Proteine ​​umfangreiche Distributionen und Lieferketten auf der ganzen Welt. Bei den Verbrauchern besteht eine wachsende Nachfrage nach mikropartikulärem Protein, da es zu einem festen Bestandteil der täglichen Ernährung geworden ist, was den globalen Markt für mikropartikuläres Protein im Prognosezeitraum voraussichtlich positiv vorantreiben wird.

Globales mikropartikuläres Protein: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Quelle wurde der globale Markt für mikropartikuläre Proteine ​​unterteilt in

Pflanzenproteine

Tierische Proteine

Auf der Grundlage der Endverwendung wurde der globale Markt für mikropartikuläre Proteine ​​in folgende Segmente unterteilt:

Nahrungsmittelverarbeitung

Milchprodukte

Gefrorenes Essen

Salate & Würste

Desserts & Dressings

Süßwaren

Bäckereien

Fleischverarbeitung

Andere

Nutrazeutika

Nahrungsergänzungsmittel

Arzneimittel

Mikropartikuläres Protein weltweit: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren des mikropartikulären Proteins gehören CP Kelco, Advanced Food Systems, Inc., FMC Corporation, Archer Daniels Midland Company, EI du Pont de Nemours and Company, Ashland Global Holdings Inc., Cargill, Inc., SPX Corporation , Sachsenmilch Leppersdorf GmbH etc. Immer mehr Hersteller und Lebensmittelverarbeiter zeigen ein reges Interesse an mikropartikulärem Protein, das die Nachfrage der Verbraucher im Prognosezeitraum voraussichtlich steigern wird.

Chancen für Marktteilnehmer:

Denn mikropartikuläre Proteine ​​haben bei Verbrauchern auf der ganzen Welt eine vitale Nachfrage als adäquate Ergänzung von Mikronährstoffen. Darüber hinaus hat das mikropartikuläre Protein verschiedene gesundheitliche Vorteile für ernährungsbewusste Verbraucher, die seine Nachfrage in der Lebensmittelindustrie steigern. Aufgrund der wachsenden Infrastruktur in Lieferketten und sich ausweitenden Vertriebskanälen ist im Prognosezeitraum mit höheren Renditen für die Investoren von mikropartikulärem Protein zu rechnen.

Globales mikropartikuläres Protein: Ein regionaler Ausblick

Das mikropartikuläre Protein hat aufgrund seiner zunehmenden Anwendung in verarbeiteten Lebensmitteln weltweit erhebliche Anforderungen. Weltweit wird in allen Regionen mikropartikuläres Protein in Europa stark konsumiert, da sich die Verbraucherpräferenz für nahrhafte Lebensmittel verändert. In der Region Nordamerika wird das mikropartikuläre Protein aufgrund des Fortschritts von Wissenschaft und Technologie häufig in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Im asiatisch-pazifischen Raum hat die steigende Nachfrage nach mikropartikulärem Protein in der Lebensmittelindustrie zum positiven Wachstum des Marktes für mikropartikuläre Proteine ​​beigetragen. Im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika wurde das mikropartikulierte Protein vor kurzem von führenden globalen Unternehmen konsumiert, hat jedoch eine wachsende Nachfrage der Verbraucher nach mikropartikulärem Protein. In Anbetracht aller oben genannten Faktoren wird erwartet, dass der globale Markt für mikropartikuläre Proteine ​​​​im Prognosezeitraum positiv bleiben wird.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat seinen Platz in der Weltbevölkerung im Laufe der Jahre fest gefestigt. Dieser Sektor zieht erhebliche Investitionen und Subventionen von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an. Die Trends und Popularität in Bezug auf bestimmte Unterkategorien sind dynamisch und helfen bei der Strukturierung des Gesamtwachstums. Die Trends sind ein Weg, um auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Die Akteure im Lebensmittel- und Getränkesektor müssen sich an die sich ändernden Trends anpassen, was die Umsatzchancen erhöht.

