Markt für Mikrobewässerungssysteme, globaler Branchenbericht, 2023

Der Agrarsektor schafft Raum für die Aufnahme neuer und innovativer Technologien. Das Ausmaß der Veränderungen im Agrarsektor war phänomenal, und die Branche ist schnell von manuellen Techniken zu automatisierten Technologien übergegangen. Der Einsatz von Automatisierungstechnologien in der Landwirtschaft hat zahlreiche Chancen für das Wirtschaftswachstum eröffnet. Mehrere Länder verlassen sich für die sozioökonomische Entwicklung auf positive Nettoleistungen im gesamten Agrarsektor. Daher investieren nationale Regierungen bereitwillig in Spitzentechnologien, die die landwirtschaftliche Produktivität steigern können.

Bewässerungssysteme sind das Leben und Blut von Ackerland, und dies ist ein wichtiger Aspekt für Anbieter auf dem Markt für Mikrobewässerungssysteme. Landwirte stehen jedoch vor der Herausforderung, den Wasserverbrauch zu optimieren, ohne die Gesundheit der Pflanzen zu beeinträchtigen. Daher wird erwartet, dass der Einsatz von Mikrobewässerungssystemen in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnt. Automatisierungstechnologien sind eine Quelle der Gelehrsamkeit für Landwirte, die jetzt für intelligentere und effizientere Modelle bürgen. Mikrobewässerungssysteme haben Fließbewässerungssysteme in mehreren wohlhabenden Ländern ersetzt.

Die günstigen Opportunitätskosten für den Einsatz von Mikrobewässerungssystemen haben auf dem Weltmarkt zu einer erneuten Nachfrage geführt. Darüber hinaus sind Landwirte in Regionen mit robuster Wirtschaft liberaler gegenüber dem Einsatz moderner Technologien geworden.

Ein Bericht von Transparency Market Research (TMR) prognostiziert, dass der globale Markt für Mikrobewässerungssysteme im Zeitraum zwischen 2017 und 2023 mit einer sternenklaren CAGR von 15,3 % wachsen wird. Der globale Wert des Marktes für Mikrobewässerungssysteme wird voraussichtlich einen beispiellosen Wert erreichen bis zum Ende des Prognosezeitraums. Die Integration automatisierter Systeme in den Agrarsektor hat eine entscheidende Rolle bei der Ankurbelung der Marktnachfrage gespielt.

Einsatz von Mikrobewässerung in Weinbergen und Obstplantagen

Die wachsende Popularität von Trauben, Trockenfrüchten und Nüssen hat dazu geführt, dass weitläufige Landflächen für Weinberge und Obstgärten bestimmt sind. Dieser Faktor hat eine wesentliche Rolle für das Wachstum des globalen Marktes für Mikrobewässerungssysteme gespielt. Darüber hinaus haben Aktivitäten im Zusammenhang mit der Pflege von ökologischen Parks und Plantagenstraßen über Straßen das Wachstum des Weltmarktes angeführt.

Vorschriften zur Wassergewinnung

Wasserknappheit hat mehrere Branchen in den Fokus gerückt. Die Regierungen haben mehrere Vorschriften in Bezug auf die Verwendung von Wasser in allen Branchen festgelegt. Die Wassernutzung steht in engem Zusammenhang mit der Nutzung von Mikrobewässerungssystemen, und dieser Faktor ist im gesamten Agrarsektor offensichtlich. Daher werden wachsende Bedenken in Bezug auf Wassereinsparung und -nutzung einen lukrativen Wachstumspfad für den globalen Markt für Mikrobewässerungssysteme schaffen.

Asien-Pazifik öffnet Türen zu innovativen Technologien

Auf der Grundlage der Regionen kann der globale Markt für Mikrobewässerungssysteme in Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika, Europa, Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum unterteilt werden. Der Agrarsektor im asiatisch-pazifischen Raum hat aufgrund der Abhängigkeit der indischen Wirtschaft von landwirtschaftlichen Aktivitäten erhebliche Investitionen angezogen. Dieser Faktor hat entscheidend zum Wachstum des Marktes für Mikrobewässerungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen.

Anbieter können von bestehenden Mikrobewässerungsprojekten profitieren

Mehrere Mikrobewässerungsprojekte, darunter das Ramthal Marol Drip Irrigation-Projekt von Bagalkot, haben die globale Landschaft gesäumt. Von führenden Anbietern wird erwartet, dass sie aus den enormen Investitionen, die in solche Projekte investiert werden, Kapital schlagen. Darüber hinaus hat sich die Übernahme von Netafim Ltd, dem israelischen Unternehmen für Mikrobewässerungssysteme, durch das mexikanische Unternehmen Mexichem als wichtige Marktentwicklung herausgestellt. Diese Strategie wird auch weiterhin andere Akquisitionen auf dem globalen Mikrobewässerungsmarkt inspirieren.

Die Überprüfung basiert auf dem Bericht von TMR mit dem Titel „Markt für Mikrobewässerungssysteme (Typ – Sprinklerbewässerung (traditionell, Zentralschwenk und seitliche Bewegung) und Tropfbewässerung; Komponente – Sprinklerbewässerungssysteme (Rohre, Pumpeneinheit, Fittings und Sprinklerköpfe, Kupplungen)“ , Spannweiten und Türme) und Tropfbewässerungssysteme (Tropfen, Schläuche, Rückflussverhinderer, Ventile, Filter, Druckregler und Armaturen) – Anwendung – Kleinbauern, Behörden und große private und betriebliche Landwirtschaft) – Globale Branchenanalyse, Größe, Aktie, Wachstum, Trends und Prognose 2017–2023.“

