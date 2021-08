Markt für Messtechnik-Dienste Geschäftsstrategien, zukünftige Wachstumsstudie, Analyse der wichtigsten Wachstumsfaktoren der Branche

Transparency Market Research hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der eine eingehende Studie über den globalen Markt für Messtechnikdienste bietet. Der Bericht mit dem Titel „Markt für Messtechnikdienste – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2012 – 2018“ steht auf der Website des Unternehmens zum Verkauf. Dieser Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den globalen Markt für Messtechnikdienste, indem die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken dieses Marktes hervorgehoben werden.

Der größte Wachstumstreiber des globalen Marktes für Messtechnikdienstleistungen ist die hohe Akzeptanzrate von CAD/CAM und die zunehmende Umsetzung internationaler Qualitätsstandards. Weitere Faktoren, die zum Wachstum dieses Marktes beitragen, sind der Fachkräftemangel für die Bedienung von Präzisionsmaschinen und der geringe Gebrauchswert der vorhandenen Messgeräte. Darüber hinaus treibt die Akkumulation und Analyse von 3D-Daten auch den globalen Markt für Messtechnikdienstleistungen an. Dem Bericht zufolge hatte der globale Markt für Messtechnikdienstleistungen im Jahr 2012 einen Wert von 448,6 Mio. US-Dollar und wird bis 2018 auf 720,3 Mio. US-Dollar geschätzt.

Premium Research-Bericht kaufen bei –

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=538<ype=S

Der globale Markt für Messtechnikdienste ist nach Produkttyp, Anwendungen und Geografie segmentiert. Die Produkttypen auf diesem Markt sind Koordinatenmessgeräte (CMM) und optische Digitalisierer und Scanner (ODS). Koordinatenmessgeräte werden weiter in Brückenmaschinen, Portalmaschinen, Knickarmmaschinen und Horizontalarmmaschinen unterteilt, während das Segment der optischen Digitizer und Scanner in Weißlichtscanner, 3D-Laserscanner und Lasertracker unterteilt ist. Die Anwendungen von Metrologie-Dienstleistungen finden sich in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, im Industriesektor, in Kraftwerken und anderen wie der Medizinindustrie und der Elektronikindustrie. Geografisch ist der globale Markt für Messtechnikdienstleistungen in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt unterteilt.

Laut Expertenanalysen ist ODS das am schnellsten wachsende Produkt auf dem globalen Markt für Messtechnik. Dieses Segment wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,9 % wachsen und bis 2018 einen Wert von 435,8 Millionen US-Dollar erreichen. Im Jahr 2012 machten 3D-Laserscanner 35,1 % des gesamten Marktes für Messtechnikdienstleistungen aus, aufgrund der zunehmenden Verwendung von Präzisionsmessungen und Messtaster-Technologie . Darüber hinaus prognostizieren Analysten auch, dass Koordinatenmessgeräte im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 7,2% wachsen werden.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=538

Der Bericht gibt einen Einblick in die Wettbewerbslandschaft des globalen Marktes für Messtechnik, indem einige der wichtigsten Akteure vorgestellt werden. In diesem Bericht werden Renishaw Plc, Hexagon AB, Optical Gaging Products, Inc., Carl Zeiss Corporation, Trescal SA, Nikon Metrology Inc., Danish Micro Engineering A/S, Optical Metrological Services und FARO Technologies, Inc. vorgestellt Der Bericht widmet den Profilen dieser Unternehmen ein Kapitel, in dem der Finanzüberblick, die Investitionspläne, die Liste der Dienstleistungen und ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hervorgehoben werden.

