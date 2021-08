Startseite/Welt/ Markt für medizinische IoT-Geräte 2021 und Zukunftsaussichten 2028 | Führende Akteure: Corning Inc., Epistar Corp., Micron Technology, Inc., Opalux Inc.

