Markt für Marketing Resource Management (MRM) Berühren Sie das enorme Wachstum in den kommenden Jahren, prognostiziert bis 2024

Markt für Marketing-Ressourcen-Management (MRM): Überblick

Marketing Resource Management (MRM) wird in verschiedenen Branchen immer beliebter, um deren Marketingaktivitäten zu fördern und damit die Geschäftseinnahmen zu steigern. Das Wachstum der Marketingaktivitäten wird durch das hart umkämpfte Umfeld getrieben, in dem die Unternehmen heute tätig sind, und ermutigt Marken, ihre Produkte auf effiziente Weise zu bewerben und zu vermarkten, um im Wettbewerb zu bestehen.

Marketingabteilungen stehen oft vor der Herausforderung, ihre materiellen und immateriellen Ressourcen in großem Umfang effizient zu verwalten. MRM hilft Marketingorganisationen oder Marketingabteilungen in einer Organisation, Marketingaktivitäten und Asset Management zu planen und ihre Marketingleistung sichtbar zu machen.

Die Zunahme der Anzahl der Marketingkanäle hat die Notwendigkeit geschaffen, komplexe Marketingaktivitäten zu verwalten, um die Marke und die Produkte optimal zu bewerben. Die MRM-Software bietet Echtzeit-Updates über die Marketingaktivitäten und sichert auch den Echtzeitzugriff auf Unternehmensdaten mit digitalen Konten. Die Unternehmen können MRM-Lösungen je nach Bedarf und Infrastruktur vor Ort oder in der Cloud bereitstellen. MRM wird weitgehend von Großunternehmen übernommen, da im Vergleich zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) höhere Budgets für Marketingaktivitäten vorgesehen sind. In den letzten Jahren haben KMU jedoch großes Interesse an MRM-Lösungen gezeigt, um maximale Renditen aus ihren Marketingpraktiken zu erzielen.

Markt für Marketingressourcenmanagement (MRM): Treiber

Der MRM-Markt hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet, was auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, Markttrends zu analysieren und dementsprechend Marketingstrategien zu planen und zu entwickeln. Die Fortschritte in der Technologie und die Aktualisierung von MRM-Softwaretools haben die Akzeptanz von MRM durch verschiedene Organisationen weiter erhöht. Der intensive Wettbewerb innerhalb verschiedener Branchen hat zu Kosteneinsparungen bei den Marketingbudgets geführt. Dies hat die Unternehmen wiederum gezwungen, MRM-Lösungen in Betracht zu ziehen, die Ausgaben für Marketingaktivitäten zu verbessern und den Return on Investment (ROI) zu verbessern.

Die Einführung von Cloud-basierten MRM-Diensten ist ein weiterer wichtiger Faktor, der den MRM-Markt antreibt, da Cloud-basierte Dienste dazu beigetragen haben, die Gesamtkosten des Marketings weiter zu senken. Cloud-basierte MRM-Dienste von Drittanbietern ermöglichen es den Unternehmen auch, sich auf ihre Kernaktivitäten zu konzentrieren. Die MRM-Implementierung in KMU ist aufgrund fehlender IT-Unterstützung oder Bedenken hinsichtlich hoher Anfangsinvestitionen noch nicht weit verbreitet. Es wird erwartet, dass Cloud-basierte Dienste mit geringen Kosten oder Pay-per-Use die notwendigen Impulse für die Einführung von MRM in KMU liefern.

Markt für Marketingressourcenmanagement (MRM): Wettbewerbsdynamik

Anbieter von MRM bieten je nach Anwendung unterschiedliche Lösungen an. Die Anwendungen umfassen Finanzmanagement, Projektmanagement, kreatives Produktionsmanagement, Reporting und Analyse, Market Asset Management sowie Marken- und Werbemanagement. Darüber hinaus findet MRM Anwendung in verschiedenen Industriesektoren wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, Medien und Unterhaltung, IT und Telekommunikation, Fertigung und Gesundheitswesen.

Zu den wichtigsten Akteuren im MRM-Markt gehören Adobe Systems, Inc., Oracle Corporation, SAS Institute, Inc., Teradata Corporation, Microsoft Corporation, IBM Corporation, Bynder, SAP SE, BrandMaker GmbH, Saepio, Workfront, Inc., und North Plains Systems Corporation.

