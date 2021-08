Markt für Marine Ingredients soll bis 2027 7.144,9 Mio. USD erreichen

Unter Bezugnahme auf den neuesten von Transparency Market Research veröffentlichten Marktprognosebericht mit dem Titel „Markt für Meeresbestandteile: Globale Branchenanalyse und Chancenbewertung 2019-2027“ wird der Umsatz mit dem globalen Markt für Meeresbestandteile auf rund 7.144,9 Mio. US-Dollar geschätzt im Jahr 2019, die im Prognosezeitraum (2019-2027) mit einer CAGR von 5,3 % steigen soll.

Es wird erwartet, dass das stetige Wachstum der globalen Aquakulturindustrie im Prognosezeitraum zu einer höheren Nachfrage nach Zuchtfischfutter führt, was den Herstellern die Möglichkeit gibt, die weltweit steigende Nachfrage nach Meeresinhaltsstoffen im Prognosezeitraum zu decken. Europa ist der Hauptverbraucher von Meeresinhaltsstoffen und wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Marktdurchdringung der wichtigsten Hersteller von Meeresinhaltsstoffen schätzungsweise rund 40,1 % des Wertanteils von Meeresinhaltsstoffen beisteuern.

Darüber hinaus ist der Inlandsverbrauch von Fischmehl in Kanada und den USA im Vergleich zum Fischmehlexport aus diesen Ländern relativ gering. Trotz einer Reduzierung des Futteranteils von Fischmehl in Tierfutter wird erwartet, dass die boomende Aquakulturindustrie aufgrund der höheren Verfügbarkeit von Fisch neue Geschäftsmöglichkeiten für Fischmehlhersteller bietet, insbesondere für diejenigen, die in der atlantisch-kanadischen Region ansässig sind Ressourcen für die Fischmehlproduktion.

Makroökonomische Faktoren dürften das Wachstum des afrikanischen Marktes ankurbeln

Die westafrikanischen Küsten erweisen sich aufgrund des Vorkommens seltener Fischarten, die für die Produktion von Fischmehl und Fischöl wertvoll sind, als vielversprechende Regionen für Investitionen von Unternehmen mit Meereszutaten. Die Etablierung dieser Industrien wiederum kann Bedürftigen und Armen Beschäftigung bieten, da Arbeitslosigkeit und Armut eines der Hauptprobleme Afrikas sind. Das Verständnis zwischen Industriellen und Einheimischen sowie die Verfügbarkeit vieler Ressourcen dürften das Wachstum des Marktes für Meereszutaten in dieser Region ankurbeln.

Umfangreiche Lachs-Aquakulturzucht

Die europäische Region betreibt intensiv Lachsaquakultur. Die Lachsaquakultur umfasst die Zucht und Ernte von Lachsen zu kommerziellen Zwecken sowie zu Freizeitzwecken. Meeresbestandteile, insbesondere Fischmehl, sind eine Hauptquelle für Lachsfutter, und dies wird hier zu einem wichtigen Treiber für das Wachstum des Marktes für Meeresbestandteile.

In Europa gibt es viele Arten von Fischmehl – ​​hohe Qualität und niedrige Qualität. Lachsfutter benötigt Fischmehlpellets mit einem hohen Nährstoffgehalt. Qualitativ hochwertiges Fischmehl ist relativ teuer, und daher ist die Lachs-Aquakultur ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes für Meereszutaten in dieser Region.

Halal-zertifiziertes Fischöl wird wahrscheinlich an Zugkraft gewinnen

Der Anstieg der Nachfrage nach Halal-Fischöl hängt vom Verbraucherverhalten gegenüber Fischölen und gesunden Lebensmitteln (angereichert) sowie der steigenden Nachfrage nach Nutrazeutika ab. Etwa 20 % der Weltbevölkerung haben Muslime. Mit einer großen Konzentration der muslimischen Bevölkerung im Nahen Osten und in Afrika, gefolgt von der asiatisch-pazifischen Region, besteht eine starke Nachfrage nach Halal-Lebensmitteln, einschließlich Fischöl auf Halal-Basis, was die Nachfrage nach dem Markt für Meereszutaten im Prognosezeitraum voraussichtlich stärken wird.

Wichtige Hersteller von Meeresinhaltsstoffen

Dieser TMR-Bericht enthält die aktuellen Trends, die jedes Marktsegment antreiben, und bietet detaillierte Einblicke und Analysen in das potenzielle Wachstum des globalen Marktes für marine Zutaten. Der letzte Teil des Berichts enthält die Wettbewerbslandschaft zahlreicher Marktteilnehmer, um ein umfassendes und vergleichendes Dashboard bereitzustellen.

Hauptakteure des Berichts sind die dynamischen Hersteller, die derzeit auf dem Markt für marine Zutaten vertreten sind. Im Rahmen des Berichts wurde auch eine detaillierte Ansicht der Hersteller bereitgestellt, um ihre kurz- und langfristigen Strategien, jüngsten Entwicklungen und wichtigsten Angebote auf dem Markt für marine Zutaten zu untersuchen.

Globaler Markt für marine Zutaten: Wettbewerbs-Dashboard

TMR hat die bekanntesten Unternehmen profiliert, die auf dem globalen Markt für Marine Ingredients tätig sind, wie Hofseth BioCare ASA, TripleNine Group A/S, Bio-marine Ingredients Ireland Ltd., SA Copalis, Symrise AG, Scanbio SA, Bio-Oregon Protein , Inc., Cargill Inc., A. Costantino & CSPA, Alaska Protein Recovery LLC., Titan Biotech Limited, Jiangxi Cosen Biochemical Co., Ltd. und Gelita AG.

Globaler Markt für marine Zutaten: Wichtige Erkenntnisse

Unternehmen konzentrieren sich auf anorganisches Wachstum durch die Akquisition regionaler und lokaler Akteure. Die Hersteller konzentrieren sich auf die Verbesserung und den Aufbau direkter B2B-Verbindungen mit Futtermittelherstellern. Unternehmen, die auf dem Markt für Meereszutaten tätig sind, konzentrieren sich auch darauf, ihre Marktpräsenz auf der ganzen Welt auszubauen und nur wenige unerschlossene Märkte zu erreichen.

Gleichzeitig müssen sich die Unternehmen darauf konzentrieren, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen, um der steigenden Nachfrage nach marinen Zutaten gerecht zu werden. Außerdem müssen innovative Meeresinhaltsstoffe mit hohem Nährstoffgehalt angeboten werden, die dazu beitragen, im Prognosezeitraum Marktanteile zu gewinnen.

