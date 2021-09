Markt für Magnolienrindenextrakt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Globaler Markt für Magnolienrindenextrakt: Schnappschuss

Es wird erwartet, dass sich der globale Markt für Magnolienrindenextrakt in den kommenden Jahren im Wachstumsmodus befindet. Seit seiner frühen Verwendung als uraltes pflanzliches Heilmittel findet Magnolienrindenextrakt zunehmend Anwendung in der modernen Ernährungs- und Ernährungspraxis. Kommerziell ist Magnolienrindenextrakt derzeit in den USA und in ganz Europa erhältlich.

Magnolienrindenextrakt wird als Nahrungsergänzungsmittel verwendet, um einen entspannten Zustand zu stimulieren und einen gesunden Schlaf zu fördern. Im Jahr 2012 zeigten Forscher, dass Magnolienrinde bei Tieren zum Einschlafen beiträgt. Es wirkt, indem es an GABA-Rezeptoren im Gehirn bindet und dadurch die Einschlafzeit verkürzt.

Klinische Studien weisen auch auf die gesundheitlichen Vorteile von Magnolienrindenextrakt hin, um den Cortisol- und Glukokortikoidspiegel zu verbessern und Entzündungen zu reduzieren. Eine Reihe von Studien belegen auch die Verwendung von Magnolienrindenextrakt zur Behandlung von Verdauungsproblemen, Entzündungen, Stress, Kopfschmerzen, Asthma und Gewichtsverlust. Magnolienblütenknospen werden bei laufender Nase, Nebenhöhlenschmerzen, dunklen Flecken im Gesicht, Kopfschmerzen und Heuschnupfen verwendet.

Magnolie soll bei Tieren angstreduzierende Symptome hervorrufen. Klinische Studien deuten darauf hin, dass Magnolienrinde die Fähigkeit besitzt, das Angstniveau zu reduzieren. Klinische Studien mit Magnolienrinde wurden jedoch bisher mit anderen Kräutern durchgeführt, was es schwierig macht festzustellen, ob die erhaltenen Ergebnisse nur von Magnolienrinde stammen. Die Wirkung von Magnolienrinde zur Verringerung von Angstzuständen war den alten chinesischen Medizinern bekannt, lange bevor die moderne Medizin Experimente damit begann.

Magnolienrinde kann auch dazu beitragen, die Steroidproduktion im Körper zu erhöhen, um Asthma zu behandeln. Obwohl vielversprechend, sind die Ergebnisse dieser Studien nicht schlüssig und es müssen weitere Studien durchgeführt werden, um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu belegen

Magnolia officinalis ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die zur Familie der Magnoliaceae gehört und deren Rinde als traditionelle chinesische Medizin verwendet wird, um die Immunität des Körpers zu stärken und die Fülle zu heilen. Magnolienrindenextrakt ist eine reiche Quelle an Vitamin E und D und wird zur Behandlung von Bauchschmerzen, Abdominalblutungen, Übelkeit und Verdauungsstörungen verwendet. Die Blütenknospen von Magnolia officinalis wurden auch zur Behandlung von Erkältungen verwendet. Magnolienrindenextrakt hat starke antioxidative Eigenschaften, die als gutes Anti-Aging- und antiallergisches Mittel wirken. Laufende Forschungen haben ergeben, dass die beiden im Magnolienrindenextrakt enthaltenen Chemikalien, nämlich „Honokiol“ und „Magnolol“, tausendmal stärker als Vitamin E in ihrer antioxidativen Wirkung sind. Traditionell wird es auch zur Behandlung von thrombotischen Schlaganfällen, Fieber, Muskelschmerzen, Völlegefühl, Verstopfung und nervösen Störungen eingesetzt

Marktsegmentierung:

Der Markt für Magnolienrindenextrakt ist nach Form, Vertriebskanal und Region segmentiert. Auf der Grundlage der Form wird der Markt in feste und pulverförmige Form unterteilt. Aufgrund der Anwendung wird der Magnolienextrakt in die pharmazeutische Industrie und die kosmetische Industrie unterteilt. Die wachsende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln belebt das pharmazeutische Segment in hohem Maße und die laufende Forschung zu seinen antioxidativen Eigenschaften kann den Anwendungsbereich auch in der Kosmetikindustrie weiter ausweiten. Auf Basis des Vertriebskanals wird der Markt in Supermärkte/Hypermarkets, Convenience Stores, Fachgeschäfte und Online-Shops unterteilt. Es wird erwartet, dass das Supermarkt-/Hypermarktsegment einen relativ höheren Anteil am Markt für Magnolienrindenextrakte hält, gefolgt vom Online-Shop.

Marktregionaler Ausblick:

Das regionale Segment für den Markt von Magnolienrindenextrakt ist in fünf verschiedene Regionen unterteilt: Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik und Japan, Europa und MEA. Unter diesen Segmenten wird Nordamerika voraussichtlich den größten wertmäßigen Anteil ausmachen und den Markt im Prognosezeitraum dominieren. Es wird erwartet, dass die Region Europa der zweitgrößte Beitrag zum Markt für Magnolienrindenextrakte ist. In der Region Europa halten Länder wie Deutschland und Frankreich den Schlüsselmarkt für Magnolienrindenextrakt.

Marktführer:

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Anti-Aging-Cremes das Wachstum des globalen Marktes für Magnolienrindenextrakte vorantreibt, da die in der Rinde enthaltenen Antioxidantien dazu beitragen, Schäden durch freie Radikale des Körpers zu verhindern. Magnolienrindenextrakt ist nicht nur eine reiche Quelle von Resveratrol, sondern weist auch einige besondere Eigenschaften auf, wie zum Beispiel die Stimulierung der eNOS-Aktivität, verhindert die Blutgerinnung, verhindert die Oxidation von LDL-Cholesterin und reduziert das Risiko der Alzheimer-Krankheit. Es hilft auch, Fettleibigkeit zu reduzieren und die Alterung zu verlangsamen. Es wird erwartet, dass diese vielseitigen Eigenschaften von Magnolienrindenextrakt den Markt für Magnolienrindenextrakte in größerem Umfang antreiben. Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher über die gesundheitlichen Vorteile von Magnolienrindenextrakt den Markt in der kommenden Zukunft antreiben wird. Magnolienrindenextrakt bietet verschiedene gesundheitliche Vorteile, wie z. B. hilft es, Körperfett zu reduzieren, hilft bei der Behandlung von Asthma, hilft, Angstzustände und Depressionen zu reduzieren, fördert auch einen besseren Schlaf und hilft auch, den Glukokortikoidspiegel des Körpers zu verbessern, von dem erwartet wird, dass er die Wachstum des Magnolienrindenextrakt-Marktes im Prognosezeitraum. Magnolienrindenextrakt ist auch dafür bekannt, den Cortisolspiegel zu verbessern, was den Stoffwechsel des Körpers unterstützt und eine gesunde Gehirnfunktion aufrechterhält, was in naher Zukunft das Marktwachstum weiter ankurbeln soll.

Marktakteure:

Einige der Hauptakteure auf dem Markt für Magnolienrinde sind: Swanson, Samsara-Kräuter, Genesis Today, Planetary Herbals, Solaray, Active Herb, LiftMode, Life Extension, thepurehealth, Hawaii Pharm LLC, Piping Rock Health Products und Now Foods Source Naturals .

