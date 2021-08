Markt für Luftreiniger für Wohngebäude Trends, Top-Hersteller, Marktwachstum, Anteil, historischer Hintergrund und

Der Markt für Luftreiniger für Wohnräume wurde nach Technologie und Produktkategorie unterteilt. Auf der Grundlage der Technologie wurde der Markt nach HEPA, Ionisatoren und Ozongeneratoren sowie Elektrofiltern getrennt. Die HEPA-Technologie dominierte 2015 den Markt für Luftreiniger für Wohngebäude und wird dies voraussichtlich auch im Prognosezeitraum bleiben. Die Verwendung von HEPA-Filtern in Wohnluftreinigern hilft, die Luftschadstoffe einzufangen und hilft bei der Linderung von Allergenen. Luftreiniger auf HEPA-Basis sind so konzipiert, dass sie auf kleine Schadstoffe und Partikel abzielen. Diese Art von Filter ist aufgrund der tragbaren und kleinen Einheit in Kaufhäusern und Fachgeschäften weit verbreitet. Auf der Grundlage der Produktkategorie wurde der Markt für Luftreiniger für Wohnräume in Rauch- und Rauchabscheider sowie Staubabscheider unterteilt.

Das Segment Staubabscheider war das dominierende Segment auf der Grundlage der Produktkategorie. Aufgrund der Menge an Innenraumverschmutzung hat die Einführung von Luftreinigern für Wohnräume in Ländern wie Brasilien, China und Indien zugenommen, was die Nachfrage nach Luftreinigern für Wohnräume weltweit erhöht hat. Das zunehmende Auftreten von staubbedingten Atemwegserkrankungen wie Krebs, Asthma und Reizungen sowie allergische Alveolen tragen ebenfalls zum Verkauf von Luftreinigern für den Wohnbereich bei.

Geografisch ist der Markt für Luftreiniger für Wohngebäude in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika machte 2015 den Großteil des Marktanteils für Wohnluftreiniger aus, und es wird erwartet, dass dies auch im Prognosezeitraum so bleibt. Der zunehmende Verbrauch von Luftreinigern für Wohngebäude, die mit einem auf der HPEA-Technologie basierenden System ausgestattet sind, trägt dazu bei, Rauch und Staub aus der Luft in Häusern zu entfernen. Der asiatisch-pazifische Raum soll im geschätzten Zeitraum eine der am schnellsten wachsenden Regionen sein.

China und Indien dominieren den Markt für Luftreiniger für Wohngebäude aufgrund der Einführung von Luftreinigern für Wohngebäude und des steigenden Anteils der städtischen Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum. Europa verzeichnet eine stetige Nachfrage nach Luftreinigern für Wohnräume, da das Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorteile der Verwendung von Luftreinigern für Wohnräume steigt. Lateinamerika ist ein aufstrebender Markt für Luftreiniger für Wohngebäude, da in dieser Region immer häufiger Luftreiniger für Wohngebäude eingesetzt werden.

Die Hauptakteure auf dem Markt für Luftreiniger für Wohnräume sind Daikin Industries, 3M, Phillips, Honeywell und Sharp. Einige der wichtigsten Anbieter auf dem Markt für Luftreiniger für Wohngebäude sind Alen, Airgle, Guardian Technologies, Austin Air, Blueair, EcoQuest International, Hamilton Beach Brands, Homeimage, Fellowes, omeimage, Hoover, IQAir, Sunbeam Products, Whirlpool, Winix, Oreck, und Rabbit Air unter anderem.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.