Markt für Luftreiniger 2021-2027 || Die Hauptkonkurrenten sind Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES.

Mit der weltweit zunehmenden Luftverschmutzung wird die Nachfrage nach dem Luftreinigermarkt voraussichtlich massiv steigen. Die Marktforschungsstudie Data Bridge analysiert, dass der Markt für Luftreiniger im Prognosezeitraum eine CAGR von 8,11 % aufweisen wird.

Ein Luftreiniger ist eine Technologie, die in Wohnungen, am Arbeitsplatz oder in jedem anderen öffentlichen Raum installiert werden kann, um diesen bestimmten Raum zu reinigen, indem er Verschmutzung aufsaugt und nur Sauerstoff zurücklässt. Der Name selbst macht deutlich, dass Luftreiniger verwendet werden, um die Luft von schädlichen Gasen, Staub oder allgemeiner Verschmutzung zu reinigen. Luftreiniger können in verschiedene Typen eingeteilt werden, wie unter anderem tragbare Luftreiniger, intelligente Luftreiniger.

Der Marktbericht für Luftreiniger präsentiert die folgenden Unternehmen: – Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Rabbit Air, SHARP CORPORATION, Blueair, Honeywell International Inc., Oransi. , IQAir., SAMSUNG, LG Electronics., Eureka Forbes., Camfil, 3M, Beyond by Aerus, Airpura Industries

Die rasante Urbanisierung, Modernisierung und Industrialisierung haben zu einem Anstieg der globalen Umweltverschmutzung geführt. Dies erschwerte das Atmen und führte in der Folge zu Atemproblemen wie Asthma. Dies ist der Hauptgrund für die steigende Nachfrage nach Luftreinigern. Zudem nimmt die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen sehr stark zu. Die von diesen Fahrzeugen ausgestoßenen brennbaren Gase sind sehr schädlich. Somit hat es zu einer großen Marktchance für den Luftreinigermarkt geführt. Hauptakteure und neue aufstrebende Akteure konzentrieren sich darauf, die beste Technologie in Form von Luftreinigern zu verwenden und bereitzustellen. So ist der Anstieg der technologischen Reichweite,

Durch Filtertechnologie (Photoplasma, Ultraviolett-Sterilisation, thermodynamische Sterilisation (TSS), Polarisationsmedium-Elektronik, Aktivkohle, Ionisator-Wasserreiniger, photokatalytische Oxidation (PCO), Titandioxid, Ozongenerator usw.), Produkttyp (tragbarer Luftreiniger), Luftreiniger und -reiniger für das ganze Haus, Elektrofilter, intelligente Luftreiniger und andere), Verunreinigungen (Rauchfiltration, Abgasfiltration, Kollektoren, Öl- und Nebelkollektoren und andere), Vertriebskanäle (online und offline), Endverbraucher (Industrie, Wohnen und Gewerbe)

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Korea, Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEA-Regionen)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Luftreiniger 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse für

Luftreiniger 5 Nordamerika Luftreiniger

nach Ländern 6 Luftreiniger Europäische Luft

nach Land 7 Asien-Pazifik Luftreiniger

nach Land 8 Von Land Südamerika Luftreiniger

9 Naher Osten und Afrika nach Land nach

Art des Luftreinigers 10 Globales Marktsegment für Luftreiniger air

11 Globales Marktsegment für Luftreiniger nach Anwendung

12 Luftreiniger-Marktprognose

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Ergebnisse und Fazit der Recherche

15 Anhang

Kapitelübersicht zur detaillierten Analyse des globalen Luftreiniger-Marktes:

Kapitel 1 enthält Informationen zur Einführung von Luftreiniger, zum Produktumfang, zum Marktüberblick, zum Marktrisiko, zur treibenden Kraft des Marktes usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Luftreiniger-Marktes nach Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft der großen Hersteller von 2021 bis 2027 basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und Marktanteilen, Einnahmen, Einnahmen usw. bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 werden das Land und die Region des Luftreinigers auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über grundlegende Markttypen und -anwendungen, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose von 2021 bis 2027 für den Luftreiniger-Markt nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten zeitliche Angaben zu Vertriebskanal, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen zum Luftreiniger Markt.

