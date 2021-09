Markt für Lkw- und Bus-Radialreifen (TBR) soll bis 2030 98 Mrd. US-Dollar erreichen

Laut dem Bericht, der globale Truck & Bus Radial (TBR) Reifenmarkt wird voraussichtlich zu übertreffen US $ 98 Mrd. von 2030 , bei einer CAGR von \ expandierenden 6% im Prognosezeitraum durch die Zunahme der Nutzung von Lkw weltweit angetrieben.

Ausbau des Marktes für Lkw- und Bus-Radialreifen (TBR)

Last-Mile-Lieferungen und das Aufkommen des E-Commerce haben den Straßentransportverkehr beflügelt. Die Zunahme der Lkw-Kilometer steigert die Nachfrage nach TBR-Reifen. TBR-Reifen haben eine hohe Nachfrage auf dem Nachrüstmarkt, da sie regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Der Anstieg der Zahl der Straßen-Lkw in Entwicklungsregionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie dem Nahen Osten und Afrika wird den Markt für Lkw- und Bus-Radialreifen (TBR) in diesen Regionen im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Es wird geschätzt, dass das Bewusstsein der Verbraucher für die Fahrzeugwartung, die Einführung von Reifenüberwachungssystemen durch Flottenmanager und der Ausbau des Händler- und Händlernetzwerks in ländlichen Gebieten den Markt für Lkw- und Bus-Radialreifen (TBR) im Prognosezeitraum antreiben werden.

Je nach Anwendung hielt das Lkw-Segment in den Jahren 2015 und 2019 einen dominierenden Anteil am weltweiten Lkw- und Bus-Radialreifenmarkt (TBR) . Lkw haben im Vergleich zu Bussen ein sehr hohes Absatzvolumen und tragen somit zur höheren Nachfrage nach OE . bei & Aftermarket-TBR-Reifen. Die Nutzung von Bussen wird voraussichtlich aufgrund von COVID-19 zurückgehen und den Verkauf neuer Busse behindern. Der Marktanteil des Bussegments wird im Prognosezeitraum voraussichtlich sinken.

In Bezug auf den Vertriebskanal hatte das Aftermarket-Segment in den Jahren 2015 und 2019 einen dominierenden Anteil am globalen Lkw- und Bus-Radialreifenmarkt (TBR) . Lkw-Reifen werden häufig ersetzt, da Lkw eine sehr geringe Idealzeit haben und Reifen verschleißen. Der Marktanteil des Aftermarket-Segments soll im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Anzahl von Lkw und Bussen im Straßenverkehr weltweit steigen, was den Bedarf an Aftermarket-TBR-Reifen nach sich zieht.

Regionale Analyse des Marktes für Lkw- und Bus-Radialreifen (TBR)

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Radialreifen für Lkw und Busse (TBR) in Nordamerika, Europa, Ostasien, Süd-APAC, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt. Der asiatisch-pazifische Raum hielt 2019 einen Mehrheitsanteil am globalen Markt für Radialreifen für Lkw und Busse (TBR) . China hat sich zu einem führenden Produktionszentrum für TBR-Reifen entwickelt. Der Ausbau des Straßenverkehrsnetzes und der hohe Güterverkehr haben die Nachfrage nach TBR-Reifen angeheizt. Die Herstellung von TBR-Reifen im asiatisch-pazifischen Raum ist aufgrund des Anbaus von Naturkautschuk in der Region, geringer Arbeitskosten und niedriger Landpreise wirtschaftlich. Es wird geschätzt, dass der Marktanteil von Asia Pacific im Prognosezeitraum aufgrund eines Anstiegs der Nachfrage nach TBR-Reifen in Indien und den ASEAN-Ländern zunehmen wird.

Key Players im Truck & Bus Radial (TBR) Reifenmarkt

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Radialreifen für Lkw und Busse (TBR) sind Bridgestone Corporation, MICHELIN, Continental AG, The Goodyear Tire & Rubber Company, China National Tire & Rubber Corporation, BKT Industries Limited, KUMHO Tire, Yokohoma Rubber Corporation, Sumitomo Rubber Industries Limited, Giti Tire und Apollo Tyres.

